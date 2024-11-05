Непредсказуемые поступки: Бороденко о грязной ядерной провокации Киева и кредитах, которые нужно отдавать
Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, помощник исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Максим Бороденко в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком положении находится экономика Украины и чем киевский режим будет рассчитываться с Западом.
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01:01 - Чем Украина будет возвращать долги Западу?
04:43 - Полезные ископаемые: интерес Запада на Украине;
07:39 - О строительстве западных заводов ВПК на Украине;
11:16 - О создании ядерного оружия на Украине;
14:41 - О переговорах и урегулировании конфликта на Украине.
#Бороденко #Украина #экономика #ресурсы #энергетика #Запад #ЕС #деньги #США #выборы #Трамп #Харрис #Байден #президент #власть #кредит #долг #проценты #активы #ископаемые #Африка #СВО #спецоперация #фронт #армия #войска #война #ТЯО #ЯдерноеОружие #ВПК #дроны #вооружение #займы #победа #переговоры #урегулирования #оружие #макроэкономика #санкции #территории #продажа #условия #доход #бюджет #налоги #промышленность #ЗП #работа #сырьё #технологии #Китай #КНР #предприятия #Россия #РФ
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
01:01 - Чем Украина будет возвращать долги Западу?
04:43 - Полезные ископаемые: интерес Запада на Украине;
07:39 - О строительстве западных заводов ВПК на Украине;
11:16 - О создании ядерного оружия на Украине;
14:41 - О переговорах и урегулировании конфликта на Украине.
#Бороденко #Украина #экономика #ресурсы #энергетика #Запад #ЕС #деньги #США #выборы #Трамп #Харрис #Байден #президент #власть #кредит #долг #проценты #активы #ископаемые #Африка #СВО #спецоперация #фронт #армия #войска #война #ТЯО #ЯдерноеОружие #ВПК #дроны #вооружение #займы #победа #переговоры #урегулирования #оружие #макроэкономика #санкции #территории #продажа #условия #доход #бюджет #налоги #промышленность #ЗП #работа #сырьё #технологии #Китай #КНР #предприятия #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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15:0420 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭСВ захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ, танки, РСЗО и ствольная артиллерия. Об этом 5 ноября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.