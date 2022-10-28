За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов - 28.10.2022 Украина.ру
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За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов - 28.10.2022 Украина.ру
За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов
Более 70 судов были задержаны или отстранены из-за нарушений и попыток контрабанды за время работы зернового соглашения, сообщается 28 октября на сайте МИД РФ
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
новости
владимир путин
зерно
корабли
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В МИД назвали ситуацию "злоупотреблениями гуманитарным коридором", которые нельзя игнорировать.Более того, в МИД напомнили, что именно таким путем была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.Сообщается также, что в порту Стамбула "искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки".Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на то, что большинство судов с продовольствием, вопреки договоренностям, отправилось не в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где местные жители испытывают дефицит в зерновых, а в экономически развитые государства Западной Европы.
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новости, владимир путин, зерно, корабли
Новости, Владимир Путин, зерно, корабли

За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов

12:14 28.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
Работа докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Более 70 судов были задержаны или отстранены из-за нарушений и попыток контрабанды за время работы зернового соглашения, сообщается 28 октября на сайте МИД РФ
За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
В МИД назвали ситуацию "злоупотреблениями гуманитарным коридором", которые нельзя игнорировать.
Более того, в МИД напомнили, что именно таким путем была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.
Сообщается также, что в порту Стамбула "искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки".
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на то, что большинство судов с продовольствием, вопреки договоренностям, отправилось не в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где местные жители испытывают дефицит в зерновых, а в экономически развитые государства Западной Европы.
Владимир Путин в Кремле
30 сентября, 15:44
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