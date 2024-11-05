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"Призвать 4 миллиона и не платить зарплату": Ветеран "Ато" предложил план, как ВСУ выйти на границы 1991

"Призвать 4 миллиона и не платить зарплату": Ветеран "Ато" предложил план, как ВСУ выйти на границы 1991 - 05.11.2024 Украина.ру

"Призвать 4 миллиона и не платить зарплату": Ветеран "Ато" предложил план, как ВСУ выйти на границы 1991

Победить российскую армию на поле боя ВСУ могут лишь, мобилизовав еще четыре миллиона человек, из которых один миллион погибнет, заявил ветеран "Ато" Мартин Брест в интервью журналистке Юлии Бориско

2024-11-05T17:36

2024-11-05T17:36

2024-11-05T17:36

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"Не платить зарплату, только кормить. Потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион, – выйдем на границу. Нет смысла (платить зарплату солдатам – Ред.) Деньги тогда будут, как бумажки, мы прикуривать от них будем. Почему четыре миллиона нужно призывать? Оружия недостаточно будет, чтобы по-умному воевать", – заявил он на вопрос журналистки, как ВСУ могут выйти на границы 1991 года.Воевать нужно "мясом", уверен Брест, потому что "ни дронов, ни артиллерии, ни авиации не хватит".При любых других стратегиях, у Украины нет шанса вернуть все территории, считает Брест. Сам он не воюет, но, как утверждает, занимается производством военной техники.Накануне в интервью "5 каналу" он также сказал, что не только Покровску (Красноармейску), но и Киеву необходимо окапываться и готовиться к активным боевым действиям.Ранее один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин высказался о ситуации на фронте. Подробнее - в материале "Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копать на сайте Украина.ру.* Запрещенные в РФ террористические организации.

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новости, россия, украина, "азов", вооруженные силы украины, спецоперация, сво