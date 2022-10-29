https://ukraina.ru/20221029/1040257190.html

Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии

Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии - 29.10.2022 Украина.ру

Видеманн рассказал, от чего будет зависеть курс нового премьера Британии

Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Какой будет его политика в отношении России и Украины пока сложно сказать, поскольку зависеть она будет от ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-29T04:04

2022-10-29T04:04

2022-10-29T04:04

новости

писатель

британия

премьер

риши сунак

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Между тем, констатировал он, Сунак все же будет следовать в фарватере британской политики, то есть не откажется от поддержки Украины. И Киев, по мнению Видеманна, может стать тем самым козырем, который позволит Британии снова развернуться на мировой геополитической арене.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, писатель, британия, премьер, риши сунак