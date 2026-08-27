https://ukraina.ru/20260827/v-kieve-vnov-gromko-vs-rf-prodolzhayut-udary-po-obektam-na-ukraine-1082826660.html

В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине

В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине - 27.08.2026 Украина.ру

В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 27 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-08-27T05:04

2026-08-27T05:04

2026-08-27T05:06

украина.ру

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Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 1:45 мск была объявлена воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов.Отмечается, что масштабный ракетный удар этой ночью наносится сразу по нескольким городам Украины, дополняя атаки групп беспилотников "Герань".Ракеты различных типов (включая "Оникс" и "Бандероль"), атаковали Киев, Одессу, Черноморск (Ильичевск), Павлоград, Днепропетровск, Кременчуг, оккупированное Запорожье, цели в Харьковской и Полтавской областях.Взрывы ночью также гремели в Кировограде, в Броварах и Борисполе Киевской области, в Сумах, Ромнах и Конотопе Сумской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Харьковской, Хмельницкой областях.Кроме того, по целям в оккупированных Херсоне и Одессе ВКС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами.По сообщениям последних минут, временно оккупированное ВСУ Запорожье не менее получаса находится под непрерывными российскими ударами.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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