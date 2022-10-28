https://ukraina.ru/20221028/1040256597.html

Боевые комары, смертоносные Bayraktar: Россия раскрыла планы Киева и США по биологическому оружию

Боевые комары, смертоносные Bayraktar: Россия раскрыла планы Киева и США по биологическому оружию - 28.10.2022 Украина.ру

Боевые комары, смертоносные Bayraktar: Россия раскрыла планы Киева и США по биологическому оружию

На фоне появления информации о планах Киева применить "грязную бомбу" с целью дальнейшего обвинения Москвы, в Совете Безопасности ООН по инициативе российской... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T15:28

2022-10-28T15:28

2022-10-28T15:28

эксклюзив

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украина

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биологическое оружие

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На фоне появления информации о планах Киева применить "грязную бомбу" с целью дальнейшего обвинения Москвы, в Совете Безопасности ООН по инициативе российской делегации прошло несколько заседаний, посвящённых ситуации на Украине. 27 октября рассматривалась жалоба, поданная РФ председателю Совета Безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине.Как пояснило Министерство иностранных дел РФ, прибегнуть к этому шагу пришлось, поскольку Вашингтон и Киев не смогли дать внятных ответов на поставленные российской стороной вопросы в рамках двусторонних консультаций при посредничестве Группы имплементационной поддержки КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия) в июне. А также на консультативном совещании по статье V КБТО в сентябре в Женеве.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании 27 октября подчеркнул, что военно-биологическая деятельность в лабораториях бывших республик СССР, представляющая прямую угрозу биологической безопасности Российской Федерации, осуществляется при непосредственном участии Пентагона. А также через Агентство по уменьшению угрозы Пентагона и частные компании- постоянных подрядчиков ведомства, в частности Black & Veatch Special Projects Corp., CH2M Hill, Metabiota.По словам дипломата, в ходе специальной военной операции на Украине получен ряд документов и свидетельств, убедительно доказывающих истинный характер взаимодействия Пентагона и его подрядчиков с украинской стороной в военно-биологической сфере. Анализ материалов указывает на несоблюдение США и Украиной положений КБТО. Как сообщал ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сотрудники украинских биолабораторий рассказали об экстренном уничтожении 24 февраля (в первый день военной спецоперации РФ) особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.Поданная Россией жалоба содержит все возможные доказательства, подтверждающие её обоснованность. Так, отметил Небензя, по соглашению "О сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия" от 2005 года Пентагон может оказывать Министерству здравоохранения Украины поддержку в области совместных биологических исследований, определения угроз от биологических агентов и выработки ответа на них применительно к опасным патогенам, размещённым на объектах на территории Украины. Причём храниться патогены должны только в лабораториях, которым Пентагон оказывает содействие, а все штаммы, собранные на Украине, и результаты наблюдений за распространением инфекционных заболеваний в стране, должны направляться в США. Информация о проведении работ в рамках этого соглашения засекречена, зато представители Пентагона или его подрядчиков могут принимать участие во всех мероприятиях проекта.Финансирование Пентагоном военно-биологической деятельности на Украине зафиксировано в Плане предоставления технической помощи определённым реципиентам Министерства обороны Украины от 2018 года к Соглашению 2005 года: имплементационным подрядчиком выступила компания Black & Veatch Special Projects Corp, а получателем денежных средств - лаборатории украинского оборонного ведомства, расположенные в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. К 2020 году в этом проекте было задействовано 30 лабораторий в 14 населённых пунктах Украины.В Научно-исследовательском противочумном институте им. И.Мечникова в Одессе, как следует из доклада по итогам проверки коллекции штаммов микроорганизмов, находилось 422 единицы хранения возбудителей холеры и 32 единицы хранения возбудителя сибирской язвы."Обращает на себя внимание накопление большого количества пробирок с одинаковыми штаммами разных пассажей. В отсутствие в последние годы случаев массовых вспышек указанных заболеваний на Украине номенклатура и накопленные объёмы биоагентов ставят под сомнение их предназначение для профилактических, защитных или других мирных целей. При этом перечень изучаемых патогенов не соответствует актуальным вопросам здравоохранения Украины, как это представлено в документах Всемирной организации здравоохранения (корь, полиомиелит, туберкулёз и другие социально значимые инфекции), но включает возбудители опасных инфекционных заболеваний, которые являются потенциальными агентами биологического оружия", - отметил Небензя.Как раз 24 октября Министерство здравоохранения Украины сообщило о продолжении вспышки полиомиелита, которая спустя много лет вернулась в страну в конце 2021-го. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал эту болезнь реальной проблемой для страны.Полученные российской стороной в ходе спецоперации документы содержат описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций, в частности высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, через мигрирующих птиц и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллёза, коронавирусов и филовирусов), задействовать этот приём планировалось в приграничных с Россией украинских регионах и на территории РФ, сообщил Небензя.Кроме того, российские военнослужащие обнаружили беспилотники, оснащённые ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием, которые могут использоваться для распыления биоагентов (3 аппарата в Херсонской области 9 марта и 10 в районе Каховки в конце апреля), что приобретает особую актуальность в свете отправленного Киевом запроса компании-производителю Bayraktar о максимальной полезной нагрузке беспилотников Bayraktar Akinci (дальностью полёта до 300 км) и возможности оборудовать его системой создания аэрозолей с ёмкостью свыше 20 литров. Вопросы вызывает и выданный американской стороной (а именно - Бюро США по патентам и товарным знакам) в 2015 году патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе заражённых комаров."В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчёркивается, что заражённый военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего "заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника". Указывается, что "подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект", - пояснил Небензя.