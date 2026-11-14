Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину - 14.11.2026 Украина.ру
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Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину
Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину - 14.11.2026 Украина.ру
Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину
На Украине, на фоне громких политических скандалов, связанных со сращиванием спецслужб и криминала, воровством чиновниками западной помощи для защиты ТЭЦ, подпольными пыточными Нацгвардии и "Азова"*, власти запускают антикриз в духе "95 квартала"
2026-11-14T09:31
2026-11-14T09:31
эксклюзив
львов
украина
киев
рютте
андрей садовый
нацгвардия
"азов"
нато
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В частности, вспомнили о символе Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины, — пёсике Патроне...Собачья свадьба друга РюттеИмя служебной собаки приобрело международную известность в 2022–2023 годах, с полицейским рассел-терьером беседовал и советовался лично генсек НАТО Марк Рютте. На Мюнхенской конференции по безопасности уже в этом году Рютте упомянул свою встречу с известным украинским псом-сапёром Патроном, заявив, что посмотрел ему в глаза и услышал от него послание: "Мы никогда не сдаемся".Кстати, знает ли натовский командир, что пса Патрона уже перевели на работу в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям? Вдохновлённый новым витком в карьере, задушевный собеседник пана Рютте тайно женился и стал отцом. Новость об этом, а также роскошные фото собачьей свадьбы были опубликованы на странице Патрона в Facebook**.Там же были фото и его супруги Ланы в фате и белоснежном наряде: на фоне православных куполов одного из украинских соборов. Сам же пёс-сапер написал своей лапой в соцсетях трогательный пост: "Мы с Ланой стали родителями. Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Я очень хочу быть для них хорошим отцом. Хочу, чтобы они никогда не сомневались, что их любят. И чтобы росли здоровыми".Всего у пса Патрона и его супруги родилось четверо щенков. Когда именно они появились на свет, не сообщается.Правда, вместо привычного умиления и патриотичного сюсюканья большинство украинцев были ошарашены собачьей свадьбой. "Это новости, которые мы заслужили?"; "Сотни, тысячи людей гибнут на бессмысленной войне, а нам показывают свадьбу пса Патрона?"; "И тут пропаганда посмеялась в лицо матерям и женам с невестами, потерявшим сыновей и мужей... И демографии украинцев тоже"; "Потужно! Гав!" — пишут украинцы в комментариях.Это означает, что привычная медиаповестка перестаёт работать и то, что общество с восторгом проглатывало в начале войны, сегодня вызывает раздражение и вопросы о приоритетах в информационном пространстве. Хотя тема с животными всё равно остаётся востребованной. Правда, не в том контексте, на который рассчитывают пиарщики Зеленского.Крокодайл-стайл киевского бизнесменаВот, например, взял и всплыл крокодил. Да не простой, а в золотом бассейне бизнесмена Владислава Соколова. На днях правоохранители нагрянули к фигуранту уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры на Киевщине.Даже видавшие виды следователи были ослеплены шиком мраморных колонн, позолотой и лепниной в декоре квартиры, картинами с изображением хозяина всей этой роскоши. Где-то заплакал экс-генпрокурор Пшонка, а в Вашингтоне обзавидовался и сам Дональд Трамп, питающий слабость к лакшери-интерьерам.Ещё больше президент США удивился бы, узнай он, что такое роскошное жильё находится не в Монако или Дубае, а в пентхаусе на Оболонской набережной Киева. Его хозяина подозревают в масштабных хищениях бюджетных денег и западных траншей, выделенных на строительство "саркофагов" для электрических трансформаторов. Бетонные укрытия должны были защитить ТЭС и ТЭЦ от дроновых ударов, но бассейн для рептилий сам себя не построит.Правда, Соколов божится, что купил крокодила в Одесском зоопарке за 2500 долларов и чуть ли не спас своего экзотического питомца от обстрелов. Вот только в зоопарке эту легенду не подтвердили, и теперь очередному коррупционеру придется придумывать новую сказочку о крокодилах. Видимо, надо Грету Тунберг нанять для такого оправдания: пусть расскажет, что золотой антураж буквально необходим для поддержания здоровья аллигаторов.