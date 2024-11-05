1919 год: галичане за единую и неделимую Россию - 05.11.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241105/1025562565.html
1919 год: галичане за единую и неделимую Россию
1919 год: галичане за единую и неделимую Россию - 05.11.2024 Украина.ру
1919 год: галичане за единую и неделимую Россию
6 ноября 1919 года между Украинской Галицкой армией и ВСЮР был подписан Зятковский договор, согласно которому обе армии становились союзницами. Галицкая армия вышла из состава армии УНР. Это и последующие за подписанием договора события стали известны в украинской историографии как Ноябрьская катастрофа
2024-11-05T15:59
2024-11-05T15:59
история
1919 г
история
история украины
россия
киев
зунр
симон петлюра
антон деникин
ркка
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Появление Галицкой армии стало следствием крушения Австро-Венгрии. Осенью 1918 года на небольшой территории, объединявшей Львов, Станислав (совр. Ивано-Франковск) и Тернополь, была провозглашена Западноукраинская народная республика.Однако поляки, на тот момент сами находившиеся в фазе активного государственного строительства, с этим фактом не согласились. На территории самопровозглашённой республики четверть населения были поляками. Не говоря уже о том, что те считали город Львов исконно польским. Пытаясь заручиться поддержкой союзников, руководство ЗУНР начало переговоры с УНР. В результате в январе 1919 года был провозглашён т.н. Акт Злуки, который имел, скорее, символическое значение.У ЗУНР были очень серьезные проблемы с поляками, а у УНР с большевиками.Поляки очень быстро заняли Львов, изгнав руководство ЗУНР в Тернополь. Однако дальше их продвижение затормозилось. Лидеры ЗУНР имели в своем распоряжении оставшиеся от прежней австрийской армии украинские отряды сечевых стрельцов. Они и стали их опорой и ядром будущей Украинской Галицкой армии.Кроме того, руководство ЗУНР успело провести мобилизацию, поэтому война с поляками затянулась на несколько месяцев и какое-то время шла почти на равных, но, в конце концов, значительное превосходство поляков сказалось.УГА была вытеснена в т.н. "треугольник смерти". Летом 1919 года они оказались зажаты между красными, белыми и поляками. Тем не менее, в результате дерзкого контрнаступления им удалось пробиться почти ко Львову, но в конечном итоге они были отброшены польской армией. После этого поражения галичане вынуждены были искать убежища на территории, контролируемой Петлюрой.В результате эвакуации остатки УГА оказались подчинены командованию армии УНР, хотя и сохраняя некоторую автономию. Впрочем, такое положение продлилось лишь чуть больше месяца.Летом 1919 года навстречу друг другу на Киев двигались войска УНР (включая УГА) и белые части ВСЮР Деникина. Их статус был не определен, все эти армии при определенных условиях могли оказаться как будущими союзниками против большевиков, так и противниками.В конце августа все три армии практически одновременно вступили в Киев. То, что ничего хорошего из их встречи не получится, стало ясно сразу. Руководство ВСЮР согласно было либо признать за петлюровцами нейтралитет при условии их роспуска и разоружения, либо согласно было на совместные действия, но с жёсткими условиями. Армия УНР должна была войти в подчинение ВСЮР в обмен на будущую максимально широкую автономию в составе России. Петлюра, однако, про автономии и слышать не хотел и готов был сотрудничать только на условиях категорического признания независимости будущей Украины.Поначалу стороны держались подчёркнуто вежливо, и галичане с добровольцами даже запланировали совместный парад под российским и украинским флагами. Однако внезапно вмешался фактор случайности в лице Владимира Сальского — выпускника Николаевской военной академии и бывшего подполковника императорской армии. Не стерпев оскорбление в виде российского триколора, он велел сорвать его и растоптал копытами своей лошади.Такого оскорбления не стерпели уже белые. Началась свалка, в ходе которой петлюровцев погнали по Киеву. Большую часть армии УНР составляли крестьяне, плохо ориентировавшиеся в городе, поэтому в попытке бежать из него они блуждали по закоулкам и становились легкой добычей добровольцев, в рядах которых было немало киевлян, которым сочувствовала значительная часть местного населения.Всего в плен попало порядка 3 тысяч петлюровцев. Командующий армейской группой генерал Кравс понял, что с такими друзьями врагов не надо, и отправился спасать ситуацию на переговоры с генералом Бредовым.На переговорах белый генерал объяснил Кравсу, что никаких претензий к галичанам добровольцы не имеют, а вот петлюровцам лучше в Киеве больше никогда не показываться. Кравсу удалось добиться разрешения вывести объединенные войска из Киева, оставив его белым.Глупая выходка Сальского имела колоссальные последствия, в значительной степени изменившие сам ход истории.Уязвлённый до глубины души изгнанием из Киева Петлюра решился на крайне радикальные меры. Он начал переговоры с поляками, которые в это время одновременно находились в состоянии войны как с РСФСР, так и с ЗУНР.Отношения между ЗУНР и УНР стремительно ухудшались после киевского конфликта.Для УГА главным и самым непримиримым соперником были поляки, которые покушались на их землю. Как ни странно это сейчас звучит, тогда галичане были настроены пророссийски. Руководство ЗУНР и УГА полагало, что в конфликте с Польшей можно будет укрыться за могучей русской спиной, и согласно было даже на конфедерацию России и Украины.Но Петлюра всё ещё грезил независимостью и, более того, готов был отдать западноукраинские земли, т.е. территорию ЗУНР полякам в обмен на их военную поддержку. Что лидеры ЗУНР не могли воспринять иначе, чем предательство.В сентябре 1919 года Петлюра объявил войну ВСЮР. Сражаться с белыми, в которых они видели потенциальных союзников, галичане не желали. Пользуясь тем, что УГА имела определенную степень автономии, войска галичан всеми силами уклонялись от выступления на фронт и ведения боевых действий против белых.В армейских частях развернулась пропаганда в пользу союза с ВСЮР, началась критика Петлюры. В октябре по инициативе бывшего сотника австро-венгерской армии, а ныне генерала УГА Мирона Тарнавского начались тайные переговоры с добровольцами.Делегация УГА на переговорах со Слащёвым прозондировала возможность перемирия. Поначалу предполагалось, что перемирие будет заключено с обеими армиями — и УГА, и петлюровцами. Однако белые согласились вести переговоры только с УГА, считая петлюровцев повстанческой армией граждан России и предложив им сложить оружие.Тарнавский со своей стороны предпринял несколько попыток добиться начала переговоров на высшем уровне УНР. Однако учитывая, что главой армии УНР был недоброй памяти Сальский, никаких переговоров и быть не могло. Тогда Тарнавский предупредил, что как глава УГА он начнёт переговоры самостоятельно.6 ноября на станции Зятковцы в Винницкой области между представителями УГА и ВСЮР был подписан союзный договор.Согласно ему, УГА становилась союзной армией ВСЮР и выводилась в тыл для борьбы с начавшейся в ее рядах эпидемией тифа. Командование ВСЮР обязалось не использовать части УГА в борьбе с Петлюрой. Правительство ЗУНР переезжало в Одессу под защиту белых. Что касается армии УНР, то белые были согласны на перемирие, но с условием расформирования частей петлюровцев.Тарнавский за самоуправство был смещен с поста и заменён генералом Микиткой, а также отдан под суд. Однако это мало что изменило. Суд генерала оправдал, а 17 ноября договор был вторично подписан уже в Одессе с согласия руководства ЗУНР.Все последовавшие за этим события именуются с украинской историографии Ноябрьской катастрофой. Акт Злуки вскоре был денонсирован главой ЗУНР Петрушевичем, Петлюра, окончательно лишившись всего, договорился с поляками о передаче им Галиции. Галичане толком так и не повоевали, поскольку лечились от тифа, а затем пришли красные и включили их уже в состав РККА.Но и там они не пришлись ко двору и вскоре благополучно сдались в плен наступавшим польским частям, чем и завершилась история УГА.Вот уже сто лет Ноябрьская катастрофа и Зятковский договор служат предметом ожесточённых споров среди украинцев. Кто же виноват и как так получилось?Галичане кивали на Петлюру, который гнался за миражами независимости и вдобавок предательски отдал Галицию полякам. По их мнению, лучше было жить в составе конфедерации с Россией, чем быть частью Польши.Петлюровцы винили галичан в предательстве, указывая на то, что полякам нужна была только часть Украины, а другую часть они соглашались признать независимой. А вот с добровольцами договориться о независимости было невозможно.В общем, интересы обеих сторон были взаимоисключающими. Галичане согласны были на автономию в составе России, лишь бы не достаться полякам, а петлюровцы готовы были пожертвовать Галицией ради того, чтобы сохранить власть на части украинской территории.
https://ukraina.ru/20240829/1024766851.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, 1919 г, история украины, россия, киев, зунр, симон петлюра, антон деникин, ркка, гражданская война, унр, белая армия
История, 1919 г, История, история Украины, Россия, Киев, ЗУНР, Симон Петлюра, Антон Деникин, РККА, гражданская война, УНР, Белая Армия

1919 год: галичане за единую и неделимую Россию

15:59 05.11.2024
 
© Фото : wikipedia.orgУкраинская Галицкая Армия
Украинская Галицкая Армия - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : wikipedia.org
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Евгений Антонюк
публицист
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6 ноября 1919 года между Украинской Галицкой армией и ВСЮР был подписан Зятковский договор, согласно которому обе армии становились союзницами. Галицкая армия вышла из состава армии УНР. Это и последующие за подписанием договора события стали известны в украинской историографии как Ноябрьская катастрофа
Появление Галицкой армии стало следствием крушения Австро-Венгрии. Осенью 1918 года на небольшой территории, объединявшей Львов, Станислав (совр. Ивано-Франковск) и Тернополь, была провозглашена Западноукраинская народная республика.
Однако поляки, на тот момент сами находившиеся в фазе активного государственного строительства, с этим фактом не согласились. На территории самопровозглашённой республики четверть населения были поляками. Не говоря уже о том, что те считали город Львов исконно польским. Пытаясь заручиться поддержкой союзников, руководство ЗУНР начало переговоры с УНР. В результате в январе 1919 года был провозглашён т.н. Акт Злуки, который имел, скорее, символическое значение.
У ЗУНР были очень серьезные проблемы с поляками, а у УНР с большевиками.
Поляки очень быстро заняли Львов, изгнав руководство ЗУНР в Тернополь. Однако дальше их продвижение затормозилось. Лидеры ЗУНР имели в своем распоряжении оставшиеся от прежней австрийской армии украинские отряды сечевых стрельцов. Они и стали их опорой и ядром будущей Украинской Галицкой армии.
Кроме того, руководство ЗУНР успело провести мобилизацию, поэтому война с поляками затянулась на несколько месяцев и какое-то время шла почти на равных, но, в конце концов, значительное превосходство поляков сказалось.
Евгений Петрушевич
29 августа, 08:07История
Евгений Петрушевич: первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной РеспубликиЕвгений Петрушевич скончался в Берлине 29 августа 1940 года. Он был настоящим галицким политиком: сотрудничал с властями Австро-Венгрии и УНР, с Деникиным и Скоропадским, с ОУН и даже с КП(б)У. Но пиком его карьеры, безусловно, является руководство Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР) в 1918-19 годах
УГА была вытеснена в т.н. "треугольник смерти". Летом 1919 года они оказались зажаты между красными, белыми и поляками. Тем не менее, в результате дерзкого контрнаступления им удалось пробиться почти ко Львову, но в конечном итоге они были отброшены польской армией. После этого поражения галичане вынуждены были искать убежища на территории, контролируемой Петлюрой.
В результате эвакуации остатки УГА оказались подчинены командованию армии УНР, хотя и сохраняя некоторую автономию. Впрочем, такое положение продлилось лишь чуть больше месяца.
Летом 1919 года навстречу друг другу на Киев двигались войска УНР (включая УГА) и белые части ВСЮР Деникина. Их статус был не определен, все эти армии при определенных условиях могли оказаться как будущими союзниками против большевиков, так и противниками.
В конце августа все три армии практически одновременно вступили в Киев. То, что ничего хорошего из их встречи не получится, стало ясно сразу. Руководство ВСЮР согласно было либо признать за петлюровцами нейтралитет при условии их роспуска и разоружения, либо согласно было на совместные действия, но с жёсткими условиями. Армия УНР должна была войти в подчинение ВСЮР в обмен на будущую максимально широкую автономию в составе России. Петлюра, однако, про автономии и слышать не хотел и готов был сотрудничать только на условиях категорического признания независимости будущей Украины.
Поначалу стороны держались подчёркнуто вежливо, и галичане с добровольцами даже запланировали совместный парад под российским и украинским флагами. Однако внезапно вмешался фактор случайности в лице Владимира Сальского — выпускника Николаевской военной академии и бывшего подполковника императорской армии. Не стерпев оскорбление в виде российского триколора, он велел сорвать его и растоптал копытами своей лошади.
31 августа, 07:59История
«Киев возвращается в состав единой и неделимой России»: как «белые» переиграли «жовто-блакытных»31 августа 1919 года, части Добровольческой армии взяли Киев. Причём в этом случае они были не освободителями, как в Харькове, не завоевателями, как в Полтаве, а одними из нескольких возможных соискателей на право владеть Матерью городов русских. А "перемога" другого соискателя закономерно превратилась в "ганьбу"
Такого оскорбления не стерпели уже белые. Началась свалка, в ходе которой петлюровцев погнали по Киеву. Большую часть армии УНР составляли крестьяне, плохо ориентировавшиеся в городе, поэтому в попытке бежать из него они блуждали по закоулкам и становились легкой добычей добровольцев, в рядах которых было немало киевлян, которым сочувствовала значительная часть местного населения.
Всего в плен попало порядка 3 тысяч петлюровцев. Командующий армейской группой генерал Кравс понял, что с такими друзьями врагов не надо, и отправился спасать ситуацию на переговоры с генералом Бредовым.
На переговорах белый генерал объяснил Кравсу, что никаких претензий к галичанам добровольцы не имеют, а вот петлюровцам лучше в Киеве больше никогда не показываться. Кравсу удалось добиться разрешения вывести объединенные войска из Киева, оставив его белым.
Глупая выходка Сальского имела колоссальные последствия, в значительной степени изменившие сам ход истории.
Уязвлённый до глубины души изгнанием из Киева Петлюра решился на крайне радикальные меры. Он начал переговоры с поляками, которые в это время одновременно находились в состоянии войны как с РСФСР, так и с ЗУНР.
22 января 1919 года состоялось торжественное провозглашение «Акта Злуки»
22 января, 08:20История
"Акт злуки": незаконченное объединение Украины"Злука" (соединение) УНР и ЗУНР – одна из самых удачных PR-акций в истории Украины, торжественное провозглашение которой состоялось 22 января 1919 года перед храмом Св. Софии в Киеве. Уже к концу 1919 года "злучвенная" Украина перестала существовать. Историки и политики до сих пор спорят о том, кто же виноват в фактической денонсации "Акта Злуки"
Отношения между ЗУНР и УНР стремительно ухудшались после киевского конфликта.
Для УГА главным и самым непримиримым соперником были поляки, которые покушались на их землю. Как ни странно это сейчас звучит, тогда галичане были настроены пророссийски. Руководство ЗУНР и УГА полагало, что в конфликте с Польшей можно будет укрыться за могучей русской спиной, и согласно было даже на конфедерацию России и Украины.
