Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим - 05.11.2024 Украина.ру
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Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим - 05.11.2024 Украина.ру
Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
В рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.
2024-11-05T19:08
2024-11-05T19:08
интервью
россия
запад
мария захарова
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– Мария Владимировна, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти?– Взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах сотрудничество, взаимодействие, торговля, взаимная кооперация, ее углубление, ее развитие – вот, что нам нужно. И именно такой посыл, такие предложения в таком формате были сделаны, в частности и западным странам. И сколько было [ранее] реализовано проектов – в нефтегазовой, гуманитарной сфере.Да даже, в общем-то, уже были так близки к вопросу о договоренностях по облегчению визового режима. Обсуждали вопросы глобальной, в том числе европейской, безопасности. Но что-то там сломалось. И мы прекрасно понимаем, что.Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу - не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам.Мы видели выгоду и в двусторонних связях экономических, безусловно, и делали всё, чтобы реализовать это. Но коль скоро там эта дверь была закрыта, причём захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим.О других стратегических предложениях России в международной сфере - в интервью Анны Черкасовой с Валдайского форума: "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, мария захарова
Интервью, Россия, Запад, Мария Захарова

Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим

19:08 05.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.
Мария Владимировна, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти?
– Взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах сотрудничество, взаимодействие, торговля, взаимная кооперация, ее углубление, ее развитие – вот, что нам нужно. И именно такой посыл, такие предложения в таком формате были сделаны, в частности и западным странам. И сколько было [ранее] реализовано проектов – в нефтегазовой, гуманитарной сфере.
Мария Захарова. Валдай
Мария Захарова. Валдай
Мария Захарова. Валдай
Да даже, в общем-то, уже были так близки к вопросу о договоренностях по облегчению визового режима. Обсуждали вопросы глобальной, в том числе европейской, безопасности. Но что-то там сломалось. И мы прекрасно понимаем, что.
Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу - не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам.
Мы видели выгоду и в двусторонних связях экономических, безусловно, и делали всё, чтобы реализовать это. Но коль скоро там эта дверь была закрыта, причём захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим.
О других стратегических предложениях России в международной сфере - в интервью Анны Черкасовой с Валдайского форума: "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"
 
ИнтервьюРоссияЗападМария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
19:08Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим
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