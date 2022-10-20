https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву - 20.10.2022 Украина.ру
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
Внутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
2022-10-20T11:51
2022-10-20T11:51
2022-10-20T11:51
новости
сша
военная помощь
республиканцы
конгресс сша
джо байден
украина
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Раскол среди республиканцев происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов в стране, в результате которых "слоны" могут получить полный контроль над американским конгрессом, отмечает издание.Газета напоминает, что на прошлой неделе лидер республиканского меньшинства и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году Кевин Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи киевскому режиму.Помощники президента США Джо Байдена считают, что в конце концов Маккарти "отступит" и согласится с продолжением помощи киевскому режиму, удовлетворившись её уменьшением. Они также надеются на давление со стороны республиканцев-сторонников продолжения помощи Киеву, таких, как Брайан Фитцпатрик и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл, сообщает Politico.Эти республиканцы опасаются, что прекращение помощи приведёт к "триумфу" России, что позволит возложить обвинения в разгроме киевского режима на "слонов", указывает газета.
https://ukraina.ru/20221006/1039427721.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, военная помощь, республиканцы, конгресс сша, джо байден, украина
Новости, США, военная помощь, республиканцы, Конгресс США, Джо Байден, Украина
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
Внутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
Раскол среди республиканцев происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов в стране, в результате которых "слоны" могут получить полный контроль над американским конгрессом, отмечает
издание.
Газета напоминает, что на прошлой неделе лидер республиканского меньшинства и вероятный спикер Палаты представителей в следующем году Кевин Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи киевскому режиму.
Десятки республиканцев в Палате представителей, 57 из которых в мае проголосовали против пакета помощи на 40 миллиардов долларов, согласны с Маккарти. ... Сентябрьский опрос Pew Research показал, что треть республиканцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину, по сравнению со всего 9 процентами в начале войны
Politico
Американская газета
Помощники президента США Джо Байдена считают, что в конце концов Маккарти "отступит" и согласится с продолжением помощи киевскому режиму, удовлетворившись её уменьшением. Они также надеются на давление со стороны республиканцев-сторонников продолжения помощи Киеву, таких, как Брайан Фитцпатрик и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл, сообщает Politico.
Эти республиканцы опасаются, что прекращение помощи приведёт к "триумфу" России, что позволит возложить обвинения в разгроме киевского режима на "слонов", указывает газета.