Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей - 05.11.2024 Украина.ру
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Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей
Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей - 05.11.2024 Украина.ру
Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей
В последние месяцы происходит повальный отток украинских детей даже из дистанционных школ страны, и многие из этих семей больше никогда не планируют возвращаться на родину. Об этом в соцсетях написал директор дистанционной украинской школы Unicorn School Владимир Страшко
2024-11-05T15:37
2024-11-05T15:37
новости
украина
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украина.ру
школа
ученики
образование
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Он отметил, что в 2022-2023 годах "люди верили, что вот-вот война закончится", и спрос на дистанционное обучение среди юных украинцев, покинувших свою страну был высоким, то теперь ситуация критически изменилась.Он добавил, что среди учащихся выпускных классов критически выросло и число тех, кто решил не сдавать выпускные экзамены на Украине, а значит они не планируют поступать а местные вузы."В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. И если этот тренд будет набирать обороты, то учить просто будет некого. И простых решений здесь нет. Ведь учиться в другой стране - это не о качестве образования сегодня. Нет. Это о другом. Об осознании перспектив. О выборе родителей. О попытках не попасть под мобилизацию для отца и парня в будущем. В конце концов, это о настроениях в обществе", - резюмировал директор школы.В конце октября украинское издание УНИАН сообщило, что за последние четыре года из-за сокращения количества учеников в стране закрылось более двух тысяч школ. Хуже всего дела обстоят в сельской местности, там прекратило работу порядка 20% средних общеобразовательных заведений.В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.Тем временем министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.Более подробно по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.
https://ukraina.ru/20241025/1058350574.html
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новости, украина, киев, украина.ру, школа, ученики, образование
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, Школа, ученики, образование

Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей

15:37 05.11.2024
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Getty Images / Anadolu
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В последние месяцы происходит повальный отток украинских детей даже из дистанционных школ страны, и многие из этих семей больше никогда не планируют возвращаться на родину. Об этом в соцсетях написал директор дистанционной украинской школы Unicorn School Владимир Страшко
Он отметил, что в 2022-2023 годах "люди верили, что вот-вот война закончится", и спрос на дистанционное обучение среди юных украинцев, покинувших свою страну был высоким, то теперь ситуация критически изменилась.
"Последние пару месяцев мы наблюдаем аномальное количество обращений, которые начинаются словами "…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно". Такое чувство, что тренд на выезд начался с новой силой. И этот тренд имеет свое продолжение: дети, уехавшие год или два назад, перестают получать украинское образование. Мотивация очень проста: "Мы решили, что остаемся здесь НАВСЕГДА. И украинское образование нам не нужно"", - написал Страшко.
Он добавил, что среди учащихся выпускных классов критически выросло и число тех, кто решил не сдавать выпускные экзамены на Украине, а значит они не планируют поступать а местные вузы.
"В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. И если этот тренд будет набирать обороты, то учить просто будет некого. И простых решений здесь нет. Ведь учиться в другой стране - это не о качестве образования сегодня. Нет. Это о другом. Об осознании перспектив. О выборе родителей. О попытках не попасть под мобилизацию для отца и парня в будущем. В конце концов, это о настроениях в обществе", - резюмировал директор школы.
В конце октября украинское издание УНИАН сообщило, что за последние четыре года из-за сокращения количества учеников в стране закрылось более двух тысяч школ. Хуже всего дела обстоят в сельской местности, там прекратило работу порядка 20% средних общеобразовательных заведений.
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Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.
Более подробно по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.
 
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