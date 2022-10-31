"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС - 31.10.2022 Украина.ру
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"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС
"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС - 31.10.2022 Украина.ру
"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Польша в результате своей ориентации на англосаксов окажется у разбитого корыта, не получив ничего ни от Лондона с Вашингтоном, ни от Берлина с Парижем
2022-10-31T15:59
2022-10-31T15:59
новости
варшава
польша
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аналитик
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"Веймарский треугольник" (структура, созданная в 1991 году для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), как и так называемая Вишеградская группа (объедение Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) – мёртвые выдумки, бессмысленные лозунги польского телевидения, по силе равные Инициативе "Трёх морей", "Междуморью" и прочим подобным пропагандистским конструкциям Варшавы, считает эксперт.Франция и Германия вместе останутся достаточно сильными, чтобы в случае необходимости позаботиться о своих интересах в периферийных странах, отмечает Рэнкас. Речь как об экономически зависимых от Германии странах вроде Польши, так и о странах, обречённых на дальнейшую интенсивную эксплуатацию со стороны западного капитала, – как Украина, добавил он.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, варшава, польша, украина, ес, аналитик
Новости, Варшава, Польша, Украина, ЕС, аналитик

"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС

15:59 31.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнтиправительственный митинг в Варшаве
Антиправительственный митинг в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Польша в результате своей ориентации на англосаксов окажется у разбитого корыта, не получив ничего ни от Лондона с Вашингтоном, ни от Берлина с Парижем
"Веймарский треугольник" (структура, созданная в 1991 году для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), как и так называемая Вишеградская группа (объедение Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) – мёртвые выдумки, бессмысленные лозунги польского телевидения, по силе равные Инициативе "Трёх морей", "Междуморью" и прочим подобным пропагандистским конструкциям Варшавы, считает эксперт.
Берлин и Париж находятся в процессе укрепления основ обновленного европейского государства, в границах – более или менее – еврозоны (хотя и тут есть вопросы относительно Италии и Греции). Потому никто из этой группы не будет оглядываться на Варшаву или другие неполноценные субъекты колониальной политики англосаксов.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Франция и Германия вместе останутся достаточно сильными, чтобы в случае необходимости позаботиться о своих интересах в периферийных странах, отмечает Рэнкас.
Речь как об экономически зависимых от Германии странах вроде Польши, так и о странах, обречённых на дальнейшую интенсивную эксплуатацию со стороны западного капитала, – как Украина, добавил он.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
кличко
28 июня, 14:47
Мэры Варшавы, Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида говорили с фальшивым Кличко и не заметили подменыВаршавский мэр Рафал Тшасковский признался, что его и еще четырех градоначальников европейских столиц обманул человек, представившийся мэром Киева Виталием Кличко
 
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