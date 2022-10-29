Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии - 29.10.2022 Украина.ру
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Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии
Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии - 29.10.2022 Украина.ру
Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Какой будет его политика в отношении России и Украины пока сложно сказать, поскольку зависеть она будет от ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-29T04:04
2022-10-29T04:04
новости
писатель
британия
премьер
риши сунак
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Между тем, констатировал он, Сунак все же будет следовать в фарватере британской политики, то есть не откажется от поддержки Украины. И Киев, по мнению Видеманна, может стать тем самым козырем, который позволит Британии снова развернуться на мировой геополитической арене.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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новости, писатель, британия, премьер, риши сунак
Новости, писатель, Британия, премьер, Риши Сунак

Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии

04:04 29.10.2022
 
© AFP / ISABEL INFANTES
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AFP / ISABEL INFANTES
Читать в
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Какой будет его политика в отношении России и Украины пока сложно сказать, поскольку зависеть она будет от ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Многое поставлено на карту, в том числе и у немцев, и у французов, у британцев, само собой, и у американцев (тут эти выборы к ноябрю). Как это все в настоящее время будет происходить, очень непредсказуемо. Даже с лучшими пожеланиями ничего сделать невозможно, потому что – объективно – машина уже катится, логика войны диктует свое", - сказал писатель.
Между тем, констатировал он, Сунак все же будет следовать в фарватере британской политики, то есть не откажется от поддержки Украины. И Киев, по мнению Видеманна, может стать тем самым козырем, который позволит Британии снова развернуться на мировой геополитической арене.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Видеманн интервью
27 октября, 20:19
Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
 
НовостиписательБританияпремьерРиши Сунак
 
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