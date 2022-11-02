https://ukraina.ru/20221102/1040402004.html

Алексей Зубец о том, почему сорвалась зерновая сделка, за что идет торг и стоит ли мстить за это Западу

Алексей Зубец о том, почему сорвалась зерновая сделка, за что идет торг и стоит ли мстить за это Западу - 02.11.2022 Украина.ру

Алексей Зубец о том, почему сорвалась зерновая сделка, за что идет торг и стоит ли мстить за это Западу

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T03:54

2022-11-02T03:54

2022-11-02T03:54

интервью

россия

украина

зерно

зерновозы

зерновая сделка

сша

европа

владимир путин

алексей зубец

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Почему Турции и Европе очень выгодны поставки зерна и как вышло, что санкции частично сняли, но Россию европейцы все равно кинули, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе. В этот же день МИД РФ объявил о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок.— Алексей Николаевич, как вы считаете, "зерновая сделка" перестала быть актуальной с точки зрения экономики для Запада? Некоторые эксперты говорили нам (например, Ростислав Ищенко), что основная задача этой сделки теперь – дискредитация России? Что вы думаете по этому поводу?— Я не согласен. Цель зерновой сделки - снижение инфляции. Западу нужно снижения инфляции у себя, на своей территории, среди прочего - и продовольственной инфляции.Для этого нужно дешёвое зерно для хлеба, и главное - для фуража, сельскохозяйственных животных, для крупного рогатого скота, для кого угодно – баранов, коз, их кормят на основании зерна.Соответственно, нужно много зерна дешёвого для этого. Чтобы просто понизить инфляцию. Вот это главная цель. А дискредитировать Россию можно там миллионом разных способов и изобретать какую-то зерновую сделку совершенно не имеет никакого смысла.Использование зерновых коридоров для плавающих беспилотников и атака по Севастополю и Крымский мост… Взрывчатку в России можно было завести совершенно разными способами, это один из вариантов который был использован, но не единственный. Поэтому главное причина остановки сделок то, что Запад не выполнил своих условий по снятию санкции с российского экспорта зерновых, продовольствия вообще, и удобрений.То есть сами санкции были сняты, а запрет для европейских компаний перевозить удобрения и продовольствие в другие страны, плюс запрет на страхование этих поставок, он остался. Фактически, это такой обман.Санкции отменены, но вывозить невозможно, потому что крупнейшие торговые флоты принадлежат Греции, Мальте и Кипру. И страхования нет, а без него ни один сухогруз зерно не повезёт. Всё это можно обойти, и так или иначе это обходится, но тем не менее, имеется в виду определённый обман со стороны западных стран в том, что они пообещали и не сделали.Поэтому сделка и накрылась. Это было понятно достаточно давно, что она не будет продлена. И потом, понятно, что это [продажа зерна] - деньги для Украины, украинского правительства. Финансировать войну против России тоже довольно глупо.И в-третьих, действительно вся эта история осуществлялась под лозунгом помощи голодающей Африки, в результате 90% зерна, как сказал Путин, попало в развитые страны, что тоже неправильно.Формально европейцы не кинули нас, действительно сняли санкции, но по факту значительная часть санкций осталась, поэтому сделка была прекращена. Нас кинули европейские "партнеры", в кавычках – это главная причина срыва сделки.— Каково экономическое содержание этой сделки? Сколько, хотя бы примерно, заработала на ней Украина, есть такие данные?— Нет таких данных, но сейчас зерно стоит около четырёхсот долларов за тонну на мировом рынке, было вывезено несколько миллионов тонн по разным оценкам. Там несколько миллионов тонн, то есть несколько сот миллионов долларов они на этом заработали.Не ахти сколько, но сумма достаточно приличная. Потребность Украины в деньгах оценивается в сумме примерно 5 миллиардов долларов в месяц.Безусловно, это не бог весть какие деньги, но тем не менее это определённая подпитка бюджета. Надо понимать, что основные собственники украинского зерна - это агрохолдинги. То есть, это такая материальная помощь украинским олигархам, которые контролируют зерновой экспорт.Украинцы вообще довольно глупо себя повели. Европейцы тоже себя повели неправильно, потому что обижать и обманывать Россию это довольно глупо, тем более на ровном месте.— Получается, вот наше руководство ещё утверждает, что могло бы предоставить и бесплатно странам Африки и Азии, которые голодают, 500 тыс тонн. Почему не предоставляют? Что мешает?— Украина на этой сделке заработала больше 2 миллиардов, я вот примерно посчитал, пока мы с вами разговаривали, это доход Украины. Это при том, что цены мировые, а если они продают зерно со скидкой, то, соответственно, меньше.Если говорить о тех поставках, о которых говорил Путин, это те российские грузы продовольственные, которые застряли в европейских портах, которые туда были поставлены, но потребителям не попали, потому что на них были наложены санкции. Арест, фактически.Россия готова предоставить эти продовольственные товары бесплатно странам Африки и бедным странам, если европейцы их освободят и пустят их этим самым бедным несчастным детям.Вроде как европейцы готовы. Скорее всего, эти грузы в виде удобрений и продовольствия попадут по назначению.— Помешать ничто не может этому?— Я думаю, что нет, потому что если Европа не пойдет на встречу в этой просьбе России, то это будет громадный имиджевый ущерб, а на это [ущерб имиджу] они не пойдут.— Разве им не все равно уже?— Нет, в информационной войне это будет серьёзный выпад против Европы, что они арестовали российские грузы и эти грузы у них там пропали на хранении, в элеваторах или где-то на складах.Если они очень любят людей Африки, пусть это докажут. Если они этого не сделают, то значит все эти разговоры о несчастных детях - это не более чем отмазка для собственных спорных интересов.