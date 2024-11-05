https://ukraina.ru/20241105/1058643205.html

"О чём шумите вы, народные витии?" Стратегия Офиса президента в преддверии переговоров

"О чём шумите вы, народные витии?" Стратегия Офиса президента в преддверии переговоров - 05.11.2024 Украина.ру

"О чём шумите вы, народные витии?" Стратегия Офиса президента в преддверии переговоров

Западные СМИ раздувают "зраду", утверждая, что Украина то ли находится на грани поражения, то ли уже потерпела его. Украинское руководство это отрицает, но не устаёт заявлять, что победа Украины зависит от ряда условий, а если эти условия не будут выполнены… Нет, Украина конечно не потерпит поражения. Но корейские танки будут под Варшавой.

2024-11-05T17:08

2024-11-05T17:08

2024-11-05T17:08

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пропаганда

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Кратко перечислим обсуждаемые в украинском медиапространстве вопросы, ответ на которые позволит Украине "победить".Уже несколько месяцев главная тема украинской внутренней политики – мобилизация.ВСУ требуется немыслимо большое количество солдат – как минимум полтораста тысяч, а ещё лучше – полмиллиона.В принципе, ничего невозможного в мобилизации такого количества людей нет – рассчитать наличное количество мужчин призывного возраста довольно сложно, поскольку непонятно, какова вообще численность населