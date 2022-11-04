"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины - 04.11.2022 Украина.ру
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"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины
"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины - 04.11.2022 Украина.ру
"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что России необходимо выдвинуть ультиматум, поставить условия и проследить, чтобы они выполнялись
2022-11-04T06:45
2022-11-04T06:45
новости
украина
россия
зерновая сделка
алексей мухин
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Не только атака в Севастополе была нарушением соглашения о поставках зерна, напоминает эксперт. Нарушением соглашения является и то, что российские зерно и удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом. Ничего этого нет, однако Москва опять покорно принимает эти соглашения. В этой ситуации Владимир Путин лучше видит все обстоятельства, но на данном этапе, с точки зрения информационного противоборства, Россия очевидно проигрывает.Россия должна действовать в рамках правового поля, но при этом периодически делать очень жесткие резкие и болезненные движения для Украины, западных партнеров, которые совершенно потеряли края, считает эксперт.Они видят, что Россия всё терпит. Стерпела подрыв "Северного потока", стерпела Крымский мост. Должны быть более жесткие ответы! Иначе Россию перестанут принимать в расчет, добавляет Мухин.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221103/1040452066.html
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новости, украина, россия, зерновая сделка, алексей мухин
Новости, Украина, Россия, зерновая сделка, Алексей Мухин

"Репутационные издержки": Мухин рассказал, чем рискует Россия, соглашаясь на условия Украины

06:45 04.11.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что России необходимо выдвинуть ультиматум, поставить условия и проследить, чтобы они выполнялись
Не только атака в Севастополе была нарушением соглашения о поставках зерна, напоминает эксперт. Нарушением соглашения является и то, что российские зерно и удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом.
Ничего этого нет, однако Москва опять покорно принимает эти соглашения. В этой ситуации Владимир Путин лучше видит все обстоятельства, но на данном этапе, с точки зрения информационного противоборства, Россия очевидно проигрывает.
Издержки будут гораздо более весомыми, чем плюсы от того, что мы так себя ведем. Издержки могут быть ужасны. Россию перестанут воспринимать всерьез, репутационные, конечно.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, директор Центра политической информации
Россия должна действовать в рамках правового поля, но при этом периодически делать очень жесткие резкие и болезненные движения для Украины, западных партнеров, которые совершенно потеряли края, считает эксперт.
Они видят, что Россия всё терпит. Стерпела подрыв "Северного потока", стерпела Крымский мост. Должны быть более жесткие ответы! Иначе Россию перестанут принимать в расчет, добавляет Мухин.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.
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Вчера, 08:59
Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку
 
НовостиУкраинаРоссиязерновая сделкаАлексей Мухин
 
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