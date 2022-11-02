https://ukraina.ru/20221102/1040376472.html

"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА

"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА - 02.11.2022 Украина.ру

"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА

России нельзя сбивать американские беспилотники, которые находятся над международными территориальными водами, даже в советское время этого не делали, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-02T06:00

2022-11-02T06:00

2022-11-02T06:00

новости

юрий кнутов

россия

сша

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Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что России пора заняться американскими БПЛА, чтобы они не координировали террористическую деятельность.По его мнению, РФ не будет действовать жестко в отношении беспилотников США, но систему РЭБ применять может.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, россия, сша