Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин - 02.11.2022 Украина.ру
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Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин
Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин - 02.11.2022 Украина.ру
Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин
Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T16:14
2022-11-02T16:19
интервью
россия
украина
турция
сша
запад
зерно
зерновая сделка
черноморский флот
беспилотники
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Запад нарушил "зерновую сделку" не только из-за теракта в Севастополе, но и потому что поставки российского зерна и удобрений так и не стали реальностью, мы должны наказать их, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".— Алексей Алексеевич, в Минобороны России сегодня заявили, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России…— Обманут опять.— На каких условиях нам выгодно участвовать в сделке?— Ни на каких. Нам выгодно, чтобы у нас покупали зерно, а Украина, на самом деле, занимается, достаточно людоедским способом, вывозом продуктов со своей территории. Обрекая при этом население на, возможно, голод. В котором она, опять же, обвинит Российскую Федерацию.— Конашенков сказал, что "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения"…— Я не очень понимаю. У Украины были обязательства, соглашения зафиксированные, что она не будет использовать гуманитарные коридоры, проводить военные действия, запускать беспилотники… Ну то, что она запустила, по сути.Она уже их нарушила. Всё, она уже нарушила свои обязательства и не понесла никакого наказания! То, что она сейчас подписала – для нее ничего не значит просто.Я извиняюсь, мы что, ожидаем, что она будет соблюдать какие-то бумажки, которые она подписала? Фиг там! Просто не понимаю этого.— Турция утверждает, что продолжает обсуждение выполнения этой сделки с Украиной и Россией. Получается, что Турция и Украина - выгодополучатели этой сделки (и политически и финансово). А в чем может быть интерес России?— Безусловно, выгода Украины, потому что она имеет возможность, практически ничем не рискуя, осуществлять свою незаконную деятельность, в нарушение всех соглашений. И выгоды у Турции, которые выступают таким медиатором, миротворцем. Для Эрдогана это очень нужно.Я подозреваю, что это наша услуга Эрдогану, за дополнительные какие-то услуги или одолжения, про которые мы не знаем. — Если сделка все-таки будет сорвана в будущем, вероятность же такая есть…— Подпишем еще одно какое-нибудь соглашение, если будем так себя вести. Сколько можно? Всё уже понятно!— Как выдумаете, насколько серьезно это может отразится на мировых ценах на продукты питания?— Никак не отражается, потому что Украина занимает доли процента в мировом продуктовом рынке.— Как тогда, по вашему мнению, верно было бы поступить? Наказать виновников?— Да, необходимо выдвинуть ультиматум, ставить условия, и чтобы они выполнялись. Я просто напомню, что не только атака в Севастополе была нарушением соглашения. Нарушением соглашения является и то, что наше зерно и наши удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом. Где это всё? Этого нет! Мы опять покорно принимаем эти соглашения.— Есть мнение различных экспертов, что Путин очень тщательно взвешивает все за и против, когда принимает такие решения, это возможно в данном случае?— Вполне вероятно. Он видит больше ситуацию, чем остальные, но на данном этапе с точки зрения информационного противоборства мы проигрываем нехило, потому что издержки будут гораздо более весомыми, чем плюсы от того, что мы так себя ведем. Издержки могут быть ужасны.— Какие издержки вы имеете ввиду?— Россию перестанут воспринимать всерьез, репутационные, конечно.— Как нам развернуть модель своего поведения, чтобы нас уважали и Запад не считал, что нас можно кинуть?— Нам нужно вести себя в правовом поле, но при этом периодически делать очень жесткие резкие и очень болезненные движения. Для Украины, для западных партнеров, которые совершенно потеряли края. Они видят, что Россия всё терпит. Стерпела подрыв "Северного потока", стерпела Крымский мост. Должны быть более жесткие ответы! Иначе нас перестанут принимать в расчет.— Ударить по портам?— Пусть руководство принимает решения, что именно оно может сделать.
https://ukraina.ru/20201105/1029512078.html
https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html
https://ukraina.ru/20221102/1040402004.html
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Александр Светлов
Александр Светлов
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интервью, россия, украина, турция, сша, запад, зерно, зерновая сделка, черноморский флот, беспилотники, минобороны, алексей мухин, владимир путин
Интервью, Россия, Украина, Турция, США, Запад, зерно, зерновая сделка, Черноморский флот, беспилотники, Минобороны, Алексей Мухин, Владимир Путин

