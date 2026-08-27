В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине - 27.08.2026 Украина.ру
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В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине
В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине - 27.08.2026 Украина.ру
В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 27 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
2026-08-27T05:04
2026-08-27T05:06
украина.ру
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спецоперация
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Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 1:45 мск была объявлена воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов.Отмечается, что масштабный ракетный удар этой ночью наносится сразу по нескольким городам Украины, дополняя атаки групп беспилотников "Герань".Ракеты различных типов (включая "Оникс" и "Бандероль"), атаковали Киев, Одессу, Черноморск (Ильичевск), Павлоград, Днепропетровск, Кременчуг, оккупированное Запорожье, цели в Харьковской и Полтавской областях.Взрывы ночью также гремели в Кировограде, в Броварах и Борисполе Киевской области, в Сумах, Ромнах и Конотопе Сумской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Харьковской, Хмельницкой областях.Кроме того, по целям в оккупированных Херсоне и Одессе ВКС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами.По сообщениям последних минут, временно оккупированное ВСУ Запорожье не менее получаса находится под непрерывными российскими ударами.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, вкс, сво, спецоперация, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, авиаудары, бпла, атака бпла, всу, впк, запорожье, киев, киевская область, одесса, одесская область, ильичевск, павлоград, днепропетровская область, днепропетровск, кременчуг, харьковская область, полтавская область, сумы, сумская область, белгород-днестровский, хмельницкая область, херсон, херсонская область, украина, вооруженные силы украины
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В Киеве вновь "громко": ВС РФ продолжают удары по объектам на Украине

05:04 27.08.2026 (обновлено: 05:06 27.08.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Stringer
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 27 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 1:45 мск была объявлена воздушная тревога и продолжают греметь серии взрывов.
Отмечается, что масштабный ракетный удар этой ночью наносится сразу по нескольким городам Украины, дополняя атаки групп беспилотников "Герань".
Ракеты различных типов (включая "Оникс" и "Бандероль"), атаковали Киев, Одессу, Черноморск (Ильичевск), Павлоград, Днепропетровск, Кременчуг, оккупированное Запорожье, цели в Харьковской и Полтавской областях.
Взрывы ночью также гремели в Кировограде, в Броварах и Борисполе Киевской области, в Сумах, Ромнах и Конотопе Сумской области, в Белгороде-Днестровском Одесской области, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Харьковской, Хмельницкой областях.
Кроме того, по целям в оккупированных Херсоне и Одессе ВКС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами.
По сообщениям последних минут, временно оккупированное ВСУ Запорожье не менее получаса находится под непрерывными российскими ударами.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
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