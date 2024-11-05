"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать - 05.11.2024 Украина.ру
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"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать
"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать - 05.11.2024 Украина.ру
"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать
В неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения
2024-11-05T11:54
2024-11-05T11:54
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Такую жалобу украинским СМИ высказал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.Пару дней назад российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ очевидно готовятся к падению Покровска (Красноармейска), так как начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.Чуть позже аналитик немецкого издания Bild** Юлиан Репке отметил, что "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ, и совсем скоро российская Армия планирует взять Днепропетровск."Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. &lt;...&gt; Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.Несколько дней назад нацист Жорин уже жаловался украинским СМИ, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он отметил, что "это касается абсолютно всех направлений. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее".Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".* Запрещенная в России террористическая организация.** СМИ-иноагент.
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новости, россия, донбасс, днепропетровск, "азов", нацкорпус, вооруженные силы украины, всу, вс рф, нацисты
Новости, Россия, Донбасс, Днепропетровск, "Азов", Нацкорпус, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, нацисты

"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать

11:54 05.11.2024
 
© t.me/MaksymZhorin
© t.me/MaksymZhorin
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В неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения
Такую жалобу украинским СМИ высказал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.
"В эту зиму мы входим не в лучшем положении. Было бы немного легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, натиском врага, а скоро - и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не вспоминать", - возмутился нацист.
Пару дней назад российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ очевидно готовятся к падению Покровска (Красноармейска), так как начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.
2 ноября, 11:38
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
Чуть позже аналитик немецкого издания Bild** Юлиан Репке отметил, что "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ, и совсем скоро российская Армия планирует взять Днепропетровск.
"Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. <...> Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября, 12:33
Украина потеряет весь Донбасс, когда Россия освободит Покровск - РёпкеРоссийская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
Несколько дней назад нацист Жорин уже жаловался украинским СМИ, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он отметил, что "это касается абсолютно всех направлений. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было [такое] говорить, сейчас таких направлений нет - некуда менять, чтобы было немного спокойнее".
Фото: Максим Жорин
1 ноября, 12:52
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
Ровно год назад, в ноябре 2023-го, Жорин утверждал, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских неонацистов, уточнив, что только "уничтожение России может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что мы можем себе позволить пожить спокойно".
Жорин, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей Донбасса, подчеркнул тогда, что Киеву "надо разжигать межнациональную рознь внутри России", что "позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других".
11 ноября 2023, 18:08
Экс-командир "Азова"*: выход Киева на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистовОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин заявил, что даже выход на границы 1991 года не "успокоит" украинских нацистов
* Запрещенная в России террористическая организация.
** СМИ-иноагент.
 
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