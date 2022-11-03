Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил 3 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ
"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.
По словам Патрушева, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не привел к прекращению обстрелов станции со стороны украинских войск. Международное сообщество не осудило киевские власти.
Инспекторы МАГАТЭ пробыли на ЗАЭС почти месяц, в ближайшее время состоится плановая ротация.
Накануне на ЗАЭС обнаружили схрон с взрывчаткой, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Диверсанты планировали подорвать тепломагистраль, чтобы оставить зимой жителей Энергодара без теплоснабжения. Предполагается, что взрыв должен был осуществить один из завербованных СБУ сотрудников электростанции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.
08:01На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — РоговНа Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 3 ноября РИА Новости