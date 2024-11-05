https://ukraina.ru/20241105/1058633202.html

Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+

Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+ - 05.11.2024 Украина.ру

Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+

Сотрудничество России с Китаем выигрышно для обеих стран, а ООН слабеет, поскольку некоторые ее члены не заинтересованы в процветании организации. Об этом заявил в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

2024-11-05T16:11

2024-11-05T16:11

2024-11-05T16:11

интервью

китай

россия

запад

сергей караганов

оон

брикс

михаил горбачёв

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Беседа о ядерном сдерживании, роли БРИКС и ООН, а также о взаимоотношениях России с Западом прошла в кулуарах Валдайского форума, который проводится в Сочи. — Сергей Александрович, хочу начать с вопроса, который касается вашей сессии. Вы озвучили интересную мысль про координацию ядерных программ как основу для нового контроля над вооружениями. Более подробно могли бы рассказать?— Сейчас совершенно очевидно, что мы находимся на пороге нового витка строительства ядерных сил во многих странах, в том числе в Индии, Китае и Пакистане. Кроме того, уже началось распространение, и оно пока не остановилось. Видимо, скоро станет ядерным Иран, тем более после тех атак, которые он перетерпел. Это первое. Второе - те концепции ядерного сдерживания и контроля над вооружением, которые наследовали от прошлого, они все устарели. Давным-давно были приняты в основном на Западе, и они все застряли в 60-70-80-х годах. То есть они сейчас неадекватны. Именно поэтому на днях мы выпустили книжку "От сдерживания к устрашению", которая предлагает новые концепции ядерного сдерживания, но пока еще не контроль над вооружением.Но в любом случае странам типа Индии, Китая и России нужно начинать серьезный диалог по вопросам ядерного оружия, в том числе координируя свои политики в этой области, чтобы исключить рост подозрений и создать более эффективную систему сдерживания и предотвращения войны. Ядерное оружие имеет огромное количество функций, но главное из них – это предотвращение не только ядерной войны, но вообще любых войн между большими державами. Там еще 8 функций, они есть в нашей книге. Так вот надо начинать координировать свои политики в этой области, и мы уже начали, мы уже начали разговаривать серьезно с китайцами на основе вот этой книги, которая была опубликована в России две недели тому назад. Она была переведена и отправлена нашим партнерам в Китай.Мы уже обсуждали несколько дней эти проблемы с нашими китайскими друзьями, скоро будем обсуждать с индийскими друзьями, с пакистанскими друзьями, а потом я надеюсь, что мы будем обсуждать эти проблемы, в том числе военно-стратегически в рамках тройки Индия, Китай и Россия.— К слову о Китае. Китай — один из локомотивов БРИКС и одно из крупнейших государств мира. При этом страна претендует на глобальную роль не только в Средней Азии, но и на постсоветском пространстве, в СНГ. Каким вы видите будущее российско-китайских отношений с учетом указанных аспектов? — Китай, естественно, растущая мощная держава, поэтому у нас пока великолепные отношения. Более того, они улучшаются. Мы все теснее координируем свою политику в военной области, начинаем координацию действий в Центральной Азии, и вообще в Евразии, и в отношении Запада. Я думаю, что из-за проникновения Китая в Центральную Азию, конечно, у некоторых есть ревность, но это имеет позитивную сторону, в том числе и для нас. Это проникновение повышает уровень стабильности и благосостояния центральноазиатских стран. Соответственно, создаются более спокойные условия для их развития. Я думаю, что у России с Китаем будет [разработана] совместная политика в отношении стран Центральной Азии, в первую очередь Казахстана, который является наиболее уязвимым государством. А также Афганистана. Это как раз ситуация win-win (выигрышная для всех).— А все-таки, противоречия и конкуренция между РФ и КНР сегодня притушены, возможно потому, что есть общий враг? — Начнём с того, что улучшение отношений между Россией и Китаем началось задолго до того, как этот враг объявился. Напомню, что это произошло еще при Горбачеве и продолжалось при Ельцине. Сегодня идиотская (но будем этому благодарны) политика Запада привела нас практически в союзные отношения, от которых выигрывают и Китай, и Россия. Де-факто союзные отношения России и Китая каждую страну делают сильнее в разы. Достаточно сказать, что сейчас немыслима никакая война Америки против Китая, потому что американцы прекрасно знают, что мы со своей политической и военной мощью на стороне КНР.— Ранее в нашем интервью Вы сказали, что "ООН отменять не нужно, так как это пока что единственная организация в мире, где представлены все государства, но важно строить параллельные системы на основе расширения БРИКС". На саммите в Казани я заметила то, что БРИКС и ООН пытаются работать вместе, в том числе по кризису на Украине. Но ранее Россия много раз обращалась в ООН, не получая качественной поддержки. Что изменилось сейчас? Почему БРИКС и ООН не сталкиваются, а пытаются договориться?— Во-первых, БРИКС и ООН — это совершенно разные организации. БРИКС не против ООН, а ООН — это всеобщая организация, которая пока что слабеет. Это происходит в силу того, что ведущая часть членов организации, в первую очередь Запад, не заинтересована в ее процветании. Во-вторых, благодаря сложившимся обстоятельствам, в том числе потому что главная контора ООН находится в Нью-Йорке, секретариат организации засижен прозападными чиновниками. Соответственно, он теряет свою дееспособность. Однако пока что его необходимо сохранять и одновременно выстраивать альтернативную параллельную систему институтов, которые бы занимались эффективным решением тех проблем, которые ООН решать не в состоянии. То есть создавать параллельную систему организации в области здравоохранения для большой Евразии, БРИКС, организацию в сфере борьбы с природными и техногенными катастрофами. Природных катаклизмов становится все больше, а системной организации нет. Продовольственные организации нужны. Я думаю, что самым оптимальным путем является создание кокуса БРИКС. Кокус — это соединение БРИКС, организаций арабского и африканского единства, лиги арабских стран, МЕРКРСУР — с тем, чтобы вырабатывать совместную линию по решению крупных международных проблем. К сожалению, сейчас с точки зрения безопасности ООН совсем недееспособна, но, видимо, в какой-то обозримой перспективе нужно будет создавать и систему евразийской безопасности, начиная с большой регулярной конференции типа "Валдай+", но уже с чиновниками, которые бы вырабатывали новые правила и, может быть, создавали бы новые институты для урегулирования кризиса в Евразии. Дело в том, что некоторые ключевые члены Совета Безопасности, в первую очередь США, потеряли интерес к поддержанию стабильности, особенно в Евразии. Они разжигают конфликты. Европейцы вообще потеряли разум, они недееспособны и лишь вредят. Поэтому пока что нам придется действовать параллельно. А потом, будем надеяться, после серии кризисов сменятся элиты на Западе. И тогда с ними можно будет снова начинать конструктивно договариваться. Россия заинтересована в том, чтобы иметь приличные отношения, в первую очередь с Америкой, и с Европой — хотя сейчас это практически невозможно. Да и не нужно.Еще о роли БРИКС в международной политике и о том, как достичь договоренностей в многополярном мире - в интервью "Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие".

https://ukraina.ru/20241104/1058616978.html

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, россия, запад, сергей караганов, оон, брикс, михаил горбачёв, борис ельцин