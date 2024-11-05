"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать
© t.me/MaksymZhorin
© t.me/MaksymZhorin
В неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения
Такую жалобу украинским СМИ высказал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.
"В эту зиму мы входим не в лучшем положении. Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро - и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не вспоминать", - возмутился нацист.
Пару дней назад российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ очевидно готовятся к падению Покровска (Красноармейска), так как начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.
2 ноября, 11:38Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
Чуть позже аналитик немецкого издания Bild** Юлиан Репке отметил, что "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ, и совсем скоро российская Армия планирует взять Днепропетровск.
"Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. <...> Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.
2 ноября, 12:33Украина потеряет весь Донбасс, когда Россия освободит Покровск - РёпкеРоссийская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
Несколько дней назад нацист Жорин уже жаловался украинским СМИ, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он отметил, что "это касается абсолютно всех направлений. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее".
1 ноября, 12:52Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".
* Запрещенная в России террористическая организация.
** СМИ-иноагент.