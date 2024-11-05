Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье - 05.11.2024 Украина.ру
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Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье - 05.11.2024 Украина.ру
Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
Курс на конфронтацию и на удушение Приднестровья продолжится. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском и на гагаузском направлениях.
2024-11-05T17:00
2024-11-05T17:00
интервью
молдавия
приднестровье
россия
соин дмитрий
владимир зеленский
украина.ру
ес
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии, набрав 55% голосов избирателей. Лидер оппозиции Александр Стояноголо отстал от нее почти на 10%. - Дмитрий, ожидали ли вы такую разницу в голосах между кандидатами?- Для меня это не стало неожиданностью, потому что мы видели, что Санду проигрывает внутри Молдавии и у нее есть единственный шанс отыграть за счет западных молдавских диаспор. Под это было открыто более 230 избирательных участков, основная часть которых находилась в странах Евросоюза.Учитывая размеры республики и число избирателей, когда за рубежом голосуют около 340 тысяч человек, из них более 80% за действующего президента, то выборы выигрываются чисто статистически.Внутри Молдавии Санду проиграла, отстала от Стояногло почти на 2%. А в некоторых регионах Стояногло ее обошел. Например, из тех приднестровцев, кто смог проголосовать, за Стояногло отдали голоса около 80%, а в Гагаузии Санду получила меньше 3%. То есть Санду стала президентом без страны. Мы видим пример глобальной мистификации, манипуляции в маленькой республике.- Что теперь ждет Приднестровье?- Курс на конфронтацию и удушение Приднестровья продолжится. Ни в коем случае нельзя допустить этого. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она и так лежит под североатлантическим блоком, является ближайшим региональным партнером Украины, теперь все это усилится. Естественно, она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском, на гагаузском направлении.Что касается Молдавии, то там в режиме нон-стоп идут натовские учения, под видом которых там на постоянной основе размещен контингент НАТО. Идет реконструкция аэродрома в Маркулештах под натовские стандарты, формируется натовская логистика, завозятся большие объемы бронетехники, стрелкового вооружения, средств ПВО. Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной.Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную. Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью.- Но как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора?- Надо посмотреть по секундомеру, чтобы понять сколько по времени займет пролет "Искандеров", "Кинжалов". И это даст ответ на ваш вопрос. Россия может дистанционно наносить удары по потенциальному агрессору, которые остановят его наступление.Россия здесь будет защищать своих граждан, свои активы, а агрессором выступят Санду и Зеленский, потому что на приднестровском направлении они будут действовать в тандеме.- Если Санду внутри страны выборы проиграла, следует ли ожидать народных выступлений? Или силовики настолько преданы действующему президенту, что подавят любые протесты?- Здесь есть очень важный момент, связанный с наличием политического лидерства. Люди уже не могут так жить. И несмотря на атмосферу манипуляций и репрессий, которая царит в Молдавии, большинство проголосовало против Санду. То есть у Санду нет поддержки внутри собственного общества.Но люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры. При наличии старых или при появлении новых политических фигур выступление народа вполне вероятно, и есть хороший шанс на успех. Если таких лидеров не появится, то угнетение молдавского народа со стороны прозападной политической группы, узурпировавшей власть, продолжится.- А нынешние лидеры оппозиции какой метод борьбы изберут?- Партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом. По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния.Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода.Подробнее об итогах президентских выборов в Молдавии: Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html
https://ukraina.ru/20241102/1058578867.html
молдавия
приднестровье
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, приднестровье, россия, соин дмитрий, владимир зеленский, украина.ру, ес, нато
Интервью, Молдавия, Приднестровье, Россия, Соин Дмитрий, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, НАТО

Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

17:00 05.11.2024
 
© vk.com / Дмитрий СоинДмитрий Соин интервью
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© vk.com / Дмитрий Соин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Курс на конфронтацию и на удушение Приднестровья продолжится. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском и на гагаузском направлениях.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.
Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии, набрав 55% голосов избирателей. Лидер оппозиции Александр Стояноголо отстал от нее почти на 10%.
- Дмитрий, ожидали ли вы такую разницу в голосах между кандидатами?
- Для меня это не стало неожиданностью, потому что мы видели, что Санду проигрывает внутри Молдавии и у нее есть единственный шанс отыграть за счет западных молдавских диаспор. Под это было открыто более 230 избирательных участков, основная часть которых находилась в странах Евросоюза.
Учитывая размеры республики и число избирателей, когда за рубежом голосуют около 340 тысяч человек, из них более 80% за действующего президента, то выборы выигрываются чисто статистически.
Внутри Молдавии Санду проиграла, отстала от Стояногло почти на 2%. А в некоторых регионах Стояногло ее обошел. Например, из тех приднестровцев, кто смог проголосовать, за Стояногло отдали голоса около 80%, а в Гагаузии Санду получила меньше 3%. То есть Санду стала президентом без страны. Мы видим пример глобальной мистификации, манипуляции в маленькой республике.
Дмитрий Соин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта 2023, 16:42
Соин Дмитрий: кто онДепутат Верховного совета ПМР 5-го созыва, социолог, профессор
- Что теперь ждет Приднестровье?
- Курс на конфронтацию и удушение Приднестровья продолжится. Ни в коем случае нельзя допустить этого. А Санду свои внутренние провалы будет компенсировать через агрессивную политику. Она и так лежит под североатлантическим блоком, является ближайшим региональным партнером Украины, теперь все это усилится. Естественно, она будет задействована в любых антироссийских акциях, в том числе на приднестровском, на гагаузском направлении.
Что касается Молдавии, то там в режиме нон-стоп идут натовские учения, под видом которых там на постоянной основе размещен контингент НАТО. Идет реконструкция аэродрома в Маркулештах под натовские стандарты, формируется натовская логистика, завозятся большие объемы бронетехники, стрелкового вооружения, средств ПВО. Молдавия превращается в анти-Россию №2 рядом с Украиной.
Надо помнить, что в Приднестровье у нас 250 тысяч граждан России, миротворческий батальон и военные склады. Все это в совокупности представляет собой огромную ценность, и человеческую, и материальную. Если сохранится курс режима Санду, то возникает прямая угроза Приднестровью.
- Но как быстро Россия сможет прийти на помощь ПМР без сухопутного коридора?
- Надо посмотреть по секундомеру, чтобы понять сколько по времени займет пролет "Искандеров", "Кинжалов". И это даст ответ на ваш вопрос. Россия может дистанционно наносить удары по потенциальному агрессору, которые остановят его наступление.
Россия здесь будет защищать своих граждан, свои активы, а агрессором выступят Санду и Зеленский, потому что на приднестровском направлении они будут действовать в тандеме.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября, 12:26
Грузинская лезгинка – политика мелких шаговБанальная, но не менее верная от этого китайская истина гласит: дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Грузия, как нам представляется, идет правильно. Но очень мелкими шагами
- Если Санду внутри страны выборы проиграла, следует ли ожидать народных выступлений? Или силовики настолько преданы действующему президенту, что подавят любые протесты?
- Здесь есть очень важный момент, связанный с наличием политического лидерства. Люди уже не могут так жить. И несмотря на атмосферу манипуляций и репрессий, которая царит в Молдавии, большинство проголосовало против Санду. То есть у Санду нет поддержки внутри собственного общества.
Но люди сами по себе не могут собираться и протестовать, нужны лидеры. При наличии старых или при появлении новых политических фигур выступление народа вполне вероятно, и есть хороший шанс на успех. Если таких лидеров не появится, то угнетение молдавского народа со стороны прозападной политической группы, узурпировавшей власть, продолжится.
- А нынешние лидеры оппозиции какой метод борьбы изберут?
- Партия социалистов уже сделала смелое заявление. Она не признает итоги голосования в Европе, а без этих итогов Санду не может считаться президентом. По сути, социалисты не признают выборы. Это важный шаг к началу серьезного политического противостояния.
Политические репрессии возможны, но если граждане Молдавии хотят сохранить страну, национальность, язык, культуру, религию, то у них нет другого выхода.
Подробнее об итогах президентских выборов в Молдавии: Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
 
ИнтервьюМолдавияПриднестровьеРоссияСоин ДмитрийВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСНАТО
 
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