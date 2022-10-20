Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву - 20.10.2022 Украина.ру
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
Внутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
2022-10-20T11:51
2022-10-20T11:51
новости
сша
военная помощь
республиканцы
конгресс сша
джо байден
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039942435_537:101:1540:665_1920x0_80_0_0_839cedbcda5238d2d408db90cbf4ec11.jpg
Раскол среди республиканцев происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов в стране, в результате которых "слоны" могут получить полный контроль над американским конгрессом, отмечает издание.Газета напоминает, что на прошлой неделе лидер республиканского меньшинства и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году Кевин Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи киевскому режиму.Помощники президента США Джо Байдена считают, что в конце концов Маккарти "отступит" и согласится с продолжением помощи киевскому режиму, удовлетворившись её уменьшением. Они также надеются на давление со стороны республиканцев-сторонников продолжения помощи Киеву, таких, как Брайан Фитцпатрик и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл, сообщает Politico.Эти республиканцы опасаются, что прекращение помощи приведёт к "триумфу" России, что позволит возложить обвинения в разгроме киевского режима на "слонов", указывает газета.
https://ukraina.ru/20221006/1039427721.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039942435_224:0:1868:1233_1920x0_80_0_0_555bedaf113371433f2064d4e1eab501.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, военная помощь, республиканцы, конгресс сша, джо байден, украина
Новости, США, военная помощь, республиканцы, Конгресс США, Джо Байден, Украина

Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву

11:51 20.10.2022
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Внутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
Раскол среди республиканцев происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов в стране, в результате которых "слоны" могут получить полный контроль над американским конгрессом, отмечает издание.
Газета напоминает, что на прошлой неделе лидер республиканского меньшинства и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году Кевин Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи киевскому режиму.

Десятки республиканцев в Палате представителей, 57 из которых в мае проголосовали против пакета помощи на 40 миллиардов долларов, согласны с Маккарти. ... Сентябрьский опрос Pew Research показал, что треть республиканцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину, по сравнению со всего 9 процентами в начале войны

Politico
Американская газета
Помощники президента США Джо Байдена считают, что в конце концов Маккарти "отступит" и согласится с продолжением помощи киевскому режиму, удовлетворившись её уменьшением. Они также надеются на давление со стороны республиканцев-сторонников продолжения помощи Киеву, таких, как Брайан Фитцпатрик и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл, сообщает Politico.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:25
"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за РоссииКонгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена
Эти республиканцы опасаются, что прекращение помощи приведёт к "триумфу" России, что позволит возложить обвинения в разгроме киевского режима на "слонов", указывает газета.
 
НовостиСШАвоенная помощьреспубликанцыКонгресс СШАДжо БайденУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Захарова осудила лишение Гергиева членства в Шведской музыкальной академии
14:09Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
14:07Лиз Трасс обречена. И политическая система Великобритании – тоже
13:35Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
13:34Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
13:32Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине
13:29Украина передала США обломки "Гераней" на изучение
13:12Украинцы атаковали балерину Волочкову
12:53"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
12:49Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном
12:48"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом
12:41На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8
12:28В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела
12:26Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября
12:22Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T
12:12Александр Фролов: кто он
12:09Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву
11:51Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
11:49"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
11:46Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране
Лента новостейМолния