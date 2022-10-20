https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html

Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву

Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву - 20.10.2022 Украина.ру

Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву

Внутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico

2022-10-20T11:51

2022-10-20T11:51

2022-10-20T11:51

новости

сша

военная помощь

республиканцы

конгресс сша

джо байден

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039942435_537:101:1540:665_1920x0_80_0_0_839cedbcda5238d2d408db90cbf4ec11.jpg

Раскол среди республиканцев происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов в стране, в результате которых "слоны" могут получить полный контроль над американским конгрессом, отмечает издание.Газета напоминает, что на прошлой неделе лидер республиканского меньшинства и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году Кевин Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи киевскому режиму.Помощники президента США Джо Байдена считают, что в конце концов Маккарти "отступит" и согласится с продолжением помощи киевскому режиму, удовлетворившись её уменьшением. Они также надеются на давление со стороны республиканцев-сторонников продолжения помощи Киеву, таких, как Брайан Фитцпатрик и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл, сообщает Politico.Эти республиканцы опасаются, что прекращение помощи приведёт к "триумфу" России, что позволит возложить обвинения в разгроме киевского режима на "слонов", указывает газета.

https://ukraina.ru/20221006/1039427721.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, военная помощь, республиканцы, конгресс сша, джо байден, украина