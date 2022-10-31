https://ukraina.ru/20221031/1040308134.html

Конрад Рэнкас: Британия продолжает "Большую Игру" против России пешками из Украины и Польши

Конрад Рэнкас: Британия продолжает "Большую Игру" против России пешками из Украины и Польши - 31.10.2022 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Британия продолжает "Большую Игру" против России пешками из Украины и Польши

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T07:00

2022-10-31T07:00

2022-10-31T07:00

интервью

конрад рэнкас

польша

великобритания

россия

украина

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Польский политический аналитик считает, что Великобритания намерена и дальше играть ведущую роль в организации евроатлантической агрессии против России и Белоруссии, где Украине отведена роль поля битвы.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру– Господин Рэнкас, новый премьер Великобритании Риши Сунак уже успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вот на своего польского коллегу Матеуша Моравецкого времени пока не нашёл. Стоит ли искать в этом символизм, например, что для Лондона отношения с Киевом будут более приоритетными, чем с Варшавой?– Соединенное Королевство, под руководством вот уже третьего премьер-министра сряду, неизменно намерено играть ведущую роль в организации евроатлантической агрессии против России и Белоруссии. Согласно этому плану, Украина является одновременно полем битвы и первым поставщиком живой силы для использования в вооружённом конфликте. Польша, с другой стороны, всё еще выжидает в качестве резерва второй линии, – на случай, если у властей в Киеве закончатся призывники или их готовность воевать и беспрекословно выполнять требования Запада.То есть Лондону пока с Варшавой говорить не о чем, тем более, что польские политики с февраля повторяют одно и то же: что они однозначно стоят на стороне киевских властей, что они требуют продолжения войны, ужесточения санкций против России и прекращения любых экономических отношений с ней, включая покупку энергоресурсов. Польское правительство не видит возможности переговоров с Россией вообще, в том числе переговоров о мире на Украине, на каких-либо условиях, кроме полной капитуляции России.И дело даже не в том, что эта позиция крайне нереалистична, и к тому же несовместима с объективными государственными интересами Польши. Положение Варшавы становится ещё хуже, потому что она практически исключила себя из всяких торгов и дипломатических игр, заняв такую ​​непримиримую позицию.Все и так знают, что говорят поляки, – так зачем с ними вообще говорить? Если мы отдаём всё и бесплатно партии глобальной войны – никто ведь не обязан быть нам за это благодарен. Это самая глупая позиция в международных отношениях, которую только можно себе представить. Потому неудивительно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие мировые лидеры относятся к премьер-министру и президенту Польши как к подросткам и типичным "глупым Ясям".– Несмотря на то, что тройственный союз Великобритании, Польши и Украины был инициативой Лиз Трасс времён её руководства в МИД, однако за несколько недель своего премьерства она об этом не вспоминала. Вернётся ли к этому союзу Риши Сунак хоть в каком-то виде?– Всё будет зависеть от ситуации на фронте, а точнее от того, понадобится ли, и когда именно, Войско Польское для поддержки украинской обороны. Пока киевские власти, усиленные западными поставками оружия, умудряются справляться сами – проекты "тройственного союза" или "Польско-Украинской унии" так и останутся в долгих ящиках британского Foreign Office.А вот момент провала очередных украинских контрнаступлений, или момент протрезвления киевских олигархов, ведущих, например, к мирному прекращению конфликта, – приведёт к немедленному извлечению на свет Божий папок с идеями "Укро-Полина", размахиванию лозунгом "британских гарантий", – короче говоря, к запуску программы прямого и полномасштабного вступления Польши в войну с Россией.– Экс-посол США на Украине Джон Хербст 25 октября заявил, что Лондон при новом премьере может сократить размер помощи Киеву, потому что в Британии нарастают экономические проблемы, на решение которых и будет направлено внимание нового премьер-министра. Согласны ли Вы с такой точкой зрения?– Конечно, Риши Сунак попытается произвести такое впечатление внутри страны, охваченной беспрецедентной волной забастовок, и перед лицом резкого падения рейтингов Консервативной партии, которые предвещают её потенциально величайшее поражение на выборах за всю историю. Новый премьер-министр, назначенный в результате операции, которую иначе как конституционным переворотом назвать сложно, – это, прежде всего, выбор британско-глобальных финансовых кругов. Короче говоря – выбор лондонского Сити.Как подчеркивали местные комментаторы, иронизируя по поводу восхищения, связанного с назначением премьер-министром потомка иммигрантов, – на самом деле Риши Сунак по национальности, вероисповеданию и истинной партийной принадлежности принадлежит к касте миллионеров. Состояние премьер-министра и его жены в два раза больше, чем находящееся в частном владении короля Карла III с женой. Сунак – человек американской финансовой группы Goldman Sachs, и именно её интересы он будет представлять в качестве фронтмена одной из крупнейших держав Запада. И если война с Востоком является элементом обеспечения этих интересов, – то она будет продолжена.Тем более, что она отлично оправдывает дальнейшее усиление стратегии жёсткой экономии, – разумеется, за счёт не только остатков рабочего класса, но и среднего, продолжающего самоубийственно поддерживать обанкротившиеся и лживые либеральные стратегии. Но предложения Сунака о дальнейшем сокращении государственных расходов, которые в Британии и сейчас относительно меньше, чем в других странах Запада, никоим образом не дополняются заявлениями о сокращении военной помощи Киеву, – хотя это было бы само собой разумеющимся с точки зрения рационального бюджетного управления.