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Баранец рассказал о наиболее вероятной судьбе иностранных наёмников на Украине

Баранец рассказал о наиболее вероятной судьбе иностранных наёмников на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Баранец рассказал о наиболее вероятной судьбе иностранных наёмников на Украине

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что российская разведка знает не только о наличии, но даже о количестве английских наёмников, которые сегодня присутствуют на поле боя

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

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Когда Великобритания и Евросоюз подпишут договор, в соответствии с которым британские войска смогут быстрее перемещаться через территорию европейских стран, в рядах ВСУ появится новая партия иностранных наемников, считает эксперт.Он подчеркивает, что фактически англичане уже давно присутствуют на поле боя на стороне ВСУ. По его словам, российская разведка имеет представление не только о наличии, но даже о количестве "диких английских гусей", которые сегодня присутствуют на поле боя. Очень многие из них не вернутся домой живыми, добавил полковник в отставке.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221020/1039955997.html

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новости, украина, россия, спецоперация, великобритания, евросоюз