https://ukraina.ru/20221101/1040320467.html

"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши

"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши - 01.11.2022 Украина.ру

"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что позиция Варшавы относительно ужесточения санкций против России крайне нереалистична, и несовместима с объективными государственными интересами Польши

2022-11-01T04:30

2022-11-01T04:30

2022-11-01T04:30

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По словам эксперта, положение Варшавы становится ещё хуже, потому что она практически исключила себя из всяких торгов и дипломатических игр, заняв такую ​​непримиримую позицию.Потому, считает Рэнкас, неудивительно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие мировые лидеры относятся к премьер-министру и президенту Польши как к подросткам и типичным "глупым Ясям".Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040140700.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, аналитик