— Действия России в этой ситуации выглядят, как гуманная акция в интересах голодающих. Но зарабатывает на этом Украина. Не слишком ли много гуманизма? Может быть надо проявить его в отношении наших солдат, которых убивают из оружия, заработанного Украиной на зерне?— Прекращение зерновой сделки - это как раз шаг в том направлении, о котором вы говорите. То есть, Россия заявила, что она прекращает выход судов из украинских портов.Однако вот сегодня пришла информация, что сегодня, 1 ноября, украинские суда из украинских портов-таки выходили. То есть, запрет на навигацию - он какой-то странный.Наверное, это те, которые уже загружены, о которых договорились, и, наверное, они просто пропущены, несмотря на запрет. Потому что уже зашли в порт и надо плыть назад.Но то обстоятельство, что Россия замещает своим зерном украинские поставки - это как раз помощь российским фермерам и лишение украинского правительства валютных доходов, которые как раз могут быть использованы на финансирование войны.То есть, с одной стороны, за счёт того, что у нас в этом году хороший урожай мы замещаем украинские поставки, мир не останется без зерна, и, во-вторых, мы не даём Украине на этом заработать.Это как раз то, о чём вы говорите, это и есть причины прекращения зерновой сделки.— А как мы замещаем? Там же санкции почти везде…— Наши поставщики говорят, что они учатся их обходить. Для этого что нужно? Найти не европейские суда и не европейские страховые компании, которые готовы страховать. И то, и другое найти можно. Главными держателями флотов торговых, одними из крупнейших, являются европейские страны.С другой стороны, это не только вопрос фрахта, но и цены этого. Найти то можно, но вопрос, сколько это будет стоить. Поэтому вопрос того, что европейцы не сняли санкции - это вопрос скорее цены преодоления санкций, чем самого как бы вывоза зерна.При желании… Пакистан говорит, что у них сегодня неурожай в этом году, а страна большая, там больше 200 миллионов человек у них население, но это в полтора раз больше, чем в России. Вот они там вот на этом клочке земли небольшом вокруг одной реки.У них было наводнение в этом году и весь урожай смыло. В результате 200 миллионов человек остались без продовольствия, и сейчас Пакистан занимается тем, что закупает зерно на мировых рынках, чтобы не было голода.Россия им это зерно продаёт, Пакистан его вывозит какими-то своими способами на своих кораблях или на чужих, которые готовы. У Пакистана есть какие-то свои страховые компании, которые могут эти суда страховать. Вот так это делается. Лучше конечно, если бы этих санкций не было.Вывоз-то никто не останавливал. Западные запреты - это рост стоимости перевозки наших грузов, в этом проблема, но сами поставки идут.— Мы, получается, приостановили зерновую сделку в одностороннем порядке. Как вы считаете, что будет дальше? Какие варианты событий в этом плане возможны?— Сейчас идёт торг. Есть ООН, есть Турция, которые заинтересованы в продлении этой сделки. За этим стоят европейские партнёры, в кавычках, которые, собственно, главные бенефициары этих сделок.Сейчас, наверное, я так понимаю, что идёт некий торг вокруг каких -то новых условий, снятия каких-то санкций, запретов в обмен на продолжение сделки.Если Европа согласится на эти новые условия, которые там будут выработаны, сделка может возобновиться, если нет - то нет.Треть всего зерна попадает в Турцию, а Турция чемпион мира по производству муки на экспорт, они контролируют чуть ли не 90% рынка муки в мире. То есть у них есть мукомольные заводы, предприятия, мельницы. Они покупают зерно в России и в Украине, доставляют его на свои мукомольные заводы.Дальше продавали уже готовую муку в страны, которым нужен хлеб. Соответственно, один из главных бенефициаров этой сделки – Турция. Вот турки и европейцы, для которых, собственно, вся сделка была организована, должны пойти на какие-то уступки. До чего дойдёт торг, узнаем в ближайшие недели.— Сергей Марков говорил, для профилактики пару судов надо бы потопить? Что думаете об этом высказывании? Не слишком жестко?— Излишняя жестокость, это всегда плохо, сами суда ни в чем не виноваты - их наняли на перевозку зерна, они туда приплыли, загрузились. И теперь куда-то плывут. Их капитаны и их команды против России не воюют. За что их топить - я не понимаю. В России есть масса других вариантов перекрыть хождение этих судов.Поставить какой-нибудь фрегат один на выходе из этих портов, который просто запретит этим судам выходить, потому что торговые суда не пойдут в море из порта, если есть угроза военных действий. Потому что, если она есть, они тоже теряют страховку.В этих условиях ни один капитан и судовладелец рисковать своим судном не будет, им гораздо проще спрятаться и какое-то время постоять - без страховки никто никуда не поплывет.Английская компания, которая занималась страхованием этих судов заявила о том, что она прекращает страхование. Это было вроде вчера. Все те суда, у которых есть страховка, они могут выйти, но их, наверное, не очень много.Наверное, Россия выпустит тех, кто должен выйти, а все остальные останутся просто потому, что нет страховки и гарантий безопасности (Так и произошло после записи интервью - Ред).Я так подозреваю, что есть какой-то компромисс, что уже загруженные и застрахованные суда должны пройти, а те, кто уже не застрахован и уже не загружен - остаются ждать подходящих условий.Путин, кстати, отличается тем, что он думает, прежде, чем делает, если Россия где-то идёт на уступки, в части того, что там вышли, какие-то суда и пошли в Турцию, он просто соизмеряет ущерб от того, чтобы их завернуть и те выгоды, которые будут от того, что там сколько-то судов куда-то не дойдут или наоборот дойдут.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20221029/1040288884.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, сша, европа, владимир путин, алексей зубец, теракт, африка, голод