"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее вероятные итоги выборов в Конгресс США для демократов - это потеря контроля над нижней палатой
У республиканцев сейчас более сильные позиции, считает эксперт. По тому, как складывается ситуация, есть вероятность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат, хотя пока сложно сказать об этом с уверенностью, добавляет он.
В любом случае соотношение сил будет меняться в пользу республиканской партии. Это стандартная ситуация, когда первые промежуточные выборы после избрания президента означают поражение его партии. Такой откат обычно в духе американской политической традиции.
Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена, считает эксперт. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых.
Иногда президенту приходится использовать право вето, напоминает Кортунов. Словом, администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться, администрации придется идти на уступки по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций. Все это, конечно, усложняет политическую игру США, добавил эксперт.
Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.