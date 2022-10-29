Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии
© AFP / ISABEL INFANTES
© AFP / ISABEL INFANTES
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Какой будет его политика в отношении России и Украины пока сложно сказать, поскольку зависеть она будет от ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Многое поставлено на карту, в том числе и у немцев, и у французов, у британцев, само собой, и у американцев (тут эти выборы к ноябрю). Как это все в настоящее время будет происходить, очень непредсказуемо. Даже с лучшими пожеланиями ничего сделать невозможно, потому что – объективно – машина уже катится, логика войны диктует свое", - сказал писатель.
Между тем, констатировал он, Сунак все же будет следовать в фарватере британской политики, то есть не откажется от поддержки Украины. И Киев, по мнению Видеманна, может стать тем самым козырем, который позволит Британии снова развернуться на мировой геополитической арене.
Полностью интервью можно прочитать здесь: