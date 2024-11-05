https://ukraina.ru/20241105/1058630683.html

На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине

На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине - 05.11.2024 Украина.ру

На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине

Площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз

2024-11-05T10:44

2024-11-05T10:44

2024-11-05T10:44

новости

украина

запад

владимир зеленский

вооруженные силы украины

потери

кладбище

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В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот" сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Вот лишь некоторые примеры того, как сфера ритуальных услуг теперь работает на Украине: "Все там будем": украинцев шокировала ритуальная рекламаВ Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУЗарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под судСрок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание вэсэушниковКатафалк "Петра Великого": как богатеет "похоронная королева" Киева

https://ukraina.ru/20240926/1057696255.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери, кладбище