https://ukraina.ru/20221103/1040410563.html

"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки

"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки - 03.11.2022 Украина.ру

"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки

Главной причиной остановки сделок является то, что Запад не выполнил своих условий по снятию санкции с российского экспорта зерновых, продовольствия вообще, и удобрений, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:30

2022-11-03T04:30

2022-11-03T04:30

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его словам, санкции отменены, но вывозить зерно невозможно, потому что крупнейшие торговые флоты принадлежат Греции, Мальте и Кипру.Формально европейцы не обманули Россию, а действительно сняли санкции, но по факту значительная часть санкций осталась, поэтому сделка была прекращена,"нас кинули европейские "партнеры", в кавычках – это главная причина срыва сделки", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html

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новости, запад, россия, зерно