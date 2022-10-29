Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040261824.html
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане - 29.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
Политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что конфликт на Украине не особо задевает казахстанскую элиту, однако опасения попасть под вторичные санкции всё же имеются
2022-10-29T07:47
2022-10-29T07:47
новости
казахстан
соцопросы
население
поддержка
украина
россия
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/76/1026117692_0:158:1666:1095_1920x0_80_0_0_90ac3b9e403680fa2cd05a5b014f4b1b.jpg
По мнению эксперта, местное бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.Однако настроения в обществе разделяются, отмечает Казанчеев.В другой стороны можно сослаться на данные социологических агентств, которые называют провластными, считает политолог. Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США, отмечает Казначеев.Проукраинские взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.Полную версию интервью с экспертом Максимом Казначеевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040091090.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/76/1026117692_0:2:1666:1252_1920x0_80_0_0_0f1c40fc69c056d99a56addbcdfe94e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, соцопросы, население, поддержка, украина, россия, политолог
Новости, Казахстан, соцопросы, население, поддержка, Украина, Россия, политолог

Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане

07:47 29.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)флаг казахстан
флаг казахстан - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
Читать в
Политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что конфликт на Украине не особо задевает казахстанскую элиту, однако опасения попасть под вторичные санкции всё же имеются
По мнению эксперта, местное бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.
Однако настроения в обществе разделяются, отмечает Казанчеев.
На казахстанском информационном поле господствуют откровенно прозападные и западные фонды и донорские организации, они плотно работают как с редакциями, так и с журналистами поодиночке. Повестка заполняется и выполняется в полном объеме, высокий градус антироссийски и русофобских настроений поддерживается.
Максим Казначеев
Максим Казначеев
Политолог
В другой стороны можно сослаться на данные социологических агентств, которые называют провластными, считает политолог.
Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США, отмечает Казначеев.
Проукраинские взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.
Полную версию интервью с экспертом Максимом Казначеевым читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Жарихин интервью
25 октября, 07:24
Владимир Жарихин: От кого будет обороняться Казахстан и поддержит ли Астана Россию на Украине
 
НовостиКазахстансоцопросынаселениеподдержкаУкраинаРоссияполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Путин и Одесса: пробует, хвалит, но не берёт
10:10Возле побережья Крыма кружит американский разведывательный беспилотник
09:59Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября
09:30Демократов беспокоят результаты выборов в Конгресс США - Джен Псаки
09:15Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
08:50Акватория Севастопольская бухты атакована беспилотниками - Черноморский флот отбивается успешно
08:00Экперт рассказал, есть ли у Зеленского "грязная бомба"
07:47Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
07:45Михеев: Киевский режим состоит из неадекватных персонажей
07:30Перевороты или импичменты: Безпалько назвал единственную надежду на спасение Европы
07:15Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
07:00"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
06:45Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
06:30Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
06:15Политолог: избрание Сунака свидетельствует об упадке британской демократии
06:06"Экономика не выдержит": политолог о том, почему Астана не может открыто поддерживать РФ
06:04Избивали и обманом гнали на смерть. Пленный солдат рассказал правду о ВСУ
06:00"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
05:55Эксперт разъяснил, почему США не дают Украине свое оборудование, чтобы подлатать энергосистему
05:45"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
Лента новостейМолния