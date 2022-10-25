https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории
Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории - 25.10.2022 Украина.ру
Борис Марцинкевич: Украинцы могут повторить Чернобыль на своей территории
Украина.ру, 25.10.2022
2022-10-25T16:09
2022-10-25T16:09
2022-10-25T16:23
украина
киев
борис марцинкевич
магатэ
ядерная безопасность
ядерная энергетика
бомба
энергетика
безопасность
аэс
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Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Может ли Зеленский создать новый Чернобыль на своей территории и в силах ли МАГАТЭ предотвратить это, изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.— Борис Леонидович, что такое "грязная бомба", чем она отличается от ядерной и в чем ее опасность для людей?— Между "грязной" и ядерной бомбой есть принципиальные отличия. В термоядерном оружии используется так называемое делящееся вещество. Это химические элементы, у которых ядра атомов участвуют с одной реакцией деления: плутоний-239 и уран-235, очищенные от всяких примесей, оружейного качества. Для того чтобы получить оружейную чистоту плутония или урана для создания ядерной бомбы [оружейный плутоний-239 или высокообогащенный уран-235 могут служить для изготовления ядерной или атомной бомбы] необходим очень высокий уровень развития технологий. Не случайно на планете 8 ядерных держав: Россия, США, Англия, Франция, Китай и Пакистан, Израиль, КНДР."Грязная бомба" – это просто радиоактивные элементы, где нет никакой реакции деления, наблюдается радиоизлучение альфа, бета или гамма – и не более того. При взрыве "грязной ядерной бомбы", если происходит заражение местности до уровня, превышающего допустимую концентрацию, это представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных, людей.Еще одно отличие термоядерных радиоактивных бомб от "грязных". Один из поражающих факторов ядерного взрыва – жесткое радиомагнитное излучение в гамма-режиме, которое человек получает извне. Второй момент – вещества, образующиеся при ядерном взрыве, имеют короткий период полураспада. Классический пример, Хиросима и Нагасаки, которые спокойно заселили людьми и животными через 5 лет после взрывов. За этот период все опасные вещества распались, а для оставшихся элементов использовали дезинфекционную промывку.В случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, но мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем. Радиоактивные источники внутри организма человека приносят вред гораздо больше, тем более если речь идет об упомянутом выше легкоусвояемом углероде. Мы его усвоим, а он будет у нас внутри фонить, вызывая необратимые последствия.— Есть ли такая бомба у Зеленского?- В Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ. Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд.Есть другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое). [Нестабильные изотопы используются как источники радиоактивного (α-, β-, γ- и нейтронного) излучения, используемого для решения практических задач в различных областях науки и техники]. Один из изотопов, которые существуют на Украине и наиболее опасны для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. [Радиоактивный стронций негативно воздействует на организм человека, откладываясь в костях; он облучает костную ткань и костный мозг, увеличивая риск онкологии, а при поступлении большого количества может вызвать лучевую болезнь].Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13. Это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, если у вас есть сельхозугодия на зараженной местности, то вы получите радиоактивных коров и так далее.— Какие технические возможности есть у Украины для создания грязной бомбы из вышеназванных элементов?— Это совершенно реально – Украина может такую бомбу сделать, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри.— На Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"?— Да есть. Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует. Дальше это нужно собрать, придумать контейнер, в котором это будет содержаться. Для него тоже требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых Украине остается все меньше и не стоит "пускать в расход". С учетом того, что Украина планирует использовать бомбу как провокацию, не нужно пересекать госграницу с Россией – достаточно взорвать снаряд на своей территории, обвинить в этом Москву и получить нужный им результат.— Сколько Киеву потребуется времени, чтобы создать такой снаряд?— Мы не можем сейчас говорить о каких-то сроках, потому что не знаем число физических лиц, которые задействованы в этом процессе. Занимается этим 10 человек в режиме секретности или оперативно трудятся 1000 специалистов? Логику Киевского режима не может понять никто в мире, в том числе он сам.— Что нужно, чтобы представители МАГАТЭ приехали на место и проверили историю с бомбой: нужна конкретика, доказательства со стороны России?— Ничего не нужно. Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине. Разумнее сказать, что необходимо узнать. Пронумерована ли тепловыделяющая сборка (компонент устройства ядерного реактора), помещаемая в бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива? Известна ли дата, когда ее загружали туда? Важно проверить наличие ее целостности, оболочки. Это сложно, но можно. Инспектора МАГАТЭ – люди более чем осведомленные, поэтому с этой работой они справятся. Я пока не вижу информации о том, что такая делегация будет отправлена на хранилище Чернобыльской АЭС и других. Надеюсь, что это будет. Внешняя инспекция, если приедет, разумеется, увидит любые расходы элементов.— Россия запросила на сегодня, 25 октября, проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием "грязной бомбы". Какие результаты ждет Москва от этой встречи на ваш взгляд?— Россия ждет направления серьезной делегации экспертов МАГАТЭ на все радиационные объекты по всей территории Украины.