Поэтому ответ на ваш вопрос – нет, Великобритания по-прежнему будет присутствовать на Украине, она будет продолжать вести войну с Россией на всех возможных фронтах. При этом Соединённое Королевство будет пребывать в блаженном убеждении, что, реально оставаясь вне европейской энергосистемы, до сих пор связанной с российскими поставками, Лондон также пребывает вне досягаемости экономического давления Москвы. И пока будет вести войну, эту новую Большую Игру, пешками из Украины, Польши, Литвы и т.д.– На следующий день после назначения Риши Сунака на пост премьера в Париже состоялась неанонсированная встреча Макрона и Шольца. После неё было объявлено, что Франция и Германия создадут рабочие группы по вопросам взаимодействия в энергетике, инновациях и военной сфере. Понятно, что ни о каком "Веймарском треугольнике" там не вспоминали, что и неудивительно, учитывая репарационную риторику Варшавы. Насколько велики риски, что Польша в результате своей ориентации на англосаксов окажется у разбитого корыта, не получив ничего ни от Лондона с Вашингтоном, ни от Берлина с Парижем?– "Веймарский треугольник" (созданная в 1991-м структура для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией – прим.), а также т.н. "Вишеградская группа" (объедение Польши, Венгрии, Чехии и Словакии – прим.) – мёртвые выдумки, бессмысленные лозунги польского телевидения, по силе равные Инициативе "Трёх морей", "Междуморью" и прочим подобным пропагандистским конструкциям Варшавы. Берлин и Париж находятся в процессе укрепления основ обновленного европейского государства, в границах – более или менее – еврозоны (хотя и тут есть вопросы относительно Италии и Греции).Потому никто из этой группы не будет оглядываться на Варшаву или другие неполноценные субъекты колониальной политики англосаксов. Франция и Германия вместе останутся достаточно сильными, чтобы в случае необходимости позаботиться о своих интересах в периферийных странах. Речь как об экономически зависимых от Германии странах вроде Польши, так и о странах, обречённых на дальнейшую интенсивную эксплуатацию со стороны западного капитала, – как Украина.Германия успешно функционирует в Центральной и Восточной Европе вне Польши, от Молдавии и Венгрии до Чехии и Хорватии. Так что именно Варшаве, которая уже три десятилетия не проводит никакой разумной и независимой экономической политики, без Берлина не обойтись, а не наоборот. Ведь англосаксы, как у них заведено, могут предложить лишь две вещи: дорого, да ещё и принудительно, покупать у них всё, от энергоносителей до оружия, а также в качестве низшей нации умереть за дядю Сэма, Короля и Империю.– Очевидно, что международная политика Лондона останется антикитайской и антироссийской. В последнем аспекте, чего в первую очередь стоит ожидать: давления на Индию с целью прекращения импорта нефти из РФ, попыток сорвать создание российско-турецкого газового хаба (особенно учитывая тот факт, что нынешний директор МИ-6 Ричард Мур – бывший посол в Турции)? Или чего-то ещё?– Всего будет понемногу. Ведь Британии приходится учитывать связи китайской экономики не только со всей Юго-Восточной Азией, но и с Австралией и Новой Зеландией. Между тем, напомню, одной из пропагандистских приманок BREXIT было воссоздание Британской империи в формате глобальной зоны свободной торговли, капитала и рабочей силы, от Канады через Великобританию – до бывших азиатских и австралийских колоний, включая Индию и Пакистан.Безусловно, занимаясь Восточной Европой, Лондон не упускает из виду наиболее важные для него вопросы Ближнего и Дальнего Востока. Но в этом плане ещё правительство Бориса Джонсона потерпело несколько болезненных неудач, в том числе не смогло добиться пересмотра ограничительной иммиграционной политики Австралии и Новой Зеландии. Также трудно поверить, что заявления об увеличении приёма иммигрантов из Индии на Британских островах могли бы уравновесить проекты энергетического сотрудничества между Россией и Индией.Что же касается противодействия российско-турецкому газовому сотрудничеству со стороны Лондона, то после диверсии на "Северных потоках" блокирование всех энергетических инициатив "Южного маршрута" является вопросом жизни и смерти для англо-саксонских элит. Дело ведь не только в удержании Турции в НАТО, но и о перспективах дальнейшего контроля над Италией, да и над всей стратегической зоной этой части земного шара.Именно в этом контексте следует рассматривать спровоцированную Западом греко-турецкую эскалацию и новый рост напряженности в армяно-азербайджанских отношениях. И хотя сейчас продолжается война в Восточной Европе, но когда речь идёт о "подбрюшье Евразии", Лондон и Вашингтон, не колеблясь, развяжут на этих территориях очередную войну или "цветную революцию", лишь бы не очутиться в реалиях многополярного мира.У Ричарда Мура, о котором вы упомянули, были прекрасные контакты среди турецкой политической элиты. Во время его миссии в Анкаре в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от, как минимум, неясного отношения Вашингтона, периодически явно нацеленного на государственный переворот в Турции. Как нынешний глава МИ-6 Мур, безусловно, сложный противник для российской стороны, и требовательный партнёр для британских союзников в регионе Западного Средиземноморья и Ближнего Востока.В целом же, как на протяжении всего XIX века англичане использовали бывшие польские земли для организации диверсий, отвлекающих внимание русских от Азии, и делали всё, чтобы провоцировать и поддерживать совершенно ненужные русско-турецкие конфликты, – так и сегодня Большая Игра ведется на той же "шахматной доске". Ведь на кону – господство в Евразии, а значит, и мировое господство.

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20221029/1040239410.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, конрад рэнкас, польша, великобритания, россия, украина