https://ukraina.ru/20221102/1040376472.html
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА - 02.11.2022 Украина.ру
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
России нельзя сбивать американские беспилотники, которые находятся над международными территориальными водами, даже в советское время этого не делали, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
новости
юрий кнутов
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101460/73/1014607326_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_8cd29237ed338267ee9dc2797e40d000.jpg
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что России пора заняться американскими БПЛА, чтобы они не координировали террористическую деятельность.По его мнению, РФ не будет действовать жестко в отношении беспилотников США, но систему РЭБ применять может.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101460/73/1014607326_214:0:1865:1238_1920x0_80_0_0_b2f2cda416f7fc7e31187699baba79ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, россия, сша
Новости, Юрий Кнутов, Россия, США
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
России нельзя сбивать американские беспилотники, которые находятся над международными территориальными водами, даже в советское время этого не делали, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
заявил, что России пора заняться американскими БПЛА, чтобы они не координировали террористическую деятельность.
Нет. Нельзя этого делать. Мы даже в советское время это не делали. Сейчас ходят слухи, что якобы в конце 1970-х наш С-200 якобы сбил израильский самолет-разведчик в Сирии. Это неправда. Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, РФ не будет действовать жестко в отношении беспилотников США, но систему РЭБ применять может.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.