https://ukraina.ru/20240930/1057795803.html

Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока

Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока - 30.09.2024 Украина.ру

Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока

После того, как в авиаударе Израиля по южному пригороду Бейрута 28 сентября погиб генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла, главным вопросом, касающимся ситуации на Ближнем Востоке, стала вероятность наземного вторжения Израиля на территорию Ливана.

2024-09-30T18:44

2024-09-30T18:44

2024-09-30T18:45

эксклюзив

израиль

ливан

хезболла

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джо байден

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ближний восток

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Американская газета Wall Street Journal не исключает, что операция может начаться уже на этой неделе, так как израильские спецслужбы уже проводят необходимую подготовку, собирая разведданные по южному Ливану.По словам источников газеты, рейды израильской армии, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели движения "Хезболла", происходили в течение последних месяцев.Вероятность начала наземной операции Израиля в Ливане подтвердили телеканалу CNN источники в американской администрации. Один из высокопоставленных чиновников заявил телеканалу, что США видят признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан, но при этом он не стал уточнять сроки такой операции.Однако США опасаются, что вторжение Израиля на территорию Ливана может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке и требуют от Тель-Авива отказаться от проведения крупномасштабного вторжения, пишет Wall Street Journal.Тем временем шиитское движение "Хезболла" выбирает нового лидера. Телеканал Al Arabiya 29 сентября сообщил, что новым генсеком движения избран Хашем Сафиеддин, который занимал в "Хезболле" должность главы исполнительного совета. Однако руководство движения 30 сентября опровергло эту информацию, подчеркнув, что сообщениям мировых СМИ по поводу назначения нового генерального секретаря нельзя доверять, пока не будет опубликованное официальное заявление "Хезболлы" на этот счет.До этого Хашем Сафиеддин упоминался в мировых СМИ в качестве одного из двух кандидатов, которые могут возглавит шиитское движение после гибели Насраллы.Сафиеддин - двоюродный брат погибшего лидера "Хезболлы",они оба присоединились к организации в ранние дни ее существования.В рамках организации Сафиеддин курировал политические вопросы и внутренние дела. Также у него есть тесные связи с Исламской Республикой Иран, так как его сын Редха женат на дочери убитого в результате удара США в 2020 году высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.В качестве второго кандидата упоминался заместитель генерального секретаря группировки Наим Кассем, который стоял у истоков создания "Хезболлы" в начале 1980-х годов и который за четыре десятилетия стал одним из основополагающих религиозных авторитетов группировки.Поэтому триумф Израиля после успешной операции по ликвидации Хасана Насраллы может оказаться преждевременным. Обезглавленное на данный момент шиитское движение может отнюдь не развалиться, как того можно было ожидать, а наоборот – консолидировать свои ряды и продолжить борьбу против Израиля еще более ожесточенно и бескомпромиссно.Правда, если израильская армия в обозримом будущем начнет операцию вторжения на территорию Ливана, будущее "Хезболлы" во многом будет зависеть не только от ее нового лидера, но и от поведения Ирана. Большинство экспертов считает, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан не будет вмешиваться в военный конфликт, так как он намерен добиться от Запада смягчения экономических санкций.Однако 29 сентября Пезешкиан заявил, что США и страны Евросоюза обманули его, обещав оказать помощь в прекращении огня на Ближнем Востоке в обмен на то, что Тегеран не станет мстить за убийство руководителя ХАМАС Исмаила Хании. По его словам, убив Хасана Насраллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы, и его преступления не останутся без ответа."Бойцов сопротивления нельзя бросать. Израильское образование продолжает совершать свои преступления и нападает на страны оси сопротивления, на одну за другой. Арабские и исламские страны несут большую ответственность за эту трагедию, поэтому они не должны стоять в стороне и наблюдать за преступлениями Израиля, ставящими под угрозу безопасность региона", — процитировал слова Пезешкиана телеканал Al Mayadeen.По словам директора Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидата политических наук Аммара Канаха, провокации Израиля на Ближнем Востоке преследуют одну цель – столкнуть Иран и США. Этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит ряд внутренних проблем и создаст новую реальность в регионе, рассказал Канах в интервью Украина.ру.Тем не менее, в последнее время мир меняется, и присутствие США в нём, в том числе и военное, уменьшается, продолжил эксперт."Для Израиля на сегодняшний день вопрос войны на Ближнем Востоке – это вопрос быть или не быть. Но когда говорят, что США помогают Израилю, это не совсем так. США пытаются сохранить один из главных своих инструментов в регионе, а это как раз Израиль. Поэтому все эти военные, информационные и другие провокации происходят одновременно что со стороны израильских, что с стороны американских спецслужб", - рассказал Канах.С другой стороны, мы наблюдаем "стратегическое терпение" Ирана, который не допускает, чтобы Ближний Восток погряз в большой региональной войне, отметил он."Сейчас все говорят о потенциальном участии Ирана в конфликте в случае нападения Израиля на Ливан. Но я не думаю, что Иран собирается вмешиваться. Если он примет непосредственное военное участие в конфликте, это значит, что он будет действовать по сценарию Израиля. Поэтому в Тегеране всегда говорили, что не будут давать Нетаньяху козырь в руки. Но терпение не безгранично. Поэтому вопрос до сих пор неясен", - полагает эксперт.При этом Канах подчеркнул, что за последний год очень заметной была деятельность "Хезболлы" в Ираке и хуситов в Йемене. Через эти группировки Иран также может действовать и создавать новые проблемы для Израиля, добавил он.Эксперт заявил, что не надо верить в сообщения западных СМИ, которые утверждают, что "Хезболла" уже потеряла почти 50% своих сил, так как эти же аналитики, которых и сейчас опрашивают ведущие западные издания, точно так же говорили и в 2006 году, когда Израиль проиграл шиитскому движению в Ливане."Организация сохранила свой военный потенциал. Но в настоящее время в информационной плоскости ведется игра, направленная на то, чтобы вызвать внутри Ливана этноконфессиональный раскол и продлить время конфликта. Цель Израиля – продержаться до американских выборов, потому что Нетаньяху очевидно не намерен давать никаких бонусов Байдену и Харрис. Он рассчитывает, что к власти в США придет Трамп, который разрешит ему творить что угодно", - рассказал Канах.По его словам, потеря такого лидера, как Насралла, является ударом как для "Хезболлы", так и для части арабского и исламского мира, потому что в последнее время он стал для них политическим и духовным символом. Но в подобных организациях политические убийства лидеров происходят не впервые."Это организация, для которой главная цель - именно сопротивление израильской оккупации. Здесь можно говорить об идеологии, которая уже работает. Человека убить можно, но идеологию нельзя", - так Аммар Канах прокомментировал ликвидацию лидера "Хезболлы".Больше об этой теме в статье "Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности Ирана

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, израиль, ливан, хезболла, сша, аммар канах, биньямин нетаньяху, джо байден, ес, ближний восток, война