https://ukraina.ru/20221029/1040261824.html

Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане

Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане - 29.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как Запад насаждает русофобию в Казахстане

Политолог Максим Казначеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что конфликт на Украине не особо задевает казахстанскую элиту, однако опасения попасть под вторичные санкции всё же имеются

2022-10-29T07:47

2022-10-29T07:47

2022-10-29T07:47

новости

казахстан

соцопросы

население

поддержка

украина

россия

политолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/76/1026117692_0:158:1666:1095_1920x0_80_0_0_90ac3b9e403680fa2cd05a5b014f4b1b.jpg

По мнению эксперта, местное бизнес-сообщество неплохо зарабатывает на реэкспорте товаров в Россию, что Казахстану объективно выгодно.Однако настроения в обществе разделяются, отмечает Казанчеев.В другой стороны можно сослаться на данные социологических агентств, которые называют провластными, считает политолог. Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США, отмечает Казначеев.Проукраинские взгляды там, где работают наши "партнеры": среди казахоязычной молодежи.Полную версию интервью с экспертом Максимом Казначеевым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221025/1040091090.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, соцопросы, население, поддержка, украина, россия, политолог