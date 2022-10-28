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За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов

За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов - 28.10.2022 Украина.ру

За время работы "зерновой сделки" были задержаны более 70 судов

Более 70 судов были задержаны или отстранены из-за нарушений и попыток контрабанды за время работы зернового соглашения, сообщается 28 октября на сайте МИД РФ

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:14

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В МИД назвали ситуацию "злоупотреблениями гуманитарным коридором", которые нельзя игнорировать.Более того, в МИД напомнили, что именно таким путем была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.Сообщается также, что в порту Стамбула "искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки".Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на то, что большинство судов с продовольствием, вопреки договоренностям, отправилось не в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где местные жители испытывают дефицит в зерновых, а в экономически развитые государства Западной Европы.

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новости, владимир путин, зерно, корабли