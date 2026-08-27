https://ukraina.ru/20260827/zelenskiy-nikogda-ne-byl-udobnym-vayner-raskryl-na-kogo-delayut-stavku-v-vashingtone-1082825821.html

"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне

"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне - 27.08.2026 Украина.ру

"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне

Зеленский никогда не был удобным партнёром для Вашингтона, и в США это давно поняли. Теперь американцы делают ставку на экс-министра обороны Михаила Фёдорова — в надежде, что он окажется более сговорчивым и поможет завершить войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-08-27T05:15

2026-08-27T05:15

2026-08-27T05:15

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владимир зеленский

украина.ру

власти украины

киевский режим

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Отвечая на вопрос о возможной альтернативе Зеленскому, эксперт заявил, что США рассматривают Фёдорова как более перспективную фигуру для переговоров.По словам Вайнера, это прежде всего ставка властей США. "Зеленский никогда не был удобным и любимым партнером для Вашингтона. Всем известно, как [президент США Дональд] Трамп к нему относится", — пояснил американист.Он напомнил, что Фёдоров заявил: если на Украине пройдут выборы, война закончится и наступит мир. "Он считает, что украинское общество устало от конфликта. Конечно, люди устали! Я общался с людьми с Украины, это чувствуется", — добавил Вайнер.Эксперт подчеркнул, что ставка Америки на Фёдорова связана с ожиданием, что он окажется более договороспособным политиком, нежели Зеленский. "Именно поэтому к экс-министру обороны сейчас проявляют такой интерес", — подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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