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Обстрел ВСУ: в Белгороде горит многоэтажный дом, есть пострадавшие

Обстрел ВСУ: в Белгороде горит многоэтажный дом, есть пострадавшие - 05.11.2024 Украина.ру

Обстрел ВСУ: в Белгороде горит многоэтажный дом, есть пострадавшие

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие. Об это в своём телеграм-канале сообщает 5 ноября губернатор региона Геннадий Гладков

2024-11-05T16:13

2024-11-05T16:13

2024-11-05T16:13

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"По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал он.Местные телегпрам-каналы пишут, что пострадавших может быть больше.Известно, что на данный момент горят три квартиры, пожарные расчёты ликвидируют очаги возгорания.Утром ВСУ дронами обстреляли Шебекинский муниципальный округ Белгородчины, была ранена местная жительница.В результате атаки двух других беспилотников – в Шебекино и селе Нехотеевке были повреждены дома, газопровод и объект торговли.Подробнее об обстрелах и ситуации на фронте - в материале Сергея Зуева Дезертиры, хакеры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, белгород, шебекино, украина, вооруженные силы украины, обстрелы