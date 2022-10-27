https://ukraina.ru/20221027/1040185151.html

Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму

Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму - 27.10.2022 Украина.ру

Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму

Менее половины опрошенных исследовательской компанией Morning Consult американцев считают, что их страна "обязана" предоставлять помощь киевскому режиму. Результаты опроса приведены в статье, опубликованной на днях американским изданием The Hill

2022-10-27T09:48

2022-10-27T09:48

2022-10-27T09:55

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Согласно результатам опроса, лишь 42% американцев считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву, сообщает газета. Среди респондентов, зарегистрированных, как сторонники Демократической партии, доля давших положительный ответ составляет 56%, среди сторонников Республиканской партии – 29%, а среди респондентов, не поддерживающих ни одну из партий – 38%.Кроме того, примерно 63% опрошенных американцев указали, что поддерживают разрешение на въезд в США для украинских беженцев.Опрос Morning Consult проводился с 22 по 23 октября среди 2200 респондентов. Погрешность опроса составила 2 процента.Ранее американские СМИ сообщали о расколе в рядах Республиканской партии по вопросу оказания помощи Киеву, а также о первых признаках недовольства масштабами этой помощи среди парламентариев-демократов.

https://ukraina.ru/20220210/1033248793.html

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новости, сша, опрос, киевский режим, республиканцы, демократы