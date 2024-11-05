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Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей

Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей - 05.11.2024 Украина.ру

Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей

В последние месяцы происходит повальный отток украинских детей даже из дистанционных школ страны, и многие из этих семей больше никогда не планируют возвращаться на родину. Об этом в соцсетях написал директор дистанционной украинской школы Unicorn School Владимир Страшко

2024-11-05T15:37

2024-11-05T15:37

2024-11-05T15:37

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Он отметил, что в 2022-2023 годах "люди верили, что вот-вот война закончится", и спрос на дистанционное обучение среди юных украинцев, покинувших свою страну был высоким, то теперь ситуация критически изменилась.Он добавил, что среди учащихся выпускных классов критически выросло и число тех, кто решил не сдавать выпускные экзамены на Украине, а значит они не планируют поступать а местные вузы."В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. И если этот тренд будет набирать обороты, то учить просто будет некого. И простых решений здесь нет. Ведь учиться в другой стране - это не о качестве образования сегодня. Нет. Это о другом. Об осознании перспектив. О выборе родителей. О попытках не попасть под мобилизацию для отца и парня в будущем. В конце концов, это о настроениях в обществе", - резюмировал директор школы.В конце октября украинское издание УНИАН сообщило, что за последние четыре года из-за сокращения количества учеников в стране закрылось более двух тысяч школ. Хуже всего дела обстоят в сельской местности, там прекратило работу порядка 20% средних общеобразовательных заведений.В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.Тем временем министр образования и науки Украины Оксен Лисовой посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.Более подробно по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины.

https://ukraina.ru/20241025/1058350574.html

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