"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена - 02.11.2022 Украина.ру
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"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена
"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена - 02.11.2022 Украина.ру
"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее вероятные итоги выборов в Конгресс США для демократов - это потеря контроля над нижней палатой
2022-11-02T15:08
2022-11-02T15:08
новости
украина
сша
конгресс сша
выборы
джо байден
демократы
политика
эксперт
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У республиканцев сейчас более сильные позиции, считает эксперт. По тому, как складывается ситуация, есть вероятность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат, хотя пока сложно сказать об этом с уверенностью, добавляет он.Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена, считает эксперт. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых. Иногда президенту приходится использовать право вето, напоминает Кортунов. Словом, администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться, администрации придется идти на уступки по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций. Все это, конечно, усложняет политическую игру США, добавил эксперт.Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, джо байден, демократы, политика, эксперт
Новости, Украина, США, Конгресс США, выборы, Джо Байден, демократы, политика, эксперт

"В духе политических традиций США": эксперт объяснил, почему администрацию Байдена ждут тяжелые времена

15:08 02.11.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее вероятные итоги выборов в Конгресс США для демократов - это потеря контроля над нижней палатой
У республиканцев сейчас более сильные позиции, считает эксперт. По тому, как складывается ситуация, есть вероятность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат, хотя пока сложно сказать об этом с уверенностью, добавляет он.
В любом случае соотношение сил будет меняться в пользу республиканской партии. Это стандартная ситуация, когда первые промежуточные выборы после избрания президента означают поражение его партии. Такой откат обычно в духе американской политической традиции.
Андрей Кортунов
Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам
Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена, считает эксперт. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых.
Иногда президенту приходится использовать право вето, напоминает Кортунов. Словом, администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться, администрации придется идти на уступки по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций. Все это, конечно, усложняет политическую игру США, добавил эксперт.
Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.
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