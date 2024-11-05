https://ukraina.ru/20241105/1058646526.html

Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США

Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США - 05.11.2024 Украина.ру

Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США

5 ноября граждане США отправились на избирательные участки (а больше 80 млн исполнили свой гражданский долг досрочно), чтобы выбрать нового президента страны, но не только – им предстоит ещё проголосовать за членов Конгресса. От того, как распределятся места в законодательном органе, зависит, сможет ли 47-й президент США реализовывать свои планы.

2024-11-05T17:41

2024-11-05T17:41

2024-11-05T17:42

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Конгресс, в частности, контролирует деятельность исполнительной власти, утверждает федеральный бюджет, определяет потолок госдолга, регулирует внешнюю и внутреннюю торговлю, а также обладает правом объявлять войну.Палата представителейВсех 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) избирают каждые два года. Штаты имеют разное количество конгрессменов в зависимости от численности населения, согласно данным переписи, которая проводится раз в десять лет. Самое большое представительство в настоящий момент у Калифорнии – 52, Техаса – 38, Флориды – 28, Нью-Йорка – 26, Пенсильвании и Иллинойса – по 17. Для сравнения, несколько штатов имеют всего по одному мандату (Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота).Сейчас нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы: они занимают 220 мест, у демократов – 212, ещё три вакантны.Прежде всего партия, которая получит большинство в Палате представителей, будет контролировать, какие вопросы выносить на голосование. Наглядным примером стала ситуация, когда в конце 2023 - начале 2024 года американские законодатели не могли договориться, рассматривать ли законопроект о выделении Украине очередной порции военной помощи самостоятельно или в пакете с мерами об ограничении миграционных потоков в США со стороны Мексики. В итоге возникла длительная пауза, которая, как утверждают чиновники в Киеве и их сторонники в Штатах, впоследствии привела к провалам ВСУ на фронте.Кроме того, победители, естественно, выбирают председателя Палаты представителей, а это третье лицо государства (после президента и вице-президента). Это должен быть человек, который способен находить компромисс не только между членами разных партий, но и среди однопартийцев, чьи взгляды порой также сильно различаются. Найти такого не просто.Так, приступая к исполнению полномочий 3 января 2023 года, нынешний 118-й созыв избрал председателя лишь с 15-й попытки (им стал Кевин Маккарти). В октябре того же года он подал в отставку, и эпопея началась заново.Республиканцы на закрытых партийных консультациях решили выдвинуть на эту должность лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скалиса, но тот взял самоотвод практически сразу, усомнившись в своём успехе. Следующий претендент, председатель юридического комитета Джим Джордан, после трёх неудачных раундов голосования полного состава Палаты решил дальше не продолжать. Конгрессмен Том Эммер пробыл в качестве кандидата на высокую должность всего несколько часов и взял самоотвод. После этого появилась фигура Майка Джонсона, которого и утвердили спикером.Это что касается законодательной деятельности в целом. Есть аспекты, связанные непосредственно с личностью президента.Во-первых, если по итогам президентских выборов ни один кандидат не получает абсолютного большинства голосов выборщиков, то решение принимает Палата представителей: каждый штат имеет один голос, и главой государства становится тот, кто заручится поддержкой простого большинства.К этой процедуре за всю историю США прибегли дважды: в 1800 году так победил Томас Джефферсон, а в 1824 году — Джон Адамс. Кто знает, может, на наших глазах свершится третий случай – вице-президент-демократ Камала Харрис и бывший президент-республиканец Дональд Трамп подошли к основному дню голосования с равными шансами."В целом это возможно, хотя вероятность крайне мала. Даже если они наберут равное число голосов электората, всё равно в силу разности штатов и населения есть большая вероятность, что среди коллегии выборщиков у кого-то всё-таки будет перевес", - считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва.Во-вторых, конгрессмены могут как привести к власти, так и отлучить президента от неё. Точнее, Палата представителей вправе инициировать процедуру импичмента и провести расследование деятельности главы государства. Как это было, мы все прекрасно видели на примере Трампа. При выстраивании линии его защиты республиканцы во многом воспользовались опытом демократов, которые двадцатью годами ранее спасали от позорного отстранения своего президента Билла Клинтона.И 42-го, и 45-го президента спас Сенат, где, к счастью обоих, большинство на тот момент принадлежало их однопартийцам.СенатСенат состоит из 100 человек (все штаты равны – по два сенатора от каждого), срок полномочий которых составляет шесть лет.Помимо вынесения вердикта на процессе по импичменту президента, верхняя палата Конгресса также играет определённую роль при определении руководства страны в спорной ситуации: когда Палата представителей выбирает нового президента при отсутствии абсолютного большинства голосов у кого-либо из кандидатов, его напарника, вице-президента, объявляет Сенат.Без одобрения Сената не вступят в силу международные договоры. Кроме того, президент не сможет назначить не только послов, но и членов Верховного суда США, а это, пожалуй, главное наследие любого американского лидера. Дело в том, что судья Верховного суда назначается пожизненно и как правило поддерживает инициативы той партии, президент от которой посадил его на этот пост. Из девяти судей шестеро – ставленники республиканцев, причём трое из них – лично Трампа, соответственно, трое – протеже демократов.Последнее назначение состоялось в конце октября 2020 года, за неделю до президентских выборов, и Джо Байден, кандидат от Демократической партии, призывал своих коллег-сенаторов не утверждать кандидатуру правоведа Эми Кони Барретт до избрания главы государства. Но Сенат своё решение вынес, и она заняла место самой популярной судьи страны - скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург, дочери еврейских иммигрантов, австрийки и одессита, известной своей ненавистью к Трампу.Состав Сената каждые два года обновляется на 1/3. Сегодня решается судьба 33 мандатов, причём из них 23 – занимаемые демократами.Сейчас большинство в Сенате принадлежит демократам – 51 место (с учётом независимых сенаторов, поддерживающих их), у республиканцев – 49. Решающим голосом обладает вице-президент, т.е. Камала Харрис.Таким образом, чтобы заполучить контроль, республиканцам необходимо отвоевать всего два кресла.Одно практически гарантированно перейдёт "красным": независимый сенатор Джо Мэнчин (а в прошлом демократ) из Западной Виргинии уходит на пенсию, открывая дорогу губернатору штата республиканцу Джиму Джастису, который решил баллотироваться в верхнюю палату Конгресса.К тому же голосование проходит в нескольких штатах, которые сейчас представляют сенаторы-демократы, но в 2016 и 2020 годах на президентских выборах победу там одерживал Трамп.По прогнозу телеканала CNN, решающее влияние на распределение сил в Сенате окажут избиратели Огайо, Техаса, Монтаны, Западной Вирджинии, Небраски, а также колеблющихся Аризоны, Мичигана, Невады, Пенсильвании, Висконсина.Америка расколота полностьюКак по итогам выборов будет выглядеть Конгресс, предсказать сейчас так же сложно, как и то, кто станет 47-м президентом. Разрыв между демократами и республиканцами в обеих палатах настолько мал, что перехватить лидерство могут как одни, так и другие, причём и там, и там.По последним сводкам, в Палате представителей демократы практически точно обеспечили себе 195 мест, республиканцы – 201, в розыгрыше 39. По Сенату картина пока такова: 43 на 50, семь мандатов – под вопросом.Если, например, республиканцы заберут обе палаты, и в Белый дом вернётся Трамп, то здесь всё ясно – "красные" будут гнуть свою линию по всем фронтам. Аналогично в случае с Харрис-президентом и "синим" Конгрессом.А вот участь президента, которому придётся работать с Палатой представителей и Сенатом, подконтрольными конкурирующей партии, окажется совсем не завидной: соратники его конкурента будут всячески вставлять палки в колёса американскому лидеру при реализации повестки, причём и внутриполитической, и внешнеполитической. Нижняя палата не выделит средства на ту или иную инициативу (принятие финансовых законов исходит как раз от Палаты представителей), прения по широкому спектру вопросов затянутся, затем их месяцами могут не выносить на голосование, а верхняя – не одобрит международные соглашения, не согласует кандидатуры в критически важных странах. Да много чего может ещё произойти.Таким образом, можно одержать победу на президентских выборах, но не иметь полноты власти для воплощения в жизнь своей политической программы, т.е. быть президентом со связанными руками.Кто бы в конечном итоге ни победил и на президентских выборах, и на выборах в Конгресс, вывод один – Соединённые Штаты Америки не такие уж соединённые. Наоборот, раскол американского общества глубже, чем когда-либо за последние годы, и следующий президент, как и Конгресс, будут представлять интересы даже не большинства граждан США, а ровно половины.В каком состоянии страна подошла к нынешним выборам, читайте в статье Разъединённые Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас

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