https://ukraina.ru/20221025/1040121016.html
https://ukraina.ru/20221025/1040103945.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, борис марцинкевич, магатэ, ядерная безопасность, ядерная энергетика, бомба, энергетика, безопасность, аэс, чернобыль, чернобыльская аэс, владимир зеленский, москва, харьков
Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Может ли Зеленский создать новый Чернобыль на своей территории и в силах ли МАГАТЭ предотвратить это, изданию Украина.ру рассказал физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
— Борис Леонидович, что такое "грязная бомба", чем она отличается от ядерной и в чем ее опасность для людей?
— Между "грязной" и ядерной бомбой есть принципиальные отличия. В термоядерном оружии используется так называемое делящееся вещество. Это химические элементы, у которых ядра атомов участвуют с одной реакцией деления: плутоний-239 и уран-235, очищенные от всяких примесей, оружейного качества. Для того чтобы получить оружейную чистоту плутония или урана для создания ядерной бомбы [оружейный плутоний-239 или высокообогащенный уран-235 могут служить для изготовления ядерной или атомной бомбы] необходим очень высокий уровень развития технологий. Не случайно на планете 8 ядерных держав: Россия, США, Англия, Франция, Китай и Пакистан, Израиль, КНДР.
"Грязная бомба" – это просто радиоактивные элементы, где нет никакой реакции деления, наблюдается радиоизлучение альфа, бета или гамма – и не более того. При взрыве "грязной ядерной бомбы", если происходит заражение местности до уровня, превышающего допустимую концентрацию, это представляет опасность для всего, что находится на поверхности земли: растений, животных, людей.
Еще одно отличие термоядерных радиоактивных бомб от "грязных". Один из поражающих факторов ядерного взрыва – жесткое радиомагнитное излучение в гамма-режиме, которое человек получает извне. Второй момент – вещества, образующиеся при ядерном взрыве, имеют короткий период полураспада. Классический пример, Хиросима и Нагасаки, которые спокойно заселили людьми и животными через 5 лет после взрывов. За этот период все опасные вещества распались, а для оставшихся элементов использовали дезинфекционную промывку.
В случае с "грязной бомбой", доза радиоактивного излучения ниже, но мы получаем его во внутрь – при вдохе, из растительной пищи, с дождем. Радиоактивные источники внутри организма человека приносят вред гораздо больше, тем более если речь идет об упомянутом выше легкоусвояемом углероде. Мы его усвоим, а он будет у нас внутри фонить, вызывая необратимые последствия.
— Есть ли такая бомба у Зеленского?
- В Украине есть три АЭС, на которых имеется облученное ядерное топливо, содержащее огромное количество радиоактивных элементов. Когда это ядерное топливо извлекают из активной зоны, его размещают в бассейнах и выдерживают там 5 лет, чтобы снять лишнюю радиацию. Это абсолютно безопасно, так как делается по специальным технологиям от МАГАТЭ. Тем не менее, если эти топливные стержни извлечь непосредственно из бассейна и использовать для начинки какого-либо контейнера, все что останется дальше – оснастить этот контейнер взрывными устройствами и поднять как можно выше. Вот и готова "грязная бомба", при взрыве которой ядерные вещества разлетаются в виде аэрозоля, если идет дождь, или оседают пылью на поверхность земли. Весь вопрос в том, чем начинят этот снаряд.
Есть другой вариант изготовления опасного устройства: сделать смесь самых разных изотопов, которые делятся достаточно долго (так называемый, период полураспада – время, в течение которого активность источника радиоизлучения снижается вдвое). [Нестабильные изотопы используются как источники радиоактивного (α-, β-, γ- и нейтронного) излучения, используемого для решения практических задач в различных областях науки и техники]. Один из изотопов, которые существуют на Украине и наиболее опасны для человека – это радиоактивный йод, который за 4 дня накапливается в щитовидной железе и приводит человека к тяжелым последствиям со здоровьем, в том числе к онкологии. Также есть изотопы стронция, период полураспада которого составляет 30 лет, и другие. [Радиоактивный стронций негативно воздействует на организм человека, откладываясь в костях; он облучает костную ткань и костный мозг, увеличивая риск онкологии, а при поступлении большого количества может вызвать лучевую болезнь].
Кроме того, на Украине остались ураново-графитовые реакторы, которые использовались на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответственно там имеется в большом количестве графит с наведенной радиацией, то есть с изотопом углерода-13. Это не самый большой и не самый жесткий объем излучения, однако углерод абсолютно хорошо усваивается всем живым на планете: растениями, животными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, если у вас есть сельхозугодия на зараженной местности, то вы получите радиоактивных коров и так далее.
— Какие технические возможности есть у Украины для создания грязной бомбы из вышеназванных элементов?
— Это совершенно реально – Украина может такую бомбу сделать, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри.
— На Украине есть места, которые могут быть использованы для создания горячих лабораторий для изготовления "грязных бомб"?
— Да есть. Например, в Харькове находится исследовательский реактор ВВР-М, оснащенный всем необходимым оборудованием [ВВР-М – исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа]. Потребуется время, чтобы доставить такое устройство в определенное место, например, в недра Чернобыльской АЭС, которую Россия теперь не контролирует. Дальше это нужно собрать, придумать контейнер, в котором это будет содержаться. Для него тоже требуется радиоактивная безопасность, чтобы не облучить летчиков, которых Украине остается все меньше и не стоит "пускать в расход". С учетом того, что Украина планирует использовать бомбу как провокацию, не нужно пересекать госграницу с Россией – достаточно взорвать снаряд на своей территории, обвинить в этом Москву и получить нужный им результат.
— Сколько Киеву потребуется времени, чтобы создать такой снаряд?
— Мы не можем сейчас говорить о каких-то сроках, потому что не знаем число физических лиц, которые задействованы в этом процессе. Занимается этим 10 человек в режиме секретности или оперативно трудятся 1000 специалистов? Логику Киевского режима не может понять никто в мире, в том числе он сам.
— Что нужно, чтобы представители МАГАТЭ приехали на место и проверили историю с бомбой: нужна конкретика, доказательства со стороны России?
— Ничего не нужно. Инспекция МАГАТЭ предназначена именно для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле происходит на Украине. Разумнее сказать, что необходимо узнать. Пронумерована ли тепловыделяющая сборка (компонент устройства ядерного реактора), помещаемая в бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива? Известна ли дата, когда ее загружали туда? Важно проверить наличие ее целостности, оболочки. Это сложно, но можно. Инспектора МАГАТЭ – люди более чем осведомленные, поэтому с этой работой они справятся. Я пока не вижу информации о том, что такая делегация будет отправлена на хранилище Чернобыльской АЭС и других. Надеюсь, что это будет. Внешняя инспекция, если приедет, разумеется, увидит любые расходы элементов.
— Россия запросила на сегодня, 25 октября, проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием "грязной бомбы". Какие результаты ждет Москва от этой встречи на ваш взгляд?
— Россия ждет направления серьезной делегации экспертов МАГАТЭ на все радиационные объекты по всей территории Украины.