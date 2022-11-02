https://ukraina.ru/20221102/1040424178.html

"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена

"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена - 02.11.2022 Украина.ру

"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее вероятные итоги выборов в Конгресс США для демократов - это потеря контроля над нижней палатой

2022-11-02T15:08

2022-11-02T15:08

2022-11-02T15:08

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У республиканцев сейчас более сильные позиции, считает эксперт. По тому, как складывается ситуация, есть вероятность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат, хотя пока сложно сказать об этом с уверенностью, добавляет он.Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена, считает эксперт. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых. Иногда президенту приходится использовать право вето, напоминает Кортунов. Словом, администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться, администрации придется идти на уступки по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций. Все это, конечно, усложняет политическую игру США, добавил эксперт.Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html

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2022

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новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, джо байден, демократы, политика, эксперт