https://ukraina.ru/20221104/1040466859.html

"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины

"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины - 04.11.2022 Украина.ру

"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что России необходимо выдвинуть ультиматум, поставить условия и проследить, чтобы они выполнялись

2022-11-04T06:45

2022-11-04T06:45

2022-11-04T06:45

новости

украина

россия

зерновая сделка

алексей мухин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/83/1033508353_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_615aa128f0138d725a376989bf0e6f1d.jpg

Не только атака в Севастополе была нарушением соглашения о поставках зерна, напоминает эксперт. Нарушением соглашения является и то, что российские зерно и удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом. Ничего этого нет, однако Москва опять покорно принимает эти соглашения. В этой ситуации Владимир Путин лучше видит все обстоятельства, но на данном этапе, с точки зрения информационного противоборства, Россия очевидно проигрывает.Россия должна действовать в рамках правового поля, но при этом периодически делать очень жесткие резкие и болезненные движения для Украины, западных партнеров, которые совершенно потеряли края, считает эксперт.Они видят, что Россия всё терпит. Стерпела подрыв "Северного потока", стерпела Крымский мост. Должны быть более жесткие ответы! Иначе Россию перестанут принимать в расчет, добавляет Мухин.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221103/1040452066.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, зерновая сделка, алексей мухин