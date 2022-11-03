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"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки
"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки - 03.11.2022 Украина.ру
"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки
Главной причиной остановки сделок является то, что Запад не выполнил своих условий по снятию санкции с российского экспорта зерновых, продовольствия вообще, и удобрений, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:30
2022-11-03T04:30
2022-11-03T04:30
новости
запад
россия
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его словам, санкции отменены, но вывозить зерно невозможно, потому что крупнейшие торговые флоты принадлежат Греции, Мальте и Кипру.Формально европейцы не обманули Россию, а действительно сняли санкции, но по факту значительная часть санкций осталась, поэтому сделка была прекращена,"нас кинули европейские "партнеры", в кавычках – это главная причина срыва сделки", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запад, россия, зерно
"Нас кинули европейцы": эксперт объяснил, что стало главной причиной остановки зерновой сделки
Главной причиной остановки сделок является то, что Запад не выполнил своих условий по снятию санкции с российского экспорта зерновых, продовольствия вообще, и удобрений, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Главной причиной остановки сделок это то, что Запад не выполнил своих условий по снятию санкции с российского экспорта зерновых, продовольствия вообще, и удобрений. То есть сами санкции были сняты, а запрет для европейских компаний перевозить удобрения и продовольствие в другие страны, плюс запрет на страхование этих поставок, он остался. Фактически, это такой обман.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ
По его словам, санкции отменены, но вывозить зерно невозможно, потому что крупнейшие торговые флоты принадлежат Греции, Мальте и Кипру.
Формально европейцы не обманули Россию, а действительно сняли санкции, но по факту значительная часть санкций осталась, поэтому сделка была прекращена,
"нас кинули европейские "партнеры", в кавычках – это главная причина срыва сделки", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.