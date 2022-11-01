"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши - 01.11.2022 Украина.ру
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"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши - 01.11.2022 Украина.ру
"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что позиция Варшавы относительно ужесточения санкций против России крайне нереалистична, и несовместима с объективными государственными интересами Польши
2022-11-01T04:30
2022-11-01T04:30
новости
украина
польша
россия
аналитик
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По словам эксперта, положение Варшавы становится ещё хуже, потому что она практически исключила себя из всяких торгов и дипломатических игр, заняв такую ​​непримиримую позицию.Потому, считает Рэнкас, неудивительно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие мировые лидеры относятся к премьер-министру и президенту Польши как к подросткам и типичным "глупым Ясям".Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040140700.html
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новости, украина, польша, россия, аналитик
Новости, Украина, Польша, Россия, аналитик

"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши

04:30 01.11.2022
 
© AP / Alik Keplicz
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP / Alik Keplicz
Читать в
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что позиция Варшавы относительно ужесточения санкций против России крайне нереалистична, и несовместима с объективными государственными интересами Польши
По словам эксперта, положение Варшавы становится ещё хуже, потому что она практически исключила себя из всяких торгов и дипломатических игр, заняв такую ​​непримиримую позицию.
Все и так знают, что говорят поляки, – так зачем с ними вообще говорить? Если мы отдаём всё и бесплатно партии глобальной войны – никто ведь не обязан быть нам за это благодарен. Это самая глупая позиция в международных отношениях, которую только можно себе представить.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Потому, считает Рэнкас, неудивительно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие мировые лидеры относятся к премьер-министру и президенту Польши как к подросткам и типичным "глупым Ясям".
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:19
В Польше предположили, когда Франция и Германия перестанут помогать КиевуЕвропейские страны могут отказаться от помощи киевскому режиму в случае падения температуры в жилых домах этих стран. Такое мнение в интервью польскому интернет-порталу Interia высказал на днях депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль
 
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