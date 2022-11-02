"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА - 02.11.2022 Украина.ру
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"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА - 02.11.2022 Украина.ру
"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
России нельзя сбивать американские беспилотники, которые находятся над международными территориальными водами, даже в советское время этого не делали, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
новости
юрий кнутов
россия
сша
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Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что России пора заняться американскими БПЛА, чтобы они не координировали террористическую деятельность.По его мнению, РФ не будет действовать жестко в отношении беспилотников США, но систему РЭБ применять может.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html
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новости, юрий кнутов, россия, сша
Новости, Юрий Кнутов, Россия, США

"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА

06:00 02.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
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России нельзя сбивать американские беспилотники, которые находятся над международными территориальными водами, даже в советское время этого не делали, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что России пора заняться американскими БПЛА, чтобы они не координировали террористическую деятельность.
Нет. Нельзя этого делать. Мы даже в советское время это не делали. Сейчас ходят слухи, что якобы в конце 1970-х наш С-200 якобы сбил израильский самолет-разведчик в Сирии. Это неправда. Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, РФ не будет действовать жестко в отношении беспилотников США, но систему РЭБ применять может.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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