Украинские-то зоозащитники помалкивают, ожидая, чем закончится очередной скандал. Все понимают, что крокодил Соколова появился в расследовании не случайно: чем активней публика будет обсуждать рептилию и ее драгоценную ванну, тем меньше внимания достанется деталям самого скандала вокруг подрядов Киевской ОГА на строительство защитных сооружений и темных воровских делишек нового министра по вопросам восстановления и транспорта Николая Калашника.Речь-то идёт о контрактах на общую сумму около 1,89 миллиарда грн. Предполагается, что стороны могли завысить стоимость строительных работ, в результате чего государство потеряло 129 миллионов гривен. Примечательно, что фотографии крокодила и мраморных колонн в жилье Соколова распространили соросята*** — например, бывший советник главы МО Сергей Стерненко и журналисты грантоедской медиаструктуры "Слідство.Інфо".Нелишне будет напомнить, что именно агенты внешнего влияния в 2013-м поражали воображение "маленьких украинцев" фотографиями золотых унитазов Януковича и его окружения. Почерк не меняется. Надо направить ненависть украинцев против владельцев рептилий в золоте — вместо министров Зеленского, которые крадут миллиарды европейской помощи и беззастенчиво "осваивают" бюджетные средства. Вывод: в блэкаутах и холодных батареях жителей Киева и области виноват крокодил, а не правительство и региональные князьки-распильщики.Крематорий под аплодисментыНу а во Львове докатились до розыгрышей сертификатов в крематорий. Причём инициатором столь веселой лотереи стал мэр Львова Андрей Садовый. Прямо на концерте комика Антона Тимошенко градоначальник вышел на сцену и предложил зрителям необычный лот — сертификат на кремацию человека в строящемся крематории Львова.Правда, он заработает только в 2027 году, но озаботиться сжиганием горожан Садовый предложил заранее. Стартовая цена лота начиналась с 5 тысяч гривен (около 12 тысяч рублей – Ред.), но в ходе торгов цена входного билета в крематорий поднялась в пять раз. В итоге крупно "повезло" львовянке Ирине, которая выложила за сертификат на кремацию 25 тысяч гривен.При этом мэр Львова высказал предположение, что документ на кремацию может стать отличным подарком для кого-то из друзей и знакомых. Тем более что Новый год близко, можно и под ёлочку положить пропуск в крематорий.Сам Садовый и зрители стендап-концерта хохотали на протяжении всего розыгрыша: видимо, галичанам кажется очень смешной символическая борьба за право без очереди сжечь тело погибшего или скончавшегося родственника. Стоит ли теперь удивляться их насмешкам над жертвами "взорвавшихся кондиционеров" или "жареными колорадами по-одесски"?Казалось бы, столь неоднозначный аукцион должен поставить вопрос и о границах публичного юмора, и об ответственности представителей местной власти за "черные шутки". Но нет, никто в городе-инкубаторе всех украинских майданов даже не вздрогнул, не говоря уж о каком-то публичном осуждении данного шоу.*Запрещённая в РФ террористическая организация**Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская*** организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
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https://ukraina.ru/20261113/tikhie-milliony-griven-ukrainskie-kaznokrady-sbezhali-v-derevni-1084460920.html
https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, львов, украина, киев, рютте, андрей садовый, нацгвардия, "азов", нато
Эксклюзив, Львов, Украина, Киев, Рютте, Андрей Садовый, Нацгвардия, "Азов", НАТО

Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину

09:31 14.11.2026
 
© Фото : dialog.ua
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : dialog.ua
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Елена Кирюшкина
Все материалы
На Украине, на фоне громких политических скандалов, связанных со сращиванием спецслужб и криминала, воровством чиновниками западной помощи для защиты ТЭЦ, подпольными пыточными Нацгвардии и "Азова"*, власти запускают антикриз в духе "95 квартала"
В частности, вспомнили о символе Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины, — пёсике Патроне...
