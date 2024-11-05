Петр Скоробогатый: кто он
Журналист, социолог, публицист
Пётр Владимирович Скоробогатый родился в Москве. Окончил журфак МГУ по специальности журналист-международник.
18 сентября, 19:30Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос ХарьковаЕще год назад было не очень понятно, на каком направлении российская армия приложит основные усилия. И казалось, что из всех направлений Донбасс - одно из самых невыгодных, потому что там наиболее крепкие оборонительные сооружения, там больше всего войск противника, они наиболее опытные.
Работал обозревателем и аналитиком, ведущим новостных и авторских программ на телеканалах ТВЦ, РБК-ТВ, "Эксперт-ТВ". С 2014 года занимает должность редактора отдела политики, заместителя главного редактора журнала "Эксперт" (с 2022 года – журнал "Монокль").
Автор телеграм-канала, посвящённого ключевым событиям внешней и внутренней политической повестки.
В сфере интересов: геополитика и внутренняя политика, Украина и СВО, США, Европа, Ближний Восток, туризм, региональное развитие, аналитика и качественная социология, военное искусство.