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Путин: украинский язык имеет свою прелесть и красоту, но не нужно повторять ошибки коренизации

Путин: украинский язык имеет свою прелесть и красоту, но не нужно повторять ошибки коренизации - 05.11.2024 Украина.ру

Путин: украинский язык имеет свою прелесть и красоту, но не нужно повторять ошибки коренизации

Российская политика в отношении украинского языка в новых регионах должна быть мягкой, естественной и основанной на жизненных потребностях. Об это 5 ноября на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил президент РФ Владимир Путин

2024-11-05T17:25

2024-11-05T17:25

2024-11-05T17:31

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"Украинский язык очень родственный русскому языку. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, также, как и украинская культура. Но эта политика украинизации* проводилась достаточно агрессивно, настойчиво.Заставляли изучать язык людей, которые считали своим родным русский. Сейчас давайте не будем повторять ошибок прошлого, наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Уверен, что жизнь все расставит по своим местам. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия изучения русского языка", – сказал президент.* В 20-е годы прошлого века.На базе общедоступных библиотек в Донбассе и Новороссии необходимо создавать центры популяризации русского языка, отметил он.Также Путин поддержал идею создания единых общероссийских учебников по русскому языку и другим языкам народов России, а в школы вернуть чтецкие программы, чтобы ученики "знали эталонное звучание русского языка".Глава государства обратил внимание и на детей иностранцев, переезжающих работать или жить в Россию."Надо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни – с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения", – подчеркнул он.Мат, к сожалению, также часть русского языка, заметил Путин."Также, как и физическая культура – это культура тела, но, вы правы, мы же не раздеваемся каждый раз, чтобы демонстрировать свои возможности. Есть определённые вещи, связанные с общей культурой человека. В речи она проявляется ярким образом. Вы сказали, мат – это антимолитва. Да, это и церковью трактуется, как грех. Но кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Это, к сожалению, грех распространенный. Повышая общую культуру, надо повышать и культуру речи", – прокомментировал президент.На Украине продолжается давление на русский язык. Подробнее - в материале Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школах на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, донбасс, владимир путин, русский язык