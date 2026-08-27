https://ukraina.ru/20260827/raketnyy-blef-i-polskiy-legion-dlya-ukraintsev-chto-zapadnye-smi-pishut-ob-ukraine-1082818749.html

Ракетный блеф и "польский" легион для украинцев: что западные СМИ пишут об Украине

Ракетный блеф и "польский" легион для украинцев: что западные СМИ пишут об Украине - 27.08.2026 Украина.ру

Ракетный блеф и "польский" легион для украинцев: что западные СМИ пишут об Украине

Украина 24 августа отметила своё 35-летие. Главным подарком, который режим Владимира Зеленского получил в этот день, стал визит нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма

2026-08-27T05:29

2026-08-27T05:29

2026-08-27T05:29

эксклюзив

украина

польша

владимир зеленский

сикорский

эммануэль макрон

нато

ес

вооруженные силы украины

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Высокопоставленный гость привёз Зеленскому слова поддержки и обещание передать Украине секретную техническую информацию, касающуюся британских компонентов франко-британской ракеты SCALP/Storm Shadow.Ракеты "без последствий"Решение передать секретные технологии Киеву наглядно демонстрирует одновременно и преемственность курса предыдущего британского премьера Кира Стармера, и перемены, комментирует первую зарубежную поездку Бернэма издание The American Conservative."Великобритания окажет содействие в налаживании производства ракет большой дальности на Украине, в перспективе предоставив Киеву более широкие возможности для самостоятельного выпуска сложных вооружений, вместо того чтобы оставлять его в состоянии постоянной зависимости от западных поставщиков", – отмечено в статье.При этом непосредственные военные последствия такого шага не стоит переоценивать, подчеркивают американские аналитики. Создание производственных линий для сложных систем вооружения требует времени, в то время как главная задача Украины – найти достаточного количества перехватчиков, чтобы решить насущную проблему обеспечения противовоздушной обороны, напоминают авторы материала.Поддержка Украины со стороны Бернэма выполняет и более практичную функцию – его приход к власти означал отход от Стармера и ряда ключевых элементов "стармеризма", и у наблюдателей внутри Британии и извне были основания задаться вопросом, насколько далеко простирается этот разрыв. Однако сделав Киев пунктом первого своего зарубежного визита Бернэм, дал понять, что стратегический курс Великобритании в отношении Украины не изменился, констатируют американские журналисты. Таким образом он успокоил союзников, рынки, силовые структуры и значительную часть собственной партии.Британская логика: снабжайте Украину, чтобы сохранить ЕвропуПередача "чертежей" британских ракет на самом деле является политическим жестом со стороны Бернэма, адресованным американцам, пишет тем временем британское издание The Telegraph UK.По словам авторов издания, у Украины нет реальной причины создавать ракеты Scalp/Storm Shadow, так как они запускаются с истребителя, а их радиус действия всего около 250 километров."Гораздо более крупная ракета украинского производства Flamingo FP-5 удобно запускается с земли, несет боеголовку втрое тяжелее и имеет дальность действия почти 3000 километров. По имеющимся сведениям, по состоянию на прошлый год Украина выпускала по семь "Фламинго" в сутки и планировала масштабировать производство", – отмечает британская газета.Почему тогда европейские лидеры друг за другом передают Зеленскому чертежи этой ракеты? Учитывая, что прошлом месяце те же докуметы в Киев передал президент Франции Эммануэль Макрон.Бернем, Макрон и Зеленский разыгрывают этот спектакль, чтобы подчеркнуть, что раз Франция и Великобритания передали Украине ракетные технологии, то и другие наверняка захотят последовать их примеру, допускают британские журналисты, отвечая на этот вопрос. Лондон уже не раз "забрасывал эту удочку": он передал Украине из резерва несколько танков Challenger, чтобы подтолкнуть к этому другие страны, а отправка партии Storm Shadow проложила путь к поставкам гораздо более эффективных американских баллистических систем ATACMS."На этот раз у всех на уме американские перехватчики "Патриот". При благоприятном исходе они обезвреживают практически любое российское оружие, включая широко разрекламированные баллистические и гиперзвуковые системы "Кинжал" и "Циркон"", – утверждают авторы публикации."Патриот" — это то, на что на самом деле положил глаз Зеленский, продолжают они. Президент Трамп в прошлом месяце обещал Зеленскому лицензию на их производство, но с тех пор пошел на попятную, отмечается в публикации.Однако проблема в том, что США и их союзники в Персидском заливе расточительно тратят их в войне с Ираном. По оценкам экспертов, на которых ссылаются авторы статьи, США уже израсходовали две трети своих запасов. При этом в год выпускается всего 600 штук, и, хотя США срочно наращивают производство, на это уйдут годы.Открывать новые ракетные заводы лучше в Германии или Польше – это намного более выгодно, чем предприятия на Украине под российскими бомбежками, советует издание. А увеличение западного производства высокотехнологичного оружия пойдет только в плюс, независимо от того, где будут располагаться новые мощности."И мы должны как можно щедрее снабжать им воюющих украинцев, чья борьба — гарантия безопасности всей Европы", – резюмирует The Telegraph UK.Польша нашла применение ветеранам ВСУПольская Interia рассматривает инициативу министра иностранных дел Радослава Сикорского о создании "Европейского легиона".Сикорский предложить создать постоянное военное подразделение ЕС под названием "Европейский легион", в которое после завершения украинского конфликта могут войти ветераны ВСУ.Глава польской дипломатии аргументирует свою идею необходимостью для Европы взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. По словам Сикорского, Соединенные Штаты останутся "незаменимым якорем коллективной обороны", предоставляя уникальные технологические и разведывательные возможности, однако Европа должна выполнять основную работу на местах.Он подчеркнул, что Евросоюзу необходима более глубокая военная интеграция, и "Европейский легион" мог бы стать ее прагматичным воплощением. При этом Сикорский категорически исключил, что данная структура станет альтернативой НАТО или будет дублировать ее функции. Напротив, она должна стать "более сильной европейской опорой в рамках более сильного НАТО", где интересы дополняют друг друга, а не противоречат, рассказал он в интервью греческому СМИ.Interia попросила бывшего главу Бюро национальной безопасности и командира спецподразделения "Гром" Романа Полько прокомментировать идею создания нового подразделения в рамках НАТО, тесно связанного с ЕС."У министра Сикорского есть конкретная идея, которая связана с концепцией европеизации НАТО. Это особенно необходимо в то время, когда мы строим так называемую "НАТО 3.0"", — заявил Полько.По мнению военного, ключевой вопрос, который предстоит решить, это где эти бойцы будут дислоцированы. Если бы "Европейский легион" действительно использовал украинские ресурсы по окончанию военных действий, то было бы хорошо, чтобы функционировало подразделение там, где Евросоюз видит для себя особые риски: в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, допустил польский генерал.Оценивая возможность привлечения украинских ветеранов, бывший командир польского спецназа отметил, что это было бы полезно для его страны, поскольку "устранило бы одну из потенциальных угроз внутренней безопасности".Дело в том, что многие оставшиеся не у дел люди с военным опытом захотят строить своё будущее в Польше, где, несомненно, станут "ценными кадрами" для преступных группировок, отметил он. Поэтому в интересах Польши "найти им достойное занятие", рассказал Роман Полько.

https://ukraina.ru/20260720/sedmoy-premer-za-desyat-let-britaniyu-vozglavil-leyborist-endi-bernem-1081651810.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, польша, владимир зеленский, сикорский, эммануэль макрон, нато, ес, вооруженные силы украины