Украина снова обманет нас, Россия должна периодически делать резкие болезненные движения - Алексей Мухин

16:14 02.11.2022 (обновлено: 16:19 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлексей Мухин
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Александр Светлов
Все материалы
Запад нарушил "зерновую сделку" не только из-за теракта в Севастополе, но и потому что поставки российского зерна и удобрений так и не стали реальностью, мы должны наказать их, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".
— Алексей Алексеевич, в Минобороны России сегодня заявили, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России…
— Обманут опять.
— На каких условиях нам выгодно участвовать в сделке?
— Ни на каких. Нам выгодно, чтобы у нас покупали зерно, а Украина, на самом деле, занимается, достаточно людоедским способом, вывозом продуктов со своей территории. Обрекая при этом население на, возможно, голод. В котором она, опять же, обвинит Российскую Федерацию.
— Конашенков сказал, что "Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения"…
— Я не очень понимаю. У Украины были обязательства, соглашения зафиксированные, что она не будет использовать гуманитарные коридоры, проводить военные действия, запускать беспилотники… Ну то, что она запустила, по сути.
Она уже их нарушила. Всё, она уже нарушила свои обязательства и не понесла никакого наказания! То, что она сейчас подписала – для нее ничего не значит просто.
Я извиняюсь, мы что, ожидаем, что она будет соблюдать какие-то бумажки, которые она подписала? Фиг там! Просто не понимаю этого.
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 13:31
Алексей Мухин: кто онИсторик, гендиректор Центра политической информации
— Турция утверждает, что продолжает обсуждение выполнения этой сделки с Украиной и Россией. Получается, что Турция и Украина - выгодополучатели этой сделки (и политически и финансово). А в чем может быть интерес России?
— Безусловно, выгода Украины, потому что она имеет возможность, практически ничем не рискуя, осуществлять свою незаконную деятельность, в нарушение всех соглашений. И выгоды у Турции, которые выступают таким медиатором, миротворцем. Для Эрдогана это очень нужно.
Я подозреваю, что это наша услуга Эрдогану, за дополнительные какие-то услуги или одолжения, про которые мы не знаем.
— Если сделка все-таки будет сорвана в будущем, вероятность же такая есть…
— Подпишем еще одно какое-нибудь соглашение, если будем так себя вести. Сколько можно? Всё уже понятно!
— Как выдумаете, насколько серьезно это может отразится на мировых ценах на продукты питания?
Никак не отражается, потому что Украина занимает доли процента в мировом продуктовом рынке.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:27
Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке
— Как тогда, по вашему мнению, верно было бы поступить? Наказать виновников?
— Да, необходимо выдвинуть ультиматум, ставить условия, и чтобы они выполнялись. Я просто напомню, что не только атака в Севастополе была нарушением соглашения. Нарушением соглашения является и то, что наше зерно и наши удобрения до сих пор не разблокированы, хотя это было предусмотрены документом. Где это всё? Этого нет! Мы опять покорно принимаем эти соглашения.
— Есть мнение различных экспертов, что Путин очень тщательно взвешивает все за и против, когда принимает такие решения, это возможно в данном случае?
— Вполне вероятно. Он видит больше ситуацию, чем остальные, но на данном этапе с точки зрения информационного противоборства мы проигрываем нехило, потому что издержки будут гораздо более весомыми, чем плюсы от того, что мы так себя ведем. Издержки могут быть ужасны.
— Какие издержки вы имеете ввиду?
— Россию перестанут воспринимать всерьез, репутационные, конечно.
— Как нам развернуть модель своего поведения, чтобы нас уважали и Запад не считал, что нас можно кинуть?
— Нам нужно вести себя в правовом поле, но при этом периодически делать очень жесткие резкие и очень болезненные движения. Для Украины, для западных партнеров, которые совершенно потеряли края. Они видят, что Россия всё терпит. Стерпела подрыв "Северного потока", стерпела Крымский мост. Должны быть более жесткие ответы! Иначе нас перестанут принимать в расчет.
— Ударить по портам?
— Пусть руководство принимает решения, что именно оно может сделать.
Алексей Зубец для интервью
03:54
Алексей Зубец о том, почему сорвалась зерновая сделка, за что идет торг и стоит ли мстить за это Западу
 
ИнтервьюРоссияУкраинаТурцияСШАЗападзернозерновая сделкаЧерноморский флотбеспилотникиМинобороныАлексей МухинВладимир Путин
 
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