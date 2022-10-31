https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку

Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку - 31.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку

Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T16:39

2022-10-31T16:39

2022-10-31T16:39

интервью

евсеев

флот

черноморский флот

украина

сво

запад

россия

великобритания

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Все вопросы, которые возникли после выхода России из зерновой сделки, обсуждаются на разных уровнях. Но просто так брать и топить суда было бы неправильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у нас предостаточно, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. В связи с этим возникает вопрос, как на это будет реагировать Москва.– Владимир Валерьевич, как Россия будет реагировать? Мы арестуем суда? Будем минировать порты, бить по объектам в Одессе?– Любой из этих сценариев возможен в какой-то форме. Какие-то варианты могут быть вызваны объективными причинами.Например, никто не может исключать встречи с плавучей миной. Мины могли слишком близко поставить к берегу, они могли оторваться и уплыть. Возможно, российские корабли остановят такой караван и отправят его обратно.Россия может нанести удар по инфраструктуре порта Одессы, который затруднит в дальнейшем транспортировку продовольствия. Россия может использовать боевую авиацию, которая может произвести бомбометание рядом с караваном, как это было в случае с британским эсминцем, и этот караван пойдет дальше.Действовать нахраписто с нашей стороны было бы неправильно. Потому что у России есть разные варианты. Вопрос в том, какой будет выбран. Пока это понять трудно. Но Россия может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.Нельзя также забывать, что единственным черноморским государством, у которой есть подводные лодки, является Россия. А если, например, караван встретит подводные аппараты без людей, которые сделают то, что пытались сделать в Севастополе?Сейчас на фоне заявлений идут конкретные переговоры между Россия и Турцией. Потому что Анкара заинтересована в организации этой сделки. Москва высказала конкретные претензии, что подводные аппараты, атаковавшие Севастополь, доставлялись на этих кораблях.Есть и другие вопросы. Например, не поставлялись ли на них вооружения на Украину? Не перевозится ли на нем тротил, который использовался для подрыва Крымского моста?Все эти вопросы на каком-то уровне обсуждаются. Но просто так брать и топить суда было бы не совсем правильно. Но и не реагировать на это тоже нельзя. Возможности есть разные и поводов применить силу у нас предостаточно.– Вопрос еще и в том, удалось ли Черноморскому флоту выйти из кризиса и решить проблемы, которые обнаружила спецоперация?– Понятно, что Черноморский флот несет потери. У боевых судов есть много повреждений. По некоторым данным, последний удар был нанесен не только по морскому тральщику.Но если захотим остановить этот караван, не обязательно отправлять туда целую эскадру. Достаточно одного боевого корабля, который проведет стрельбу перед судном, которое будет идти первым. И все это может сопровождаться вылетом боевой авиации.Для такого рода действий у России потенциала достаточно, учитывая географическое положение Крыма. Караван же идет без военного сопровождения, а пробовать Россию на испуг бессмысленно.Британцы уже пробовали это делать, так их эсминец чуть не потопили. Недавно уже речь шла о британском разведывательном самолете, который чуть не сбили.Повторюсь, в этой ситуации Россия может предпринять меры. А что-то может произойти случайно. Возникнет вопрос, а кто будет платить страховку? Это государство тоже известно. Все основные страховщики находятся в Великобритании. А если им сейчас выставить счета за страховку группы судов, за которые Лондон будет вынужден расплатиться?Формально они могут сказать, что инцидент произошел по ходу движения судов, потому что Россия не обеспечила их безопасность. А как это будет расследоваться во время боевых действий?Поэтому не надо принимать решений без России. Это может привести к некоторым последствиям. В первую очередь для Великобритании.– Нужно ли нам сбивать американские самолеты и беспилотники, которые координируют атаки на наш флот?- По поводу Великобритании мы этот вопрос фактически поставили. Следующий вопрос мы должны поставить насчет американских стратегических беспилотников, потому что они как-то "не вовремя" летают.Когда наносили удар по Севастополю, он тоже летал. Поэтому да, пора заниматься ими, чтобы они не координировали террористическую деятельность. И в случае с крейсером "Москва" они тоже летали. Так что США пора ставить на место, чтобы эти БПЛА "случайно" потеряли управление.–Насколько реально прибытие на Украину "серых волков"?– Эта тема искуственно вбрасывается армянской стороной. "Серые волки" на Украину не прибывают. Речь шла даже не о "серых волках", а о том, что они будут координировать отправку на Украину сирийских исламистов, но ни "волки", ни исламисты на Украину не прибыли.В условиях, когда Украину ждет полный разгром, прибытие этих исламистов не изменит погоды на линии фронта и доставит проблемы Турции после освобождения Россией юга Украины. Зачем это нужно Турции? Это очередная пугалка, которую распространяет армянская сторона.– Когда наши удары по инфраструктуре скажутся на линии фронта?– Удары по инфраструктуре напрямую не повлияют на линию фронта. Поначалу казалось, что наши удары, которые последовали после атаки на Крымский мост, были не очень эффективны. Но это было связано с тем, что система имела высокий уровень резервирования и были незагружены значительные мощности. Еще была возможность перетока электроэнергии.А если мы посмотрим на сегодняшние удары: атомные станции не могут работать в пиковых нагрузках. Они могут работать только вместе с ГЭС и ТЭЦ. Часть тепловых станций мы уже вывели из строя, а сейчас бьем по гидроэлектростанциях. Причем мы бьем по подстанциям в 750 кВ.– Самые мощные.– Да. А эти подстанции регулируют перетоки электроэнергии между различными частями Украины. Удары по ним и по станциям на гидрообъектах приводят к тому, что нельзя гасить пики и нарушается сама возможность переброски энергии.Сейчас это становится ощутимо. А это создает проблемы с восстановлением боевой техники ВСУ. Еще речь идет о том, что падает моральный дух военнослужащих.Самое главное, что это затрудняет переброску военной техники. На Украине железные дороги – электрифицированы, а возможности тепловой тяги ограничены. Понятно, что можно отказаться от перевозки людей и грузов, занявшись только переброской личного состава и техники. Но это вызовет социальное напряжение.Это то, что оказывает косвенное влияние на линию фронта.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20221031/1040329005.html

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, евсеев, флот, черноморский флот, украина, сво, запад, россия, великобритания