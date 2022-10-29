Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы - 29.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы - 29.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы
Между "грязной" и ядерной бомбой есть принципиальные отличия. Об этом заявил физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру
2022-10-29T06:45
2022-10-29T06:45
бомба
новости
эксперт
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По его словам, в термоядерном оружии используется так называемое делящееся вещество. Это химические элементы, у которых ядра атомов участвуют с одной реакцией деления: плутоний-239 и уран-235, очищенные от всяких примесей, оружейного качества."Для того чтобы получить оружейную чистоту плутония или урана для создания ядерной бомбы [оружейный плутоний-239 или высокообогащенный уран-235 могут служить для изготовления ядерной или атомной бомбы] необходим очень высокий уровень развития технологий. Не случайно на планете 8 ядерных держав: Россия, США, Англия, Франция, Китай и Пакистан, Израиль, КНДР. "Грязная бомба" – это просто радиоактивные элементы, где нет никакой реакции деления, наблюдается радиоизлучение альфа, бета или гамма – и не более того", - объяснил Марцинкевич.Он добавил, что при взрыве "грязной ядерной бомбы", если происходит заражение местности до уровня, превышающего допустимую концентрацию, это представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных, людей.По его словам, в случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, чем при ядерном взрыве, но "мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бомба, новости, эксперт
бомба, Новости, эксперт

Эксперт рассказал об отличиях "грязной" и ядерной бомбы

06:45 29.10.2022
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Между "грязной" и ядерной бомбой есть принципиальные отличия. Об этом заявил физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в термоядерном оружии используется так называемое делящееся вещество. Это химические элементы, у которых ядра атомов участвуют с одной реакцией деления: плутоний-239 и уран-235, очищенные от всяких примесей, оружейного качества.
"Для того чтобы получить оружейную чистоту плутония или урана для создания ядерной бомбы [оружейный плутоний-239 или высокообогащенный уран-235 могут служить для изготовления ядерной или атомной бомбы] необходим очень высокий уровень развития технологий. Не случайно на планете 8 ядерных держав: Россия, США, Англия, Франция, Китай и Пакистан, Израиль, КНДР. "Грязная бомба" – это просто радиоактивные элементы, где нет никакой реакции деления, наблюдается радиоизлучение альфа, бета или гамма – и не более того", - объяснил Марцинкевич.
Он добавил, что при взрыве "грязной ядерной бомбы", если происходит заражение местности до уровня, превышающего допустимую концентрацию, это представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных, людей.
По его словам, в случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, чем при ядерном взрыве, но "мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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