Поскольку законодательство США не позволяет выдавать патент без получения исчерпывающего описания фактического устройства, таким образом, отмечает российский дипломат, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биоагентов был разработан и может быть оперативно произведён.Этот вывод, обращает внимание постоянный представитель РФ при ООН, подтверждают аналитические доклады Херсонского управления СБУ от 30 июня 2016 года и 28 февраля 2017 года. В них указано, что программы Агентства по уменьшению угрозы Пентагона, осуществляемые через компанию Black & Veatch Special Projects Corp., были направлены на установление контроля за функционированием микробиологических лабораторий Украины по исследованию патогенов инфекционных заболеваний, которые могут применяться для создания или модернизации биологического оружия, а за счёт подчинённости проектов военному ведомству иностранного государства зарубежные специалисты получали доступ в региональные лаборатории и возможность ознакомления со стратегическими разработками.Факт сотрудничества по этому направлению обе стороны предпочитают не афишировать: о проектах, реализуемых с 2016 года при финансовой поддержке Вашингтона, не упоминается ни в отчётах Украины, предоставляемых ежегодно в рамках мер укрепления доверия КБТО, ни в отчётах США о программах, которые проводятся за пределами национальной территории, и их финансировании."Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности, остаются без должной реакции по существу. Подобная скрытность и игнорирование со стороны США российских претензий лишь подтверждают их обоснованность. Приведённые обстоятельства и характер осуществлявшейся на Украине военно-биологической деятельности свидетельствуют о нарушениях США и Украиной положений Статей I и IV КБТО", - констатировал Небензя.Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что информация о якобы ведущейся военно-биологической деятельности, которую представила РФ, требует соответствующей реакции заинтересованных сторон, выразив надежду на предоставление разъяснений по всем вопросам, поднятым Россией.Однако комментарий заместителя высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебея Эбо не вселяет оптимизма."Как заявляла в Совете в марте и апреле этого года высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия. Это верно и на сегодняшний день. Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации", - сказал он на заседании 27 октября."У Соединённых Штатов нет программы по биологическому оружию, нет поддерживаемых США украинских лабораторий по разработке биологического оружия", - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.Она утверждает, что биологические лаборатории на Украине занимаются исключительно вопросами здравоохранения, в частности изучением защиты от инфекционных заболеваний, и Соединённые Штаты горды обеспечением безопасности и защищенности этой работы."Нас сегодня пытаются убедить, что сотрудничество США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Но ответьте на простой вопрос: почему с американской стороны его курирует военное ведомство – Пентагон - и его многочисленные подрядчики? <...> Каким гуманитарным сотрудничеством должно заниматься Министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот элементарный вопрос. Особенно нас, конечно, умилил тезис нашей американской коллеги о том, что подтверждением отсутствия военно-биологической деятельности США на Украине служит отрицание этого со стороны Управления по вопросам разоружения Секретариата ООН. Вы нас правда считаете такими наивными, предполагая, что Пентагон будет информировать Высокого представителя и Управление по вопросам разоружения Секретариата ООН о своих секретных военно-биологических программах на Украине?" - парировал Небензя.Более откровенной по этому поводу оказалась заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам 9 марта она признала наличие на Украине объектов, где проводились исследования в сфере биологии, и Вашингтон пытался не допустить их перехода под контроль сил РФ. По словам Нуланд, Госдепартамент был озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.На международной научно-практической конференции "Мегатренды мировой политики: глобализация, поляризация, экстремизм", проходящей в эти дни в Москве, бывший офицер полиции США Джон Марк Дуган, которому из-за гонений на Родине за обличение амкриканской правоохранительной системы пришлось уехать из Штатов и просить политического убежища в России, рассказал, что биологические программы в постсоветских республиках – это неотъемлемая часть внешней политики США, создавших пояс из биолабораторий вокруг РФ. По словам Дугана, в американских биолабораториях могут происходить утечки, последствия которых для людей непредсказуемы, на Украине утечки тоже фиксировались.Одним из кураторов американских биолабораторий Дуган назвал нынешнего стратегического наблюдателя в генно-инженерной компании Ginkgo Bioworks и консультанта Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Эндрю Вебера, говорящего по-русски и имеющего опыт работы на постсоветском пространстве, бывшего в 2009—2014 годах помощником главы Пентагона по ядерным, химическим и биологическим программам. Он руководил вывозом урана из Казахстана и Грузии, а затем перешёл на работу в компанию Metabiota, связанную с сыном президента США Хантером Байденом.Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд на заседании 27 октября обвинила Россию в распространении "теории заговоров", задавшись вопросом "сколько нам ещё терпеть эту чушь?""Нам сегодня заявили, в том числе представитель Соединённого Королевства, что все вопросы были рассмотрены, и российские обвинения отвергнуты. Кем? Вами? Мы давно знаем, что мнение Соединённого Королевства – "истина в последней инстанции". И раз они отвергли эти обвинения, значит вопрос закрыт", - заявил Небензя.Представителям западных стран на этом заседании по существу и сказать-то было нечего, подчеркнул российский дипломат. Кроме того, что, по их высокому безапелляционному мнению, всё это не заслуживает ни малейшего внимания, подытожил Небензя, с недоумением отметив, что некоторые из них до сих пор не знают разницу между биологическим и химическим оружием. Россия представила проект резолюции, которая предусматривает формирование комиссии из представителей всех государств-членов Совета Безопасности ООН по расследованию представленных в жалобе РФ фактов о нарушении Украиной и США обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия в контексте деятельности биологических лабораторий на территории Украины. Комиссии рекомендовано представить Совету Безопасности ООН доклад с рекомендациями не позднее 30 ноября, а также проинформировать о результатах расследования государств - участников КБТО в ходе её Девятой Обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября - 16 декабря 2022 года.

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https://ukraina.ru/20221028/1040197652.html

https://ukraina.ru/20220527/1034049194.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, биологическое оружие, совбез оон