"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
© AP / Alik Keplicz
© AP / Alik Keplicz
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что позиция Варшавы относительно ужесточения санкций против России крайне нереалистична, и несовместима с объективными государственными интересами Польши
По словам эксперта, положение Варшавы становится ещё хуже, потому что она практически исключила себя из всяких торгов и дипломатических игр, заняв такую непримиримую позицию.
Все и так знают, что говорят поляки, – так зачем с ними вообще говорить? Если мы отдаём всё и бесплатно партии глобальной войны – никто ведь не обязан быть нам за это благодарен. Это самая глупая позиция в международных отношениях, которую только можно себе представить.
Потому, считает Рэнкас, неудивительно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие мировые лидеры относятся к премьер-министру и президенту Польши как к подросткам и типичным "глупым Ясям".
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
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