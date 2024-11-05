https://ukraina.ru/20241105/1058650895.html

Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим

Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим - 05.11.2024 Украина.ру

Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим

В рамка пресс-подхода на Валдайском форуме автор Украина.ру получила эксклюзивный комментарий от официального представителя МИД России Марии Захаровой о санкциях Запада против Российской Федерации.

2024-11-05T19:08

2024-11-05T19:08

2024-11-05T19:08

интервью

россия

запад

мария захарова

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– Мария Владимировна, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти?– Взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах сотрудничество, взаимодействие, торговля, взаимная кооперация, ее углубление, ее развитие – вот, что нам нужно. И именно такой посыл, такие предложения в таком формате были сделаны, в частности и западным странам. И сколько было [ранее] реализовано проектов – в нефтегазовой, гуманитарной сфере.Да даже, в общем-то, уже были так близки к вопросу о договоренностях по облегчению визового режима. Обсуждали вопросы глобальной, в том числе европейской, безопасности. Но что-то там сломалось. И мы прекрасно понимаем, что.Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу - не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам.Мы видели выгоду и в двусторонних связях экономических, безусловно, и делали всё, чтобы реализовать это. Но коль скоро там эта дверь была закрыта, причём захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим.О других стратегических предложениях России в международной сфере - в интервью Анны Черкасовой с Валдайского форума: "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, мария захарова