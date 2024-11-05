https://ukraina.ru/20241105/1058638459.html

Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредит

Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредит - 05.11.2024 Украина.ру

Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 опять довольно обидно осадил Украину, которая давно не просто считает соседнюю страну своим "адвокатом в Европе", но и постоянно побирается в Варшаве с протянутой рукой привычной попрошайки.

2024-11-05T16:12

2024-11-05T16:12

2024-11-05T16:12

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На этот раз Сикорский отказался идти на поводу у Украины, которая потребовала перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве силами стран-членов НАТО, к коим относится и Польша.С некоторых пор глава киевского неонацистского режима и просроченный президент Владимир Зеленский начал требовать, чтобы Польша и Румыния помогли ему бороться с российской авиацией и ракетами, сбивая эти воздушные цели над Украиной. И тем самым приблизили счастливый момент для неонацистов – установление бесполетной зоны. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников еще в конце июня сего года писало, что Киев подталкивает европейских союзников к развертыванию систем ПВО в Польше и Румынии с целью создания такой зоны хоть на западе Украины.Более того, Зеленский в этом вопросе даже заручился поддержкой американских "ястребов войны". Американская газета The Hill сообщила, что члены Палаты представителей США тоже направили письмо президенту Джо Байдену письмо с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.В этом Зеленский видит один из залогов своей победы на фронтах СВО, где он оказался на грани катастрофического поражения. Он сдуру очень рассчитывает, что это спровоцирует и вступление указанных стран в войну против России.Но и Бухарест, и особенно Варшава – не в восторге от хотелок и фантазий Зеленского. У обеих стран с недавнего времени в вопросе помощи Украине очень схожая позиция – помогать будут, но желательно за компенсацию. Хоть от НАТО, хоть от США, хоть от черта лысого, но только деньгами и новым оружием взамен того старого, что уже было передано Украине и благополучно сгорело в СВО.Сикорский так и сказал польским журналистам и обывателям, которые еще совсем недавно млели от красиво-лживой и духоподъемной фразочки "за нашу и вашу свободу": все очень сложно, и решать такой вопрос должна вся НАТО.Почему? По словам министра, Зеленский "хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией". А на это польский ответ простой: Варшава не хочет воевать с Россией. И вообще в Альянсе вопросы войны и мира должно решать его начальство. "У нас новый генеральный секретарь НАТО. На будущей неделе будет очередная встреча на уровне министров. Возможно, этот вопрос будет поднят", − съехал с темы Сикорский.Вторя "черная кошка", которая мечется сегодня между Варшавой и Киевом, вообще отдает кладбищенским привкусом. После споров о бесполетной зоне и ракетах тот же Сикорский обвинил Украину и главу ее МИД Андрея Сибигу в том, что он не выполняют своих обещаний в очень важном для Польши и польского самосознания вопросе – увековечивания памяти жертв Волынской резни 1943 года, устроенной нацистскими погромщиками-садистами из ОУН-УПА*. По словам Сикорского, Сибига обещал польской стороне начать решать вопрос эксгумации жертв Волынской резни до конца октября, "но не сдержал своего слова"."Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет. …Еще раз обращаюсь к властям Украины. Мы это сделаем за наш счет. Все что нам требуется – это согласие на эксгумацию, – сказал польский министр.И Волынская резня, еще в 2016 году провозглашенная в Польше геноцидом поляков, в очередной раз стала камнем преткновения в отношениях между Варшавой и Киевом.Суть вопроса сводится к тому, что Польша просто хочет провести эксгумацию стихийных кладбищ и захоронений, в которых покоятся жертвы резни, чтобы и точнее установить их количество, и достойно увековечить их память. Но Украина под давлением находящихся у власти неонацистов, политико-идеологических и духовных потомков и наследников ОУН-УПА не хочет этого делать – для нее это будет означать очередное признание преступлений, совершенных теми, кто сегодня провозглашен национальными героями. И кто, собственно, идеологически унавозил переформатирование Украины в АнтиРоссию и провоцирует страну на кровопролитную войну с активного одобрения западных кураторов и спонсоров.И это при том, что украинский Институт национальной памяти еще во главе с нардепом-упырем Владимиром Вятровичем, одним из идейных вдохновителей неонацистского перерождения Украины, давным-давно вяло, но все же пообещал провести поиск захоронений. И именно для последующей эксгумации.Своеобразный промежуточный итог отношений Киева и Варшавы подвела заочная пикировка президентов двух стран, которые еще совсем недавно обжимались по любому поводу до поцелуев в десны. А вот, например, в прошлом году на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке они даже не встретились, хотя заранее как бы и стремились к этому.Потом они, конечно, наобнимались перед телекамерами вволю и демонстративно. Но вот на днях Зеленский опять круто наехал на Польшу, обвинив ее в том, что она не дает Украине свои самолеты − советские истребители МиГ-29 (речь идет о 14 машинах), о передаче которых имелась договоренность с НАТО."Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", − ныл Зеленский.А потом добавил к этому жалобы на то, что Польша не хочет сбивать российские ракеты и делиться корейским оружием, закупленным Польшей.Президент Польши Анджей Дуда ответил достойно − заявил, что Киев, мол, больше не считает Варшаву одним из ключевых партнеров, так как помощь в прежнем объеме не поступает. Но это – в чистом виде наглое нахлебничество, вымогательство и попрошайничество, сдобренные черной неблагодарностью, потому что, по словам Дуды, еще в 2022-м Польша отдала все что могла, причем очень быстро и даже очень гордилась этим, однако сделать что-то еще она просто не в состоянии. Потому что нету.Это не совсем так – Зеленский быстро нашел, что еще можно выцыганить у Варшавы – южнокорейское оружие, которое Польша купила для своих нужд сразу на 34,4 млрд долларов. Оружия там, по данным экспертов, действительно прорва: 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Вот Зеленский и разинул роток.Однако Дуда жестко осадил его прямо в во время брифинга в Сеуле. "Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", - заявил польский президент.О чем это говорит? Да о том, что хотя до сих пор правящие элиты это и опровергали, но отношения между странами стали портиться еще несколько лет назад, когда в Варшаве начали понимать, что:а) наглость неонацистской Украины, загнанной в угол безысходности действиями кураторов и поражениями от России на фронтах СВО, приедет к тому, что Киев в любой момент может спровоцировать Польшу и втянуть её в серьезные геополитические неприятности. Вплоть до войны с Россией;б) общие для Украины и Польши западные кураторы хоть и делают ставку на Варшаву как на своего цепного пса в Восточной Европе, легко и непринужденно могут поступить с Польшей, как с Украиной, – втянуть в конфликт, обречь воевать с Россией до последнего поляка, а потом бросить за ненадобностью и переключиться на кого-то еще.Это и привело к пересмотру прежней парадигмы польского отношения к Украине. Это когда Варшава с момента обретения Киевом независимости объявила себя "адвокатом Украины в Европе" и начала получать европейские подачки за адаптацию всего украинского к западным евроатлантическим нормам – от экономики до политического курса на евроинтеграцию.Все эти годы Польша действительно была проводником украинских интересов в западных структурах. И имела с этого очень даже неплохие преференции от Запада. Но все изменилось, кажется, когда началась война, которая начала угрожать уже благополучию самой Польши.Плюс, конечно же, Украина начала демонстрировать Варшаве чудовищную неблагодарность и переориентироваться на ее врагов – на ту же Германию. Сикорский заявил недавно с откровенной обидой на Киев: "Германия сильнее нас экономически и финансово. Украинские власти, видимо, считают, что в трудные времена лучше дружить с таким партнером".А потом и – это главное! – Украина начала явно проигрывать в войне. И устремилась к катастрофе и к геополитической пропасти.Вот тут-то и сказал свое слово польский, как бы это сказать помягче, здоровый прагматизм (чтобы не говорить "государственный эгоизм"). Понимая или даже зная, что Украина не выживет и что ее обрекли на заклание, Варшава хочет и себе урвать кусок на этой "тризне по Украине". Если и не разжиться территориями, которые она считает своим, то хотя бы получить от Запада средства, которые компенсировали бы польские траты на Украину.Вот для этого Варшава уже сейчас хочет, чтобы за поставки всего польского на Украину последняя платила бы, хотя бы в кредит. Понятно, что обанкротившаяся Украина не заплатит, но есть надежда или получить с нее территориями, или что-то слупить с Запада. Хотя бы, повторяю сейчас, когда война в горячей фазе и помощь Варшавы Киеву актуальна. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, кстати, уже заявлял, что, например, оставшиеся в распоряжении Варшавы самолеты можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми − например, заказанными в США истребителями F-35. По его словам, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года. И если получится, то получится.И вот 1 ноября сего года все тот же министр Сикорский, ставший олицетворением нового "прагматичного" курса Польши заявил: Варшава предлагает Украине покупать у нее вооружения "по оборонному кредиту". "Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", -- откровенно сказал Сикорский.И что тут можно комментировать? Как говорится в таких случаях у поэтов,…Прошла любовь, Осталась только жалость.Я без любви, как ручка без ведра…* В РФ внесены в список запрещенных организацийЕщё о нюансах польской политики: Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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