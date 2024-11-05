Петр Скоробогатый: кто он

Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова Еще год назад было не очень понятно, на каком направлении российская армия приложит основные усилия. И казалось, что из всех направлений Донбасс - одно из самых невыгодных, потому что там наиболее крепкие оборонительные сооружения, там больше всего войск противника, они наиболее опытные.