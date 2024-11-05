https://ukraina.ru/20241105/1058650895.html
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим - 05.11.2024 Украина.ру
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
В рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.
2024-11-05T19:08
2024-11-05T19:08
2024-11-05T19:08
интервью
россия
запад
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_0:95:2907:1730_1920x0_80_0_0_fae275f3752e81084541a68a8fe7afcf.jpg
– Мария Владимировна, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти?– Взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах сотрудничество, взаимодействие, торговля, взаимная кооперация, ее углубление, ее развитие – вот, что нам нужно. И именно такой посыл, такие предложения в таком формате были сделаны, в частности и западным странам. И сколько было [ранее] реализовано проектов – в нефтегазовой, гуманитарной сфере.Да даже, в общем-то, уже были так близки к вопросу о договоренностях по облегчению визового режима. Обсуждали вопросы глобальной, в том числе европейской, безопасности. Но что-то там сломалось. И мы прекрасно понимаем, что.Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу - не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам.Мы видели выгоду и в двусторонних связях экономических, безусловно, и делали всё, чтобы реализовать это. Но коль скоро там эта дверь была закрыта, причём захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим.О других стратегических предложениях России в международной сфере - в интервью Анны Черкасовой с Валдайского форума: "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_176f595d819a11a746458aa2f18898c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, запад, мария захарова
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
В рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.
– Мария Владимировна, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти?
– Взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах сотрудничество, взаимодействие, торговля, взаимная кооперация, ее углубление, ее развитие – вот, что нам нужно. И именно такой посыл, такие предложения в таком формате были сделаны, в частности и западным странам. И сколько было [ранее] реализовано проектов – в нефтегазовой, гуманитарной сфере.
Да даже, в общем-то, уже были так близки к вопросу о договоренностях по облегчению визового режима. Обсуждали вопросы глобальной, в том числе европейской, безопасности. Но что-то там сломалось. И мы прекрасно понимаем, что.
Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу - не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам.
Мы видели выгоду и в двусторонних связях экономических, безусловно, и делали всё, чтобы реализовать это. Но коль скоро там эта дверь была закрыта, причём захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим.
О других стратегических предложениях России в международной сфере - в интервью Анны Черкасовой с Валдайского форума: "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"