Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму - 27.10.2022 Украина.ру
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Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму
Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму - 27.10.2022 Украина.ру
Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму
Менее половины опрошенных исследовательской компанией Morning Consult американцев считают, что их страна "обязана" предоставлять помощь киевскому режиму. Результаты опроса приведены в статье, опубликованной на днях американским изданием The Hill
2022-10-27T09:48
2022-10-27T09:55
новости
сша
опрос
киевский режим
республиканцы
демократы
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Согласно результатам опроса, лишь 42% американцев считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву, сообщает газета. Среди респондентов, зарегистрированных, как сторонники Демократической партии, доля давших положительный ответ составляет 56%, среди сторонников Республиканской партии – 29%, а среди респондентов, не поддерживающих ни одну из партий – 38%.Кроме того, примерно 63% опрошенных американцев указали, что поддерживают разрешение на въезд в США для украинских беженцев.Опрос Morning Consult проводился с 22 по 23 октября среди 2200 респондентов. Погрешность опроса составила 2 процента.Ранее американские СМИ сообщали о расколе в рядах Республиканской партии по вопросу оказания помощи Киеву, а также о первых признаках недовольства масштабами этой помощи среди парламентариев-демократов.
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новости, сша, опрос, киевский режим, республиканцы, демократы
Новости, США, опрос, киевский режим, республиканцы, демократы

Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму

09:48 27.10.2022 (обновлено: 09:55 27.10.2022)
 
© Фото : "Рейтинг"опрос
опрос - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : "Рейтинг"
Читать в
Менее половины опрошенных исследовательской компанией Morning Consult американцев считают, что их страна "обязана" предоставлять помощь киевскому режиму. Результаты опроса приведены в статье, опубликованной на днях американским изданием The Hill
Согласно результатам опроса, лишь 42% американцев считают, что Вашингтон обязан помогать Киеву, сообщает газета. Среди респондентов, зарегистрированных, как сторонники Демократической партии, доля давших положительный ответ составляет 56%, среди сторонников Республиканской партии – 29%, а среди респондентов, не поддерживающих ни одну из партий – 38%.
Кроме того, примерно 63% опрошенных американцев указали, что поддерживают разрешение на въезд в США для украинских беженцев.
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Опрос Morning Consult проводился с 22 по 23 октября среди 2200 респондентов. Погрешность опроса составила 2 процента.
Ранее американские СМИ сообщали о расколе в рядах Республиканской партии по вопросу оказания помощи Киеву, а также о первых признаках недовольства масштабами этой помощи среди парламентариев-демократов.
 
НовостиСШАопроскиевский режимреспубликанцыдемократы
 
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