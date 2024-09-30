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Европейцы сворачивают вправо: итоги выборов в Австрии

Европейцы сворачивают вправо: итоги выборов в Австрии - 30.09.2024 Украина.ру

Европейцы сворачивают вправо: итоги выборов в Австрии

В Австрии победила на выборах Партия Свободы, которая выступает против поддержки Украины и антироссийских санкций. И хотя скорее всего этой победы не достаточно, чтобы сформировать под себя все правительство и избрать канцлера.

2024-09-30T18:26

2024-09-30T18:26

2024-09-30T18:26

эксклюзив

австрия

выборы

санкции

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И хотя европейская демократия устроена таким образом, что у власти оказываются не те, за кого голосовали избиратели, и российские эксперты оценивают победу правых в Европе в целом сдержано, тем не менее, тенденция перелома европейской политики все же крепнет. Европейцы недовольны курсом Брюсселя и хотят радикальных перемен. Почему – в обзоре мнений экспертов.Политик Олег ЦаревПрошедшие в воскресенье в Австрии парламентские выборы принесли наибольшее число мандатов Партии Свободы (АПС, на фото ее лидер Герберт Кикль), выступающей против поддержки Украины. По предварительным данным, она почти вдвое увеличила свое представительство, получив 57 депутатских мест из 183.Правящая двухпартийная коалиция из Народной партии и Зеленых потеряла почти треть мандатов и имеет на двоих 67. Остальные места достались минимально улучшившим результат в сравнении с 2019-м годом Соцпартии и либералам из партии НЕОС. Такой расклад создает три варианта коалиций.▪️Первый: Народная партия договаривается с социалистами, с которыми она конкурировала большую часть послевоенной австрийской истории. Но обе партии вполне системные и могли бы найти взаимопонимание. Только большинство будет минимальным – 92 мандата. ▪️Второй: Народная партия договаривается с социалистами и они берут в коалицию Зеленых или либералов, а может и тех и других. ▪️Третий: коалиция между Партией свободы и Народной партией. Такой вариант не выглядит фантастикой. Несмотря на ярлык ультраправых, АПС не находится в такой изоляции внутри страны, как французское Национальное объединение или германская Альтернатива. АПС уже была во власти в прошлом десятилетии, как раз в коалиции с Народной партией. Могут ли улучшиться отношения с Россией? Здесь налицо два противоположных фактора. С одной стороны, в Австрии не только в АПС есть политики , которые настроены на нормализацию взаимодействия. Так, среди не поддержавших антироссийскую резолюцию Европарламента 19 сентября были представители и народников, и социалистов и даже зеленых. И это при том, что в ЕП от системных европейских партий обычно заседают бОльшие русофобы, чем в национальных парламентах. С другой стороны, в Австрии, дающей немало кадров для евробюрократии, очень сильно глубинное государство. Так, в последние годы оно выбросило из политики дружественно настроенных к России деятелей Народной партии Курца и Кнайсль, занимавших посты соответственно премьера и министра иностранных дел. В итоге Австрия не пошла в авангарде европейской русофобии, но и не решалась противоречить политике Брюсселя, как Венгрия и в меньшей степени Словакия.И трудно сказать, изменится ли эта ситуация даже в случае вхождения АПС в правительство. Но в любом случае нельзя ожидать военной поддержки Киева со стороны Вены. У не входящей в НАТО страны для этого нет ресурсов.Публицист Анатолий НесмиянПобеда правой партии в Австрии в России преподносится как победа пророссийских сил в этой стране. Примерно так же оценивали и победу правых во Франции и Германии. В реальности здесь нужда выдается за добродетель. В Европе нет пророссийских сил и партий. Националистические партии ориентированы на свои собственные страны и выражают интересы своих стран. В отношении окружающего пространства (включая и Россию) они придерживаются менее идеологических позиций, что подразумевает большую готовность к общению и сотрудничеству, но при соблюдении именно национальных интересов. По сути, европейские правые - это так называемые "евроскептики", которые недовольны слишком быстрой глобализацией еврозоны и требуют её притормозить, не подвергая при этом сомнению сами подходы. Однако нужно понимать, что условием для восстановления отношений с Россией является всё то же самое прекращение российско-украинского конфликта, что вполне разумно, так как Европа отделена от России как раз украинской территорией, и любые пожелания восстановления отношений неизбежно будут упираться в риски этим отношениям на критически важной транзитной территории. Кроме того, континентальная Европа достаточно жестко конкурирует в вопросе отношений с Россией с Британией, вся политика которой и заключается в создании максимальных барьеров между Европой и Россией с целью ослабления конкурентов на континенте. Поэтому все правые силы Европы в вопросе прекращения конфликта вполне солидарны с общими подходами. Разница лишь в тактике действий. Правые не готовы подбрасывать в этот костер дрова, полагая, что конфликт должен выгореть на имеющемся "топливе".Политолог Вадим ТрухачевВыбирая между мультикультурализмом и русофобией, Австрия выберет второе. Австрия будет классическим примером страны, где правой партии придётся идти на уступки, не пуская её саму в правительство. И ей уступят в плане ужесточения миграционной политики. А вот в плане смягчения линии в отношении России и поддержки Украины уступок не будет. Выбирая между мультикультурализмом и русофобией (пусть и не радикальной в данном случае), канцлер Нехаммер выберет второе.Украинский политический эксперт Евгений МагдаЧто ж, дорогие друзья, нынешний успех Партии Свободы в Австрии, предстоящий триумф ANO в Чехии и настроения в Польше (52% по данным Rzeczpospolita выступают за увязывание согласия на эксгумацию жертв Волыни с зеленым светом от Польши евроинтеграции Украины) свидетельствуют о двух фактах : период эмпатии Украине в Центральной Европе завершился, политику в этом регионе Украина провалила.Публицист Егор ХолмогоровАвстро-Венгерский эффект продолжается. Вслед за Венгрией и Словакией - сама Австрия. В Австрии лидером на выборах стала Партия Свободы, почти 30%.Может показаться, что это еще одна ненужная победа. Какая разница сколько набрали, если системные партии сплотятся против. Но есть нюанс. Тут надо помнить, что в Австрии абсолютной непроходимости между партией свободы и народной партией нет. А в народной партии была даже наша слониха Кнайсль, так что появление коалиции ПС и НП с премьером из ПС, а может и из НП - не исключено. Соответственно, блок противников "войны с Россией до победного" будет укрепляться.Ещё на эту тему - в статье Евгении Кондаковой Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят

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