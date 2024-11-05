https://ukraina.ru/20241105/1058633596.html

Дезертиры, хакеры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 ноября

Дезертиры, хакеры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру

Дезертиры, хакеры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 ноября

В Курской области ВС РФ громят группировки противника; в Киеве прогремели взрывы; на Украине ищут причину массового дезертирства; в Курской области ВС РФ перерывают маршруты противника и уничтожают его роботизированные платформы; проукраинские хакеры атакуют Россию

2024-11-05T13:04

2024-11-05T13:04

2024-11-05T13:24

эксклюзив

сво

украина

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хроники

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Боевые действияПодразделениями группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, сообщает 5 ноября МО России. Противник понес потери в живой силе и технике.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр". Отражены девять контратак формирований 42-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 37-й и 38-й бригад морской пехоты. Противни понес потери."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах", - говорится в сводке МО РФ.Сообщается также, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Восток" сорвали атаку формирований ВСУ, информирует МО России. Скопление живой силы ВСУ заметила разведка."После проверки и уточнения разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Точным огнем танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций планировавшаяся атака формирований ВСУ была сорвана, противник понес потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.МО РФ разместило в своем телеграм-канале видео и рассказ о том, как разведчики группировки войск "Восток" встречают свой профессиональный праздник – День военного разведчика – на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.ОбстрелыВ столице Украины утром 5 ноября объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы, об этом сообщает телеканал "Киев-24". Местные СМИ также сообщают о взрывах в пригородах."Ракетные войска и ВКС наносили удары по целям в Сумской (Ахтырка, Шостка), Харьковской (Липцы, Харьков), Запорожской (в районе Таврического), Донецкой, Херсонской, Одесской, Черкасской (Канев, Черкассы), Черниговской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой (Староконстантинов), Киевской (Вышгород, Киев, Белая Церковь, Борисполь, Гнедин) обл. В Харькове прогремел взрыв с последующей детонацией. Предположительно, может быть уничтожен Patriot или Iris-T (оба видео их Харькова, на них присутствует мат), - информирует 5 ноября в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев со ссылкой на данные МО РФ.В то же время ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. По ДНР украинские войска выпустили 15 боеприпасов, в результате ранены три мирных жителя.По данным МО РФ, дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области.Дезертирство стало проблемой ВСУНа Украине ищут причины массового дезертирства из рядов ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что количество самовольных оставления части (СОЧ) превысило 100 тысяч случаев. Еще в сентябре этого года говорили о 60–70 тысячах зарегистрированных СОЧ с начала войны."Если за месяц это число увеличилось в полтора раза, то это очень хорошо характеризует обстановку в ВСУ", - отмечала в связи с этим украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.В эфире "Радио NV" украинский военный обозреватель Денис Попович признал, что проблема СОЧ действительно приобретает широкое развитие. По мнению обозревателя, возможно, причиной является некомпетентность командования – "неправильно направляют людей на выполнение боевых задач, не учитывают потребности, особенности местности, ситуации во время выполнения боевых задач".Еще одной причиной увеличения количества СОЧ является немотивированность людей, которых забирают в армию – "без мотивации человек и воевать не хочет", отметил Попович.Проукраинские хакеры атакуют РоссиюПочти 70% сложных кибератак на Россию в 2024 году реализованы проукраинскими хакерами, которые после сбора необходимых данных стремятся максимально разрушить взломанную инфраструктуру. Об этом сообщили аналитики группы компаний "Солар". При этом группировки из других регионов мира, напротив, стремятся максимально долго и незаметно находиться в инфраструктуре, собирая необходимую информацию, указывают специалисты."Уровень злоумышленников, вовлеченных в атаки на российские инфраструктуры, вырос, и в следующем году мы ожидаем, что станет больше инцидентов, направленных на кражу конфиденциальных корпоративных данных, перехват ключевых сервисов, уничтожение ключевой инфраструктуры, взлом подрядчиков для доступа к целевым сетям", - прокомментировал ситуацию инженер группы расследования инцидентов Solar 4RAYS Геннадий Сазонов, чьи слова приводит РИА Новости.Ситуация в Курской областиВС РФ продолжают громить группировки ВСУ, вторгшиеся на территорию Курской области. Как сообщают в МО РФ, за минувшие сутки потери противника составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", 23 автомобиля и одна единица инженерной техники.Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области. По информации МО РФ, "в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию".Как отмечает телеграм-канал "Два майора", в целом в Курской области значимых изменений линии боевого соприкосновения нет. Идут встречные бои, ВС РФ уничтожают огнем артиллерии и тяжёлых ФАБ с УМПК живую силу и технику противника. Наносятся удары по целям в Сумской области.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране"

https://ukraina.ru/20241105/1058623031.html

https://ukraina.ru/20241102/1058555121.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, мобилизация, вс рф, россия, курская область, кибератаки, хроники