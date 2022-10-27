https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html

Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией

Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией - 27.10.2022 Украина.ру

Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T14:37

2022-10-27T14:37

2022-10-27T14:37

интервью

сво

сергей суровикин

украина

рф

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Российские военные сделали надлежащие выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, сделали выводы и в тылу. Стратегия и тактика ВС РФ изменились, что стало неожиданностью для ВСУ, считает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, об этом сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ожидается массированные атаки в районе Орехово, Гуляйполя, с перспективой ударов по Васильевке. Насколько мы знаем, атаки ВСУ успешно отражаются, это мы видели в районе Купянска. Скажите, какие проблемы сейчас у ВСУ? Они ссылаются на погодные условия, но - не верится.– Мой ответ вам, может быть, покажется совершенно не устраивающим - ни вас, ни украинцев. У украинцев нет уверенности в том, что они победят, что они делают праведное дело. У них нет уверенности в том, что с нынешними силами российской армии, которые укреплены мобилизантами, которые получили и новые вооружения, что их можно победить.Вот это неверие в победу, которая – победа - подпирается только бравадными лозунгами украинских политиков и генералов, оно как раз и приводит к тому, о чем говорят сами украинские солдаты, офицеры в окопах. Они уже говорят - хотя бы быстрее эта мука закончилась.Да, там делаются очень серьезные перегруппировки. Да, вы видите, что, вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники даже не брезгуют заявлениями о том, где они будут наступать, какими силами, когда они будут наступать. Этим отличался уже давно и президент Украины Владимир Зеленский, чем, наверное, навсегда вошел в историю военного искусства. Как и его заявления, которые, по сути, были предательские по отношению к собственной армии, их можно занести в книгу рекордов Гиннеса.Итак – неверие, неверие и еще раз неверие в возможность успешных боев с россиянами. Почему? Потому, что россияне очень серьезно уперлись. Мы сделали, я считаю, надлежащие выводы, командиры, прежде всего, из тех оказий, которые у нас были под Балаклеей, под Изюмом, под Купянском. В конце концов, нельзя забывать, что мы Красный Лиман сдали.С назначением генерала армии Суровикина произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. И самая большая проблема (для ВСУ – Ред.) еще то, что россияне не отсиживаются в окопах, они переходят в атаку – этого они (ВСУ – Ред.) не ждали. За этим переходом в атаку кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, ранее упущенная российской армией, она начинает потихоньку переходить в руки российских войск. Этого тоже боятся украинские вояки.– Великобритания подпишет с Евросоюзом договор, позволяющий ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран. Стоит ли ожидать новой партии иностранных наемников в рядах ВСУ?– Думаю, что да. Это фиговый листок, что они там написали – перемещение. Англичане уже давно присутствуют на поле боя. А некоторых из них в мусорных мешках черных, останки их, уже давно переправили в Великобританию, зарыли на двухметровую глубину на различных великобританских кладбищах.Мы знаем примерное количество тех диких английских гусей, которые сегодня присутствуют на поле боя. Очень многие из них не вернутся домой живыми.– Владимир Путин принял участие в заседании нового координационного совета по обеспечению ВС России в ходе спецоперации. Насколько важна эта новая структура, какие задачи может решить?– Во время войны (Великой Отечественной – Ред.) у нас был Государственный комитет обороны, это такой центральный орган, которому подчинялась вся и военная, и военно-промышленная, и народно-хозяйственная структура. Вот мы, наконец-то, создали российский аналог Государственного комитета обороны. Он нам крайне необходим, он должен свести воедино все задачи, которые решает армия, которые решает военная промышленность, которые решают местные власти.У нас не было этого управляющего органа, дирижера этих сложных процессов, которые становятся еще более сложными - по мере того, как мы продолжаем специальную военную операцию. Мы видим, какие проблемы возникают, их надо оперативно, как наши отцы и деды во время Великой Отечественной войны, решать - будь то на фронтовом передке, будь то в промышленном тылу.– Запад отметил рост тактической слаженности в действиях ВС России на Украине при командовании Сергея Суровикина. Насколько эффективнее стала тактика вооруженных сил России в ходе СВО, и как сказался сирийский опыт Сергея Владимировича?– Вы говорите про сирийский опыт, я бы отсюда и начал. Генерал Суровикин – единственный генерал армии сегодня в России, который имеет в прямом смысле слова боевой опыт. Он два раза руководил сирийской группировкой, и очень достойно бил террористов. Откуда пошло прилипшее к нему шутливое прозвище "Армагеддон"? Когда войска генерала Суровикина окружили большую банду, захватили в плен ее главаря, то российский переводчик спросил у него, как вам под огнем генерала Суровикина воевалось с россиянами? Он говорил: "Армагеддоооон, Армагеддооон, Армагеддон"!С тех пор генералу Суровикину приклеилось это почетное, не побоюсь этого слова, звание. Хотя есть более интеллигентное. Его некоторые офицеры зовут "Суровый викинг", по фамилии Суровикин.На поле боя с приходом генерала в армии многое изменилось. Но, во-первых, изменилось то, что у операции, которая длилась восемь месяцев, наконец-то, появился хозяин, командир. С приходом Суровикина изменилась наша стратегия. Не зря же, когда начались массированные удары по Украине, вы знаете, недавние, народ пошутил – это генерал Суровикин в понедельник на работу вышел.Когда генерал Суровикин принимал эту тяжеленную должность, когда он взваливал на себя этот тяжеленный крест специальной операции, насколько мне известно, он попросил только одного – чтобы его никто не дергал за рукава, чтобы политики поменьше вмешивались в те стратегические и тактические планы, которые разрабатывает его штаб. И это уже стало сказываться. В войсках появилось больше порядка. И при организации наступления, и при организации обороны - появилась какая-то осмысленность, которая понятна не только офицеру в чине полковника, но и солдату.При генерале Суровикине мы стали использовать давно уже подзабытый - после нескольких отступлений - такой тактический прием, как активная оборона. Наши солдаты не только отсиживаются в окопе, отстреливаются из блиндажей – они активно терзают украинскую оборону. Появились очень серьезные признаки того, что стратегическая инициатива потихоньку начинает переходить к российским войскам.При генерале Суровикине применяется такой очень интересный прием в военном искусстве, как военная хитрость. Я вам по секрету только скажу. Вы знаете, в последние дни стали распускать слухи, что вот-вот мы покидаем Херсон, уже люди переезжают с одного берега на другой, руководство города говорит – граждане, покиньте город, не мешайте военным и т.д. Почесал репу начальник разведки Украины Буданов и говорит - да Суровикин же хитрый, он же имитирует, он же готовит нам ловушку. Сейчас нападем на Херсон, ловушка захлопнется.И сейчас украинские войска стоят в ступоре перед Херсоном - и не потому, что там для них "ловушка", а потому, что при генерале Суровикине выстроены несколько рубежей обороны, причем по последнему слову инженерной техники.– Какова вероятность применения "грязной бомбы" киевским режимом?– Высокая... Меня радует только одно, что этот информационный гвалт, эти протесты, которые Москва стала заявлять на всех уровнях, эти звонки Шойгу министрам обороны, они очень насторожили мир – НАТО, Вашингтон, всех, кто держит Киев в американском или натовском наморднике. Это, мне кажется, единственное… один шанс из ста, что может сдержать Киев от этого вероломного теракта.

https://ukraina.ru/20221008/1039485025.html

https://ukraina.ru/20221021/1039940006.html

https://ukraina.ru/20221019/1039893576.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, сергей суровикин, украина, рф