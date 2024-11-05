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Путин высказался о желании партнеров по БРИКС содействовать решению украинского конфликта

Путин высказался о желании партнеров по БРИКС содействовать решению украинского конфликта - 05.11.2024 Украина.ру

Путин высказался о желании партнеров по БРИКС содействовать решению украинского конфликта

Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот

2024-11-05T15:06

2024-11-05T15:06

2024-11-05T16:38

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"Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации", - сказал Путин.Он отметил, что роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться.Также российский лидер заверил, что РФ всегда остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфронтации.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств.Подробнее об объединении - в материале Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, брикс