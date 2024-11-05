На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", - утверждает корреспондент.
В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот" сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.
Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
26 сентября, 10:31Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИВладимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
Вот лишь некоторые примеры того, как сфера ритуальных услуг теперь работает на Украине: