https://ukraina.ru/20221103/1040459742.html

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС - 03.11.2022 Украина.ру

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил 3 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ

2022-11-03T10:11

2022-11-03T10:11

2022-11-03T10:11

новости

патрушев

запорожская область

запорожская аэс

теракт

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По словам Патрушева, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не привел к прекращению обстрелов станции со стороны украинских войск. Международное сообщество не осудило киевские власти. Инспекторы МАГАТЭ пробыли на ЗАЭС почти месяц, в ближайшее время состоится плановая ротация. Накануне на ЗАЭС обнаружили схрон с взрывчаткой, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Диверсанты планировали подорвать тепломагистраль, чтобы оставить зимой жителей Энергодара без теплоснабжения. Предполагается, что взрыв должен был осуществить один из завербованных СБУ сотрудников электростанции. Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.

https://ukraina.ru/20221103/1040449316.html

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новости, патрушев, запорожская область, запорожская аэс, теракт