Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС - 03.11.2022 Украина.ру
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Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС - 03.11.2022 Украина.ру
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил 3 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ
2022-11-03T10:11
2022-11-03T10:11
новости
патрушев
запорожская область
запорожская аэс
теракт
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По словам Патрушева, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не привел к прекращению обстрелов станции со стороны украинских войск. Международное сообщество не осудило киевские власти. Инспекторы МАГАТЭ пробыли на ЗАЭС почти месяц, в ближайшее время состоится плановая ротация. Накануне на ЗАЭС обнаружили схрон с взрывчаткой, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Диверсанты планировали подорвать тепломагистраль, чтобы оставить зимой жителей Энергодара без теплоснабжения. Предполагается, что взрыв должен был осуществить один из завербованных СБУ сотрудников электростанции. Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, патрушев, запорожская область, запорожская аэс, теракт
Новости, Патрушев, Запорожская область, Запорожская АЭС, теракт

Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

10:11 03.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил 3 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ
"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.
По словам Патрушева, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не привел к прекращению обстрелов станции со стороны украинских войск. Международное сообщество не осудило киевские власти.
Инспекторы МАГАТЭ пробыли на ЗАЭС почти месяц, в ближайшее время состоится плановая ротация.
Накануне на ЗАЭС обнаружили схрон с взрывчаткой, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Диверсанты планировали подорвать тепломагистраль, чтобы оставить зимой жителей Энергодара без теплоснабжения. Предполагается, что взрыв должен был осуществить один из завербованных СБУ сотрудников электростанции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
08:01
На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — РоговНа Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 3 ноября РИА Новости
 
НовостиПатрушевЗапорожская областьЗапорожская АЭСтеракт
 
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