https://ukraina.ru/20241105/1058642434.html

Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября

Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру

Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября

Украина.ру, 05.11.2024

2024-11-05T18:00

2024-11-05T18:00

2024-11-05T20:22

эксклюзив

выборы

сша

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В США проходят выборы президента, от которых на Украине многого ждут; Минобороны РФ раскрыло детали плана Киева по атаке на Курскую АЭС; Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам; ВС РФ продвигаются по всем направлениям фронта, освобожден поселок Волченка; на Западе испугались устрашающих последствий роста кладбищ на Украине.Мир ждет итогов президентских выборов в СШАЭтот день – 5 ноября – наконец настал: в США проходят президентские выборы. Они претендуют на звание самых непредсказуемых в американской истории, поскольку кандидаты подошли к решающему рубежу с равными шансами на победу.Агрегаторы опросов общественных мнений демонстрируют разницу между бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и действующим вице-президентом Камалой Харрис из Демократической партии на уровне статистической погрешности - от 0,1% до 1,5%.Досрочно в США уже проголосовали более 82,7 млн американцев. Старт же официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Уже известно, что их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.Интересно, что нынешние выборы президента США стали рекордными по числу упоминаний Украины в СМИ: ее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году.И действительно, больше всего итогов президентских выборов в США ждут на Украине, так как их исход, очевидно, скажется на военной помощи Киеву. Ранее директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между Трампом и Харрис существует огромная разница.По его мнению, первый настроен на диалог с Россией и против вступления Украины в НАТО, а вторая придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в Североатлантический альянс и предоставление Киеву гарантий безопасности.Попытки ВСУ сделать Курскую АЭС вторым ЧернобылемВо вторник, 5 ноября, пока почти за пять тысяч километров от Киева решается его судьба, в Москве рассказали о реальных – террористических – планах ВСУ в отношении Курской АЭС.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что украинское командование "продавало" Западу свою атаку на АЭС как возможность навредить России. Однако на самом деле авария на этом объекте привела бы к последствиям, сопоставимым с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы.На брифинге также была продемонстрирована карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.Путин подтвердил приверженность РФ к переговорамМосква по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Более того, она и вела их в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин.Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года. Тогда немецкая газета Welt am Sonntag написала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.Новости с фронтаРоссийские военные продолжают наступление по всем направлениям линии боевого соприкосновения. В частности, 5 ноября ВС РФ освободили поселок Волченка, что к северу от Кураховского водохранилища.Тем временем украинские нацисты жалуются, что командование, так активно обещавшее им фортификационные укрепления, бросило их на произвол судьбы, вынудив копать себе укрытия в мороз и под обстрелами.Разросшиеся украинские кладбища грозят Европе биологической катастрофойИменно такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, отметивший, что площади украинских захоронений за последнее время увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами.На Украине тревогу по этому поводу не бьют, а получают выгоду из сложившихся обстоятельств. В стране одной из самых доходных сфер стал ритуальный бизнес.Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Другие темы: Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей.

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https://ukraina.ru/20241105/1058637430.html

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Сергей Зуев

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