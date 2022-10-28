https://ukraina.ru/20221028/1040242899.html
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов - 28.10.2022 Украина.ру
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов
Более 70 судов были задержаны или отстранены из-за нарушений и попыток контрабанды за время работы зернового соглашения, сообщается 28 октября на сайте МИД РФ
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
новости
владимир путин
зерно
корабли
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В МИД назвали ситуацию "злоупотреблениями гуманитарным коридором", которые нельзя игнорировать.Более того, в МИД напомнили, что именно таким путем была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.Сообщается также, что в порту Стамбула "искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки".Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на то, что большинство судов с продовольствием, вопреки договоренностям, отправилось не в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где местные жители испытывают дефицит в зерновых, а в экономически развитые государства Западной Европы.
https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, зерно, корабли
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов
Более 70 судов были задержаны или отстранены из-за нарушений и попыток контрабанды за время работы зернового соглашения, сообщается 28 октября на сайте МИД РФ
За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
В МИД назвали ситуацию "злоупотреблениями гуманитарным коридором", которые нельзя игнорировать.
Более того, в МИД напомнили, что именно таким путем была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.
Сообщается также, что в порту Стамбула "искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки".
Ранее президент РФ Владимир Путин
призвал обратить внимание на то, что большинство судов с продовольствием, вопреки договоренностям, отправилось не в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где местные жители испытывают дефицит в зерновых, а в экономически развитые государства Западной Европы.