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Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане - 29.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
Политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что конфликт на Украине не особо задевает казахстанскую элиту, однако опасения попасть под вторичные санкции всё же имеются
2022-10-29T07:47
2022-10-29T07:47
2022-10-29T07:47
новости
казахстан
соцопросы
население
поддержка
украина
россия
политолог
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По мнению эксперта, местное бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.Однако настроения в обществе разделяются, отмечает Казанчеев.В другой стороны можно сослаться на данные социологических агентств, которые называют провластными, считает политолог. Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США, отмечает Казначеев.Проукраинские взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.Полную версию интервью с экспертом Максимом Казначеевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040091090.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, соцопросы, население, поддержка, украина, россия, политолог
Новости, Казахстан, соцопросы, население, поддержка, Украина, Россия, политолог
Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане
Политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что конфликт на Украине не особо задевает казахстанскую элиту, однако опасения попасть под вторичные санкции всё же имеются
По мнению эксперта, местное бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.
Однако настроения в обществе разделяются, отмечает Казанчеев.
На казахстанском информационном поле господствуют откровенно прозападные и западные фонды и донорские организации, они плотно работают как с редакциями, так и с журналистами поодиночке. Повестка заполняется и выполняется в полном объеме, высокий градус антироссийски и русофобских настроений поддерживается.
Максим Казначеев
Политолог
В другой стороны можно сослаться на данные социологических агентств, которые называют провластными, считает политолог.
Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США, отмечает Казначеев.
Проукраинские взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.
Полную версию интервью с экспертом Максимом Казначеевым читайте
на сайте Украина.ру.