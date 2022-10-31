https://ukraina.ru/20221031/1040344033.html

"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС

"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС - 31.10.2022 Украина.ру

"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что Польша в результате своей ориентации на англосаксов окажется у разбитого корыта, не получив ничего ни от Лондона с Вашингтоном, ни от Берлина с Парижем

2022-10-31T15:59

2022-10-31T15:59

2022-10-31T15:59

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"Веймарский треугольник" (структура, созданная в 1991 году для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), как и так называемая Вишеградская группа (объедение Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) – мёртвые выдумки, бессмысленные лозунги польского телевидения, по силе равные Инициативе "Трёх морей", "Междуморью" и прочим подобным пропагандистским конструкциям Варшавы, считает эксперт.Франция и Германия вместе останутся достаточно сильными, чтобы в случае необходимости позаботиться о своих интересах в периферийных странах, отмечает Рэнкас. Речь как об экономически зависимых от Германии странах вроде Польши, так и о странах, обречённых на дальнейшую интенсивную эксплуатацию со стороны западного капитала, – как Украина, добавил он.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

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новости, варшава, польша, украина, ес, аналитик