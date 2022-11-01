https://ukraina.ru/20221101/1040352165.html

Андрей Кортунов: Что на самом деле мешает Байдену договориться с Путиным по Украине

Андрей Кортунов: Что на самом деле мешает Байдену договориться с Путиным по Украине - 01.11.2022 Украина.ру

Андрей Кортунов: Что на самом деле мешает Байдену договориться с Путиным по Украине

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:37

2022-11-01T09:37

2022-11-01T09:37

выборы

сша

украина

россия

ядерный

конгресс сша

переговоры

интервью

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В Америке 8 ноября пройдут выборы в Конгресс. После них расстановка сил в США может существенно изменится. В чьих руках может оказаться контроль над Сенатом и закончится ли война на Украине, ukraina.ru рассказывает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.— Андрей Вадимович, экспертное сообщество и аналитики прочат победу республиканцам в предстоящих американских выборах. Как вы оцениваете в целом риски для демократов потерять контроль над Сенатом?— Мне кажется, что для демократов более вероятна потеря контроля над нижней палатой в Конгресс. У республиканцев здесь сейчас более сильные позиции. По тому, как складывается ситуация, есть возможность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат, хотя пока сложно сказать об этом с уверенностью. В любом случае соотношение сил будет меняться в пользу республиканской партии. Это стандартная ситуация, когда первые промежуточные выборы после избрания президента означают поражение его партии. Такой откат обычно в духе американской политической традиции.Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых. Иногда президенту приходится использовать право вето. В общем, это означает, что администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться, администрации придется идти на уступки по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций. Все это, конечно, усложняет политическую игру США.— Как итоги выборов могут сказаться на позиции США по Украине?— Мне кажется существенных изменений курса не будет, так как в США по этой теме существует устойчивый двухпартийный консенсус. Кроме того, многие решения касающиеся помощи Киеву на будущий год будут приняты Конгрессом нынешнего состава, где у демократов есть большинство. Все возможные изменения , касающиеся характера, объёмов и финансовой поддержки Украины, если и произойдут, то это будет осенью 2024 года.Тем не менее определённые нюансы могут возникнуть. Например, республиканцы скорее всего поднимут вопрос перераспределения ответственности между США и европейскими союзниками по НАТО в пользу последних: чтобы Европа взяла на себя больше обязательств по поддержке Украины, которые сейчас лежат на Америке. Я допускаю, что республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план.— Есть ли шанс добиться мирных переговоров по Украине на российских условиях до выборов в Конгресс США?— Едва ли. До выборов остается несколько дней, и вряд ли за это время произойдет то, что может простимулировать администрацию Байдена изменить свою позицию. Если предположить гипотетически что лидер Белого дома готов сейчас начать какую-то работу по достижению компромисса между Москвой и Киевом, то такая позиция будет тут же использована республиканцами для того, чтобы обвинить Джо Байдена в слабости и неоправданных уступках Владимиру Путину. Если какие-то тактические и ситуативные изменения, поиск компромисса и будет, то это произойдет после 8 ноября по завершению выборов в Сенат.— Каковы перспективы отношений США и России? При каких условиях напряжение между странами может снизиться?— Ситуация для восстановления российско-американских отношений, мягко говоря, не очень благоприятная, тем более что в Москве сейчас нет посла США. Неизвестно, когда новый дипломат будет утверждена и сможет приехать. Конечно, это не означает, что ничего сделать нельзя. Первое, что могут сделать Москва и Вашингтон, это восстановить диалог по ядерному вопросу, возобновить контакты по линии Госдепа и МИДа. Обе стороны заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения. Страны могут обсудить прямо сегодня укрепление стратегической стабильности и возобновление контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия по основным международным вопросам и продолжение конфликта на Украине. Впоследствии этот диалог можно расширить на рассмотрение проблем европейской безопасности и взаимодействия России и НАТО. И в итоге вернуться к повестке дня о гарантиях безопасности, которая обсуждалась Россией и Западом еще год назад и была забыта после 24 февраля. Если удастся такой диалог восстановить, это будет большим достижением.

https://ukraina.ru/20221031/1040321221.html

https://ukraina.ru/20221101/1040348838.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

выборы, сша, украина, россия, ядерный, конгресс сша, переговоры, интервью