Собачья свадьба друга Рютте
Имя служебной собаки приобрело международную известность в 2022–2023 годах, с полицейским рассел-терьером беседовал и советовался лично генсек НАТО Марк Рютте. На Мюнхенской конференции по безопасности уже в этом году Рютте упомянул свою встречу с известным украинским псом-сапёром Патроном, заявив, что посмотрел ему в глаза и услышал от него послание: "Мы никогда не сдаемся".
Кстати, знает ли натовский командир, что пса Патрона уже перевели на работу в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям? Вдохновлённый новым витком в карьере, задушевный собеседник пана Рютте тайно женился и стал отцом. Новость об этом, а также роскошные фото собачьей свадьбы были опубликованы на странице Патрона в Facebook**.
Там же были фото и его супруги Ланы в фате и белоснежном наряде: на фоне православных куполов одного из украинских соборов. Сам же пёс-сапер написал своей лапой в соцсетях трогательный пост: "Мы с Ланой стали родителями. Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Я очень хочу быть для них хорошим отцом. Хочу, чтобы они никогда не сомневались, что их любят. И чтобы росли здоровыми".
Всего у пса Патрона и его супруги родилось четверо щенков. Когда именно они появились на свет, не сообщается.
пес Патрон
11 ноября, 10:41
Украинские пропагандисты снова взялись за пса Патрона. Что сотворили с животнымХозяин знаменитого на Украине пса Патрона, который якобы работает на госслужбе как поисковая собака, продолжает придумывать все новые инфоповоды, связанные с питомцем, лишь бы раскрутить украинцев на донаты. На этот раз стало известно, что Патрон обзавелся собачей семьей
Правда, вместо привычного умиления и патриотичного сюсюканья большинство украинцев были ошарашены собачьей свадьбой. "Это новости, которые мы заслужили?"; "Сотни, тысячи людей гибнут на бессмысленной войне, а нам показывают свадьбу пса Патрона?"; "И тут пропаганда посмеялась в лицо матерям и женам с невестами, потерявшим сыновей и мужей... И демографии украинцев тоже"; "Потужно! Гав!" — пишут украинцы в комментариях.
Это означает, что привычная медиаповестка перестаёт работать и то, что общество с восторгом проглатывало в начале войны, сегодня вызывает раздражение и вопросы о приоритетах в информационном пространстве. Хотя тема с животными всё равно остаётся востребованной. Правда, не в том контексте, на который рассчитывают пиарщики Зеленского.
Крокодайл-стайл киевского бизнесмена
Вот, например, взял и всплыл крокодил. Да не простой, а в золотом бассейне бизнесмена Владислава Соколова. На днях правоохранители нагрянули к фигуранту уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры на Киевщине.
Даже видавшие виды следователи были ослеплены шиком мраморных колонн, позолотой и лепниной в декоре квартиры, картинами с изображением хозяина всей этой роскоши. Где-то заплакал экс-генпрокурор Пшонка, а в Вашингтоне обзавидовался и сам Дональд Трамп, питающий слабость к лакшери-интерьерам.
Ещё больше президент США удивился бы, узнай он, что такое роскошное жильё находится не в Монако или Дубае, а в пентхаусе на Оболонской набережной Киева. Его хозяина подозревают в масштабных хищениях бюджетных денег и западных траншей, выделенных на строительство "саркофагов" для электрических трансформаторов. Бетонные укрытия должны были защитить ТЭС и ТЭЦ от дроновых ударов, но бассейн для рептилий сам себя не построит.
Правда, Соколов божится, что купил крокодила в Одесском зоопарке за 2500 долларов и чуть ли не спас своего экзотического питомца от обстрелов. Вот только в зоопарке эту легенду не подтвердили, и теперь очередному коррупционеру придется придумывать новую сказочку о крокодилах. Видимо, надо Грету Тунберг нанять для такого оправдания: пусть расскажет, что золотой антураж буквально необходим для поддержания здоровья аллигаторов.
Украинские-то зоозащитники помалкивают, ожидая, чем закончится очередной скандал. Все понимают, что крокодил Соколова появился в расследовании не случайно: чем активней публика будет обсуждать рептилию и ее драгоценную ванну, тем меньше внимания достанется деталям самого скандала вокруг подрядов Киевской ОГА на строительство защитных сооружений и темных воровских делишек нового министра по вопросам восстановления и транспорта Николая Калашника.
Плотно сегодня пошли коррупционные скандалы в Одесской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
Вчера, 07:20
Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревниС начала СВО украинские территориальные громады всё чаще влипают в коррупционные скандалы. Ярким примером стал приговор в Хмельницкой области, где сельский голова получил семь лет колонии за растрату почти 1,9 млн гривен (около 3,5 млн рублей) на школьном оборудовании.
Речь-то идёт о контрактах на общую сумму около 1,89 миллиарда грн. Предполагается, что стороны могли завысить стоимость строительных работ, в результате чего государство потеряло 129 миллионов гривен. Примечательно, что фотографии крокодила и мраморных колонн в жилье Соколова распространили соросята*** — например, бывший советник главы МО Сергей Стерненко и журналисты грантоедской медиаструктуры "Слідство.Інфо".
Нелишне будет напомнить, что именно агенты внешнего влияния в 2013-м поражали воображение "маленьких украинцев" фотографиями золотых унитазов Януковича и его окружения. Почерк не меняется. Надо направить ненависть украинцев против владельцев рептилий в золоте — вместо министров Зеленского, которые крадут миллиарды европейской помощи и беззастенчиво "осваивают" бюджетные средства. Вывод: в блэкаутах и холодных батареях жителей Киева и области виноват крокодил, а не правительство и региональные князьки-распильщики.
Крематорий под аплодисменты
Ну а во Львове докатились до розыгрышей сертификатов в крематорий. Причём инициатором столь веселой лотереи стал мэр Львова Андрей Садовый. Прямо на концерте комика Антона Тимошенко градоначальник вышел на сцену и предложил зрителям необычный лот — сертификат на кремацию человека в строящемся крематории Львова.
Правда, он заработает только в 2027 году, но озаботиться сжиганием горожан Садовый предложил заранее. Стартовая цена лота начиналась с 5 тысяч гривен (около 12 тысяч рублей – Ред.), но в ходе торгов цена входного билета в крематорий поднялась в пять раз. В итоге крупно "повезло" львовянке Ирине, которая выложила за сертификат на кремацию 25 тысяч гривен.
При этом мэр Львова высказал предположение, что документ на кремацию может стать отличным подарком для кого-то из друзей и знакомых. Тем более что Новый год близко, можно и под ёлочку положить пропуск в крематорий.
Сам Садовый и зрители стендап-концерта хохотали на протяжении всего розыгрыша: видимо, галичанам кажется очень смешной символическая борьба за право без очереди сжечь тело погибшего или скончавшегося родственника. Стоит ли теперь удивляться их насмешкам над жертвами "взорвавшихся кондиционеров" или "жареными колорадами по-одесски"?
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 17:31
Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский языкНа Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"
Казалось бы, столь неоднозначный аукцион должен поставить вопрос и о границах публичного юмора, и об ответственности представителей местной власти за "черные шутки". Но нет, никто в городе-инкубаторе всех украинских майданов даже не вздрогнул, не говоря уж о каком-то публичном осуждении данного шоу.
*Запрещённая в РФ террористическая организация
**Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
*** организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
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