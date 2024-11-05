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1919 год: галичане за единую и неделимую Россию

1919 год: галичане за единую и неделимую Россию - 05.11.2024 Украина.ру

1919 год: галичане за единую и неделимую Россию

6 ноября 1919 года между Украинской Галицкой армией и ВСЮР был подписан Зятковский договор, согласно которому обе армии становились союзницами. Галицкая армия вышла из состава армии УНР. Это и последующие за подписанием договора события стали известны в украинской историографии как Ноябрьская катастрофа

2024-11-05T15:59

2024-11-05T15:59

2024-11-05T15:59

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Появление Галицкой армии стало следствием крушения Австро-Венгрии. Осенью 1918 года на небольшой территории, объединявшей Львов, Станислав (совр. Ивано-Франковск) и Тернополь, была провозглашена Западноукраинская народная республика.Однако поляки, на тот момент сами находившиеся в фазе активного государственного строительства, с этим фактом не согласились. На территории самопровозглашённой республики четверть населения были поляками. Не говоря уже о том, что те считали город Львов исконно польским. Пытаясь заручиться поддержкой союзников, руководство ЗУНР начало переговоры с УНР. В результате в январе 1919 года был провозглашён т.н. Акт Злуки, который имел, скорее, символическое значение.У ЗУНР были очень серьезные проблемы с поляками, а у УНР с большевиками.Поляки очень быстро заняли Львов, изгнав руководство ЗУНР в Тернополь. Однако дальше их продвижение затормозилось. Лидеры ЗУНР имели в своем распоряжении оставшиеся от прежней австрийской армии украинские отряды сечевых стрельцов. Они и стали их опорой и ядром будущей Украинской Галицкой армии.Кроме того, руководство ЗУНР успело провести мобилизацию, поэтому война с поляками затянулась на несколько месяцев и какое-то время шла почти на равных, но, в конце концов, значительное превосходство поляков сказалось.УГА была вытеснена в т.н. "треугольник смерти". Летом 1919 года они оказались зажаты между красными, белыми и поляками. Тем не менее, в результате дерзкого контрнаступления им удалось пробиться почти ко Львову, но в конечном итоге они были отброшены польской армией. После этого поражения галичане вынуждены были искать убежища на территории, контролируемой Петлюрой.В результате эвакуации остатки УГА оказались подчинены командованию армии УНР, хотя и сохраняя некоторую автономию. Впрочем, такое положение продлилось лишь чуть больше месяца.Летом 1919 года навстречу друг другу на Киев двигались войска УНР (включая УГА) и белые части ВСЮР Деникина. Их статус был не определен, все эти армии при определенных условиях могли оказаться как будущими союзниками против большевиков, так и противниками.В конце августа все три армии практически одновременно вступили в Киев. То, что ничего хорошего из их встречи не получится, стало ясно сразу. Руководство ВСЮР согласно было либо признать за петлюровцами нейтралитет при условии их роспуска и разоружения, либо согласно было на совместные действия, но с жёсткими условиями. Армия УНР должна была войти в подчинение ВСЮР в обмен на будущую максимально широкую автономию в составе России. Петлюра, однако, про автономии и слышать не хотел и готов был сотрудничать только на условиях категорического признания независимости будущей Украины.Поначалу стороны держались подчёркнуто вежливо, и галичане с добровольцами даже запланировали совместный парад под российским и украинским флагами. Однако внезапно вмешался фактор случайности в лице Владимира Сальского — выпускника Николаевской военной академии и бывшего подполковника императорской армии. Не стерпев оскорбление в виде российского триколора, он велел сорвать его и растоптал копытами своей лошади.Такого оскорбления не стерпели уже белые. Началась свалка, в ходе которой петлюровцев погнали по Киеву. Большую часть армии УНР составляли крестьяне, плохо ориентировавшиеся в городе, поэтому в попытке бежать из него они блуждали по закоулкам и становились легкой добычей добровольцев, в рядах которых было немало киевлян, которым сочувствовала значительная часть местного населения.Всего в плен попало порядка 3 тысяч петлюровцев. Командующий армейской группой генерал Кравс понял, что с такими друзьями врагов не надо, и отправился спасать ситуацию на переговоры с генералом Бредовым.На переговорах белый генерал объяснил Кравсу, что никаких претензий к галичанам добровольцы не имеют, а вот петлюровцам лучше в Киеве больше никогда не показываться. Кравсу удалось добиться разрешения вывести объединенные войска из Киева, оставив его белым.Глупая выходка Сальского имела колоссальные последствия, в значительной степени изменившие сам ход истории.Уязвлённый до глубины души изгнанием из Киева Петлюра решился на крайне радикальные меры. Он начал переговоры с поляками, которые в это время одновременно находились в состоянии войны как с РСФСР, так и с ЗУНР.Отношения между ЗУНР и УНР стремительно ухудшались после киевского конфликта.Для УГА главным и самым непримиримым соперником были поляки, которые покушались на их землю. Как ни странно это сейчас звучит, тогда галичане были настроены пророссийски. Руководство ЗУНР и УГА полагало, что в конфликте с Польшей можно будет укрыться за могучей русской спиной, и согласно было даже на конфедерацию России и Украины.Но Петлюра всё ещё грезил независимостью и, более того, готов был отдать западноукраинские земли, т.е. территорию ЗУНР полякам в обмен на их военную поддержку. Что лидеры ЗУНР не могли воспринять иначе, чем предательство.В сентябре 1919 года Петлюра объявил войну ВСЮР. Сражаться с белыми, в которых они видели потенциальных союзников, галичане не желали. Пользуясь тем, что УГА имела определенную степень автономии, войска галичан всеми силами уклонялись от выступления на фронт и ведения боевых действий против белых.В армейских частях развернулась пропаганда в пользу союза с ВСЮР, началась критика Петлюры. В октябре по инициативе бывшего сотника австро-венгерской армии, а ныне генерала УГА Мирона Тарнавского начались тайные переговоры с добровольцами.Делегация УГА на переговорах со Слащёвым прозондировала возможность перемирия. Поначалу предполагалось, что перемирие будет заключено с обеими армиями — и УГА, и петлюровцами. Однако белые согласились вести переговоры только с УГА, считая петлюровцев повстанческой армией граждан России и предложив им сложить оружие.Тарнавский со своей стороны предпринял несколько попыток добиться начала переговоров на высшем уровне УНР. Однако учитывая, что главой армии УНР был недоброй памяти Сальский, никаких переговоров и быть не могло. Тогда Тарнавский предупредил, что как глава УГА он начнёт переговоры самостоятельно.6 ноября на станции Зятковцы в Винницкой области между представителями УГА и ВСЮР был подписан союзный договор.Согласно ему, УГА становилась союзной армией ВСЮР и выводилась в тыл для борьбы с начавшейся в ее рядах эпидемией тифа. Командование ВСЮР обязалось не использовать части УГА в борьбе с Петлюрой. Правительство ЗУНР переезжало в Одессу под защиту белых. Что касается армии УНР, то белые были согласны на перемирие, но с условием расформирования частей петлюровцев.Тарнавский за самоуправство был смещен с поста и заменён генералом Микиткой, а также отдан под суд. Однако это мало что изменило. Суд генерала оправдал, а 17 ноября договор был вторично подписан уже в Одессе с согласия руководства ЗУНР.Все последовавшие за этим события именуются с украинской историографии Ноябрьской катастрофой. Акт Злуки вскоре был денонсирован главой ЗУНР Петрушевичем, Петлюра, окончательно лишившись всего, договорился с поляками о передаче им Галиции. Галичане толком так и не повоевали, поскольку лечились от тифа, а затем пришли красные и включили их уже в состав РККА.Но и там они не пришлись ко двору и вскоре благополучно сдались в плен наступавшим польским частям, чем и завершилась история УГА.Вот уже сто лет Ноябрьская катастрофа и Зятковский договор служат предметом ожесточённых споров среди украинцев. Кто же виноват и как так получилось?Галичане кивали на Петлюру, который гнался за миражами независимости и вдобавок предательски отдал Галицию полякам. По их мнению, лучше было жить в составе конфедерации с Россией, чем быть частью Польши.Петлюровцы винили галичан в предательстве, указывая на то, что полякам нужна была только часть Украины, а другую часть они соглашались признать независимой. А вот с добровольцами договориться о независимости было невозможно.В общем, интересы обеих сторон были взаимоисключающими. Галичане согласны были на автономию в составе России, лишь бы не достаться полякам, а петлюровцы готовы были пожертвовать Галицией ради того, чтобы сохранить власть на части украинской территории.

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история, 1919 г, история украины, россия, киев, зунр, симон петлюра, антон деникин, ркка, гражданская война, унр, белая армия