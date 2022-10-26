https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

Демократическая партия без демократии. Байден давит на Маска и бунтующих конгрессменов

Демократическая партия без демократии. Байден давит на Маска и бунтующих конгрессменов - 26.10.2022 Украина.ру

Демократическая партия без демократии. Байден давит на Маска и бунтующих конгрессменов

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T15:06

2022-10-26T15:06

2022-10-26T16:00

эксклюзив

украина

джо байден

демократическая партия

джон керри

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В США произошло достаточно примечательное событие — попытка внутреннего бунта в рядах Демократической партии США.Тридцать конгрессменов-демократов, которые представляют так называемую прогрессивную фракцию, опубликовали письмо к Джо Байдену, призывая президента вступить в мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса.«Как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное изучение всех возможных путей, включая прямое взаимодействие с Россией, чтобы уменьшить ущерб и поддержать Украину в достижении мирного урегулирования», — писали авторы этого документа, который вызвал политических скандал в американской администрации.«Письмо тридцати» опубликовали накануне промежуточных выборов, на которых будут выбирать членов Палаты представителей, Сената и губернаторов. Демпартия подходит к ним с заметно ослабленными позициями. Рейтинги демократов падают на фоне растущих показателей конкурентов-республиканцев.Поддержка Зеленского теряет популярность среди избирателей, и в этой ситуации прогрессисты попытались хоть как-то отмежеваться от генеральной линии партии. Потому что это безоговорочная поддержка этой линии помешает многим конгрессменам переизбраться и поставит крест на политическом будущем.«Нынешнее письмо — во многом жест отчаяния со стороны рядовых демократов, которым грозит катастрофическое поражение на предстоящих выборах в Конгресс. И показатель того, насколько украинский конфликт становится непопулярным в американском обществе, — что всё больше политиков, от Трампа до левых демократов, начинают требовать перемирия», — написал об этом политолог Малек Дудаков.Однако письмо конгрессменов из прогрессистской фракции определенно стало для Белого дома несвоевременной и неудобной проблемой. Это заявление показало, что внутри Демократической партии существуют внутренние разногласия, которые больше не получается скрывать под ковром.Причем они касаются вопроса о неограниченной военной помощи Украине, который пока является для команды Байдена самым принципиальным, во многом определяя не только внешнюю, но и внутреннюю политику американской администрации.Неудивительно, что руководство Демократической партии немедленно приступило к подавлению внутрипартийного мятежа. Судя по всему, для этого были предприняты самые кардинальные меры, потому что прогрессисты поспешили отозвать свое письмо в день его публикации.При этом поспешная капитуляция бунтовщиков была обставлена очень неуклюже. Глава прогрессистской фракции Прамила Джаяпал заявила, что скандальное заявление тридцати конгрессменов является очевидно несвоевременным. По ее словам, письмо написали еще несколько месяцев назад, и оно якобы попало в прессу случайно, благодаря ошибке ее помощника.Однако в версию Прамилы не поверили даже лояльные демократам информресурсы. Издание Business Insider, ссылаясь на бывшего сотрудника аппарата одного из конгрессменов, сообщает о том, что конгрессвумен не могла не одобрить отправку и публикацию подобного заявления, адресованного руководству Белого дома.Источник американских журналистов назвал версию про случайную ошибку абсурдом. По его словам, Прамила Джаяпал всегда держала своих помощников в ежовых рукавицах и жестко контролировала работу над документами, вплоть до самых незначительных мелочей. Совершенно очевидно, что письмо Байдену направили по ее личному указанию, — особенно, учитывая его серьезное политическое значение.Все, кто хоть как-то причастен к американской политике, понимают, что лидеры Демпартии жестко надавали на прогрессистов, и некоторые эксперты считают, что действия команды Байдена являются излишне нервозными и представляют собой политическую ошибку. «Письмо тридцати» отозвали, но это скорее привлекло к его содержанию более широкое общественное внимание. А руководство Демократической партии столкнулось с обвинениями во внутренней цензуре, которые явно не добавят ей популярности.«Демократии в Америке, как выяснилось, не предусмотрено даже для демократов. Если она противоречит внутрипартийной дисциплине Демпартии.Размеры песочницы строго обозначены. Выход за её пределы означает отлучение от всех благ, которые предоставляет партийная машина Демпартии по исполнению электоральных желаний. На что, видимо, этим тридцати и намекнули», — написал об этой истории шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Интересно отметить, что на «письмо тридцати» болезненно отреагировали украинские власти. Как сообщает Washington Post, со ссылкой на анонимного украинского чиновника, окружение Зеленского увидело в письме либеральных демократов «обнадеживающий сигнал» для российского президента Владимира Путина.Вполне возможно, что показательная расправа над прогрессистами призвана успокоить украинских партнеров, и это тот случай, когда хвост начинает вилять собакой. Об этом давно говорили американские критики Джозефа Байдена, указывая на то, что администрация США попала в зависимость от своих заокеанских клиентов. И это может обойтись Америке слишком дорого.Как бы там ни было, история с письмом еще раз указывает на то, что представители американского истеблишмента все чаще выражают сомнения по поводу необходимости безоговорочной военной поддержки украинского руководства. Потому что политика постоянной внешнеполитической эскалации противоречит здравому смыслу, погружая США в инфляцию и подталкивая ее к прямому ядерному конфликту.Ястребы из Белого дома проводят с несогласными товарищами разъяснительную работу. Сначала они поставили на место Илона Маска – после того, как миллиардер призвал Украину к мирным переговорам с Россией, и попытался отказаться от финансовой поддержки украинских военных, в надежде спихнуть эти расходы на Пентагон.Либеральных прогрессистов тоже загнали в общепартийное стойло. Хотя эта победа может оказаться накануне выборов пирровой. Ведь все увидели, что Демократической партии нет никакой демократии – даже для своих собственных конгрессменов.Но число таких демаршей множится. А иногда крамольные заявления озвучивают слишком статусные фигуры, и закрыть им рот на замок нельзя.Спецпредставитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что украинский конфликт не растянется на еще один год, и назвал переговоры безальтернативным способом достижения мира."Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить – прийти к тому или иному договорному решению", – сказал он, во время выступления в Вашингтоне, по сути повторяя тезисы "письма тридцати".А это говорит о том, что сомнения в политике Байдена появляются даже среди его ближайшего партийного окружения.

https://ukraina.ru/20221025/1040122305.html

https://ukraina.ru/20221025/1040095727.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, джо байден, демократическая партия, джон керри