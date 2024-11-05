https://ukraina.ru/20241105/1058647534.html

Непредсказуемые поступки: Бороденко о грязной ядерной провокации Киева и кредитах, которые нужно отдавать

Непредсказуемые поступки: Бороденко о грязной ядерной провокации Киева и кредитах, которые нужно отдавать - 05.11.2024 Украина.ру

Непредсказуемые поступки: Бороденко о грязной ядерной провокации Киева и кредитах, которые нужно отдавать

Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, помощник исполнительного... Украина.ру, 05.11.2024

2024-11-05T17:29

2024-11-05T17:29

2024-11-05T17:29

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Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, помощник исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Максим Бороденко в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком положении находится экономика Украины и чем киевский режим будет рассчитываться с Западом.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.01:01 - Чем Украина будет возвращать долги Западу?04:43 - Полезные ископаемые: интерес Запада на Украине; 07:39 - О строительстве западных заводов ВПК на Украине; 11:16 - О создании ядерного оружия на Украине;14:41 - О переговорах и урегулировании конфликта на Украине.#Бороденко #Украина #экономика #ресурсы #энергетика #Запад #ЕС #деньги #США #выборы #Трамп #Харрис #Байден #президент #власть #кредит #долг #проценты #активы #ископаемые #Африка #СВО #спецоперация #фронт #армия #войска #война #ТЯО #ЯдерноеОружие #ВПК #дроны #вооружение #займы #победа #переговоры #урегулирования #оружие #макроэкономика #санкции #территории #продажа #условия #доход #бюджет #налоги #промышленность #ЗП #работа #сырьё #технологии #Китай #КНР #предприятия #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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