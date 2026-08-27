"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне - 27.08.2026 Украина.ру
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"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне
"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне - 27.08.2026 Украина.ру
"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне
Зеленский никогда не был удобным партнёром для Вашингтона, и в США это давно поняли. Теперь американцы делают ставку на экс-министра обороны Михаила Фёдорова — в надежде, что он окажется более сговорчивым и поможет завершить войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-27T05:15
2026-08-27T05:15
новости
сша
украина
вашингтон
грег вайнер
михаил федоров
владимир зеленский
украина.ру
власти украины
киевский режим
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Отвечая на вопрос о возможной альтернативе Зеленскому, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговоров.По словам Вайнера, это прежде всего ставка властей США. "Зеленский никогда не был удобным и любимым партнером для Вашингтона. Всем известно, как [президент США Дональд] Трамп к нему относится", — пояснил американист.Он напомнил, что Фёдоров заявил: если на Украине пройдут выборы, война закончится и наступит мир. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Конечно, люди устали! Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.Эксперт подчеркнул, что ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский. "Именно поэтому к экс-министру обороны сейчас проявляют такой интерес", — подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, вашингтон, грег вайнер, михаил федоров, владимир зеленский, украина.ру, власти украины, киевский режим, переговоры, главные новости, главное, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, новости украины, новости украина ру
Новости, США, Украина, Вашингтон, Грег Вайнер, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Украина.ру, власти Украины, киевский режим, переговоры, Главные новости, главное, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Новости Украины, новости Украина ру

"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне

05:15 27.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Зеленский никогда не был удобным партнёром для Вашингтона, и в США это давно поняли. Теперь американцы делают ставку на экс-министра обороны Михаила Фёдорова — в надежде, что он окажется более сговорчивым и поможет завершить войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о возможной альтернативе Зеленскому, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговоров.
По словам Вайнера, это прежде всего ставка властей США. "Зеленский никогда не был удобным и любимым партнером для Вашингтона. Всем известно, как [президент США Дональд] Трамп к нему относится", — пояснил американист.
Он напомнил, что Фёдоров заявил: если на Украине пройдут выборы, война закончится и наступит мир. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Конечно, люди устали! Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.
Эксперт подчеркнул, что ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский. "Именно поэтому к экс-министру обороны сейчас проявляют такой интерес", — подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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