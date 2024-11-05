На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине - 05.11.2024 Украина.ру
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На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине
На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине - 05.11.2024 Украина.ру
На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине
Площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз
2024-11-05T10:44
2024-11-05T10:44
новости
украина
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
потери
кладбище
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В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот" сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Вот лишь некоторые примеры того, как сфера ритуальных услуг теперь работает на Украине: "Все там будем": украинцев шокировала ритуальная рекламаВ Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУЗарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под судСрок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание вэсэушниковКатафалк "Петра Великого": как богатеет "похоронная королева" Киева
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новости, украина, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери, кладбище
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, потери, кладбище

На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине

10:44 05.11.2024
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP / Mykola Tys
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Площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", - утверждает корреспондент.
В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот" сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.
Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
Владимир Зеленский
26 сентября, 10:31
Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИВладимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
Вот лишь некоторые примеры того, как сфера ритуальных услуг теперь работает на Украине:
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10:44На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине
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