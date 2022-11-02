https://ukraina.ru/20221102/1040390174.html

"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы"

"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы" - 02.11.2022 Украина.ру

"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы"

Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-11-02T07:07

2022-11-02T07:07

2022-11-02T07:07

новости

бородай

депутат

грязная бомба

киев

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А для этой страны, добавил он, ядерный шантаж – абсолютно нормальная история. Потом США, спрогнозировал Бородай, обвинят во всем Россию и будут применять к Москве "самые жесткие шаги".Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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новости, бородай, депутат, грязная бомба, киев