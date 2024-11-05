Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру
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Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября
Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру
Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября
Украина.ру, 05.11.2024
2024-11-05T18:00
2024-11-05T20:22
эксклюзив
выборы
сша
дональд трамп
камала харрис
украина
запад
курская область
аэс
владимир путин
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В США проходят выборы президента, от которых на Украине многого ждут; Минобороны РФ раскрыло детали плана Киева по атаке на Курскую АЭС; Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам; ВС РФ продвигаются по всем направлениям фронта, освобожден поселок Волченка; на Западе испугались устрашающих последствий роста кладбищ на Украине.Мир ждет итогов президентских выборов в СШАЭтот день – 5 ноября – наконец настал: в США проходят президентские выборы. Они претендуют на звание самых непредсказуемых в американской истории, поскольку кандидаты подошли к решающему рубежу с равными шансами на победу.Агрегаторы опросов общественных мнений демонстрируют разницу между бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и действующим вице-президентом Камалой Харрис из Демократической партии на уровне статистической погрешности - от 0,1% до 1,5%.Досрочно в США уже проголосовали более 82,7 млн американцев. Старт же официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Уже известно, что их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.Интересно, что нынешние выборы президента США стали рекордными по числу упоминаний Украины в СМИ: ее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году.И действительно, больше всего итогов президентских выборов в США ждут на Украине, так как их исход, очевидно, скажется на военной помощи Киеву. Ранее директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между Трампом и Харрис существует огромная разница.По его мнению, первый настроен на диалог с Россией и против вступления Украины в НАТО, а вторая придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в Североатлантический альянс и предоставление Киеву гарантий безопасности.Попытки ВСУ сделать Курскую АЭС вторым ЧернобылемВо вторник, 5 ноября, пока почти за пять тысяч километров от Киева решается его судьба, в Москве рассказали о реальных – террористических – планах ВСУ в отношении Курской АЭС.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что украинское командование "продавало" Западу свою атаку на АЭС как возможность навредить России. Однако на самом деле авария на этом объекте привела бы к последствиям, сопоставимым с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы.На брифинге также была продемонстрирована карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.Путин подтвердил приверженность РФ к переговорамМосква по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Более того, она и вела их в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин.Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года. Тогда немецкая газета Welt am Sonntag написала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.Новости с фронтаРоссийские военные продолжают наступление по всем направлениям линии боевого соприкосновения. В частности, 5 ноября ВС РФ освободили поселок Волченка, что к северу от Кураховского водохранилища.Тем временем украинские нацисты жалуются, что командование, так активно обещавшее им фортификационные укрепления, бросило их на произвол судьбы, вынудив копать себе укрытия в мороз и под обстрелами.Разросшиеся украинские кладбища грозят Европе биологической катастрофойИменно такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, отметивший, что площади украинских захоронений за последнее время увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами.На Украине тревогу по этому поводу не бьют, а получают выгоду из сложившихся обстоятельств. В стране одной из самых доходных сфер стал ритуальный бизнес.Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Другие темы: Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей.
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эксклюзив, выборы, сша, дональд трамп, камала харрис, украина, запад, курская область, аэс, владимир путин, переговоры, россия, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, кладбище, хроники
Эксклюзив, выборы, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Украина, Запад, Курская область, АЭС, Владимир Путин, переговоры, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение, кладбище, Хроники

Трамп и Харрис идут "ноздря в ноздрю", в Европе испугались "наступающих" кладбищ ВСУ. Итоги 5 ноября

18:00 05.11.2024 (обновлено: 20:22 05.11.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Курская АЭС, карта СВО, Трамп, Харрис, США, кладбище Украина
Коллаж: Курская АЭС, карта СВО, Трамп, Харрис, США, кладбище Украина - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В США проходят выборы президента, от которых на Украине многого ждут; Минобороны РФ раскрыло детали плана Киева по атаке на Курскую АЭС; Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам; ВС РФ продвигаются по всем направлениям фронта, освобожден поселок Волченка; на Западе испугались устрашающих последствий роста кладбищ на Украине.
Мир ждет итогов президентских выборов в США
Этот день – 5 ноября – наконец настал: в США проходят президентские выборы. Они претендуют на звание самых непредсказуемых в американской истории, поскольку кандидаты подошли к решающему рубежу с равными шансами на победу.
Агрегаторы опросов общественных мнений демонстрируют разницу между бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и действующим вице-президентом Камалой Харрис из Демократической партии на уровне статистической погрешности - от 0,1% до 1,5%.
Досрочно в США уже проголосовали более 82,7 млн американцев. Старт же официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Уже известно, что их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.
© Forbes
© Forbes
Интересно, что нынешние выборы президента США стали рекордными по числу упоминаний Украины в СМИ: ее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году.
И действительно, больше всего итогов президентских выборов в США ждут на Украине, так как их исход, очевидно, скажется на военной помощи Киеву. Ранее директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между Трампом и Харрис существует огромная разница.
По его мнению, первый настроен на диалог с Россией и против вступления Украины в НАТО, а вторая придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в Североатлантический альянс и предоставление Киеву гарантий безопасности.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
31 октября, 10:42
Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Попытки ВСУ сделать Курскую АЭС вторым Чернобылем
Во вторник, 5 ноября, пока почти за пять тысяч километров от Киева решается его судьба, в Москве рассказали о реальных – террористических – планах ВСУ в отношении Курской АЭС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что украинское командование "продавало" Западу свою атаку на АЭС как возможность навредить России. Однако на самом деле авария на этом объекте привела бы к последствиям, сопоставимым с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы.
На брифинге также была продемонстрирована карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.
15:04
20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭСВ захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ, танки, РСЗО и ствольная артиллерия. Об этом 5 ноября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Путин подтвердил приверженность РФ к переговорам
Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Более того, она и вела их в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин.

"Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе – в самом начале этого конфликта – вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла", – напомнил Путин.

Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года. Тогда немецкая газета Welt am Sonntag написала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
15:03
Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с КиевомМосква не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин
Новости с фронта
Российские военные продолжают наступление по всем направлениям линии боевого соприкосновения. В частности, 5 ноября ВС РФ освободили поселок Волченка, что к северу от Кураховского водохранилища.

"Наступление вдоль берега продолжается. 114-я бригада продолжает успешно наступать еще со времен Авдеевки, освободив большое количество населенных пунктов. И в ближайшее время этот список будет пополнен", - отметил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.

Тем временем украинские нацисты жалуются, что командование, так активно обещавшее им фортификационные укрепления, бросило их на произвол судьбы, вынудив копать себе укрытия в мороз и под обстрелами.
11:54
"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копатьВ неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения
Разросшиеся украинские кладбища грозят Европе биологической катастрофой
Именно такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, отметивший, что площади украинских захоронений за последнее время увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами.
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", - утверждает корреспондент.
На Украине тревогу по этому поводу не бьют, а получают выгоду из сложившихся обстоятельств. В стране одной из самых доходных сфер стал ритуальный бизнес.
Одним из первых в этот мейнстрим влился Владимир Зеленский, перерегистрировав свою торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Ее действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
10:44
На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на УкраинеПлощади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз
Другие темы: Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей.
 
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