https://ukraina.ru/20241105/1058636866.html

Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье - 05.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

Курс на конфронтацию и на удушение Приднестровья продолжится. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском и на гагаузском направлениях.

2024-11-05T17:00

2024-11-05T17:00

2024-11-05T17:00

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молдавия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии, набрав 55% голосов избирателей. Лидер оппозиции Александр Стояноголо отстал от нее почти на 10%. - Дмитрий, ожидали ли вы такую разницу в голосах между кандидатами?- Для меня это не стало неожиданностью, потому что мы видели, что Санду проигрывает внутри Молдавии и у нее есть единственный шанс отыграть за счет западных молдавских диаспор. Под это было открыто более 230 избирательных участков, основная часть которых находилась в странах Евросоюза.Учитывая размеры республики и число избирателей, когда за рубежом голосуют около 340 тысяч человек, из них более 80% за действующего президента, то выборы выигрываются чисто статистически.Внутри Молдавии Санду проиграла, отстала от Стояногло почти на 2%. А в некоторых регионах Стояногло ее обошел. Например, из тех приднестровцев, кто смог проголосовать, за Стояногло отдали голоса около 80%, а в Гагаузии Санду получила меньше 3%. То есть Санду стала президентом без страны. Мы видим пример глобальной мистификации, манипуляции в маленькой республике.- Что теперь ждет Приднестровье?- Курс на конфронтацию и удушение Приднестровья продолжится. Ни в коем случае нельзя допустить этого. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она и так лежит под североатлантическим блоком, является ближайшим региональным партнером Украины, теперь все это усилится. Естественно, она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском, на гагаузском направлении.Что касается Молдавии, то там в режиме нон-стоп идут натовские учения, под видом которых там на постоянной основе размещен контингент НАТО. Идет реконструкция аэродрома в Маркулештах под натовские стандарты, формируется натовская логистика, завозятся большие объемы бронетехники, стрелкового вооружения, средств ПВО. Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной.Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную. Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью.- Но как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора?- Надо посмотреть по секундомеру, чтобы понять сколько по времени займет пролет "Искандеров", "Кинжалов". И это даст ответ на ваш вопрос. Россия может дистанционно наносить удары по потенциальному агрессору, которые остановят его наступление.Россия здесь будет защищать своих граждан, свои активы, а агрессором выступят Санду и Зеленский, потому что на приднестровском направлении они будут действовать в тандеме.- Если Санду внутри страны выборы проиграла, следует ли ожидать народных выступлений? Или силовики настолько преданы действующему президенту, что подавят любые протесты?- Здесь есть очень важный момент, связанный с наличием политического лидерства. Люди уже не могут так жить. И несмотря на атмосферу манипуляций и репрессий, которая царит в Молдавии, большинство проголосовало против Санду. То есть у Санду нет поддержки внутри собственного общества.Но люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры. При наличии старых или при появлении новых политических фигур выступление народа вполне вероятно, и есть хороший шанс на успех. Если таких лидеров не появится, то угнетение молдавского народа со стороны прозападной политической группы, узурпировавшей власть, продолжится.- А нынешние лидеры оппозиции какой метод борьбы изберут?- Партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом. По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния.Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода.Подробнее об итогах президентских выборов в Молдавии: Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20241102/1058578867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, молдавия, приднестровье, россия, соин дмитрий, владимир зеленский, украина.ру, ес, нато