Но Петлюра всё ещё грезил независимостью и, более того, готов был отдать западноукраинские земли, т.е. территорию ЗУНР полякам в обмен на их военную поддержку. Что лидеры ЗУНР не могли воспринять иначе, чем предательство.
В сентябре 1919 года Петлюра объявил войну ВСЮР. Сражаться с белыми, в которых они видели потенциальных союзников, галичане не желали. Пользуясь тем, что УГА имела определенную степень автономии, войска галичан всеми силами уклонялись от выступления на фронт и ведения боевых действий против белых.
В армейских частях развернулась пропаганда в пользу союза с ВСЮР, началась критика Петлюры. В октябре по инициативе бывшего сотника австро-венгерской армии, а ныне генерала УГА Мирона Тарнавского начались тайные переговоры с добровольцами.
Деникин
16 декабря 2023, 18:00
Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до МосквыГенерал-лейтенант Антон Иванович Деникин известен нам под звучным титулом Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Странно узнать, что наиболее результативный белый полководец происходил из крепостных и сочувствием принял Февральскую революцию… Ну что ж – фраза о способе питания революции и к нему тоже относится
Делегация УГА на переговорах со Слащёвым прозондировала возможность перемирия. Поначалу предполагалось, что перемирие будет заключено с обеими армиями — и УГА, и петлюровцами. Однако белые согласились вести переговоры только с УГА, считая петлюровцев повстанческой армией граждан России и предложив им сложить оружие.
Тарнавский со своей стороны предпринял несколько попыток добиться начала переговоров на высшем уровне УНР. Однако учитывая, что главой армии УНР был недоброй памяти Сальский, никаких переговоров и быть не могло. Тогда Тарнавский предупредил, что как глава УГА он начнёт переговоры самостоятельно.
6 ноября на станции Зятковцы в Винницкой области между представителями УГА и ВСЮР был подписан союзный договор.
Согласно ему, УГА становилась союзной армией ВСЮР и выводилась в тыл для борьбы с начавшейся в ее рядах эпидемией тифа. Командование ВСЮР обязалось не использовать части УГА в борьбе с Петлюрой. Правительство ЗУНР переезжало в Одессу под защиту белых. Что касается армии УНР, то белые были согласны на перемирие, но с условием расформирования частей петлюровцев.
Тарнавский за самоуправство был смещен с поста и заменён генералом Микиткой, а также отдан под суд. Однако это мало что изменило. Суд генерала оправдал, а 17 ноября договор был вторично подписан уже в Одессе с согласия руководства ЗУНР.
Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
21 апреля, 08:07История
Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского 21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину
Все последовавшие за этим события именуются с украинской историографии Ноябрьской катастрофой. Акт Злуки вскоре был денонсирован главой ЗУНР Петрушевичем, Петлюра, окончательно лишившись всего, договорился с поляками о передаче им Галиции. Галичане толком так и не повоевали, поскольку лечились от тифа, а затем пришли красные и включили их уже в состав РККА.
Но и там они не пришлись ко двору и вскоре благополучно сдались в плен наступавшим польским частям, чем и завершилась история УГА.
Вот уже сто лет Ноябрьская катастрофа и Зятковский договор служат предметом ожесточённых споров среди украинцев. Кто же виноват и как так получилось?
Галичане кивали на Петлюру, который гнался за миражами независимости и вдобавок предательски отдал Галицию полякам. По их мнению, лучше было жить в составе конфедерации с Россией, чем быть частью Польши.
Петлюровцы винили галичан в предательстве, указывая на то, что полякам нужна была только часть Украины, а другую часть они соглашались признать независимой. А вот с добровольцами договориться о независимости было невозможно.
В общем, интересы обеих сторон были взаимоисключающими. Галичане согласны были на автономию в составе России, лишь бы не достаться полякам, а петлюровцы готовы были пожертвовать Галицией ради того, чтобы сохранить власть на части украинской территории.
 
ИсторияИстория1919 гистория УкраиныРоссияКиевЗУНРСимон ПетлюраАнтон ДеникинРККАгражданская войнаУНРБелая Армия
 
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