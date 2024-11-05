https://ukraina.ru/20241105/1058631582.html

"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать

"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать - 05.11.2024 Украина.ру

"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать

В неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения

2024-11-05T11:54

2024-11-05T11:54

2024-11-05T11:54

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Такую жалобу украинским СМИ высказал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.Пару дней назад российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ очевидно готовятся к падению Покровска (Красноармейска), так как начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.Чуть позже аналитик немецкого издания Bild** Юлиан Репке отметил, что "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ, и совсем скоро российская Армия планирует взять Днепропетровск."Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. <...> Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.Несколько дней назад нацист Жорин уже жаловался украинским СМИ, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он отметил, что "это касается абсолютно всех направлений. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее".Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".* Запрещенная в России террористическая организация.** СМИ-иноагент.

https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html

https://ukraina.ru/20241102/1058583886.html

https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html

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новости, россия, донбасс, днепропетровск, "азов", нацкорпус, вооруженные силы украины, всу, вс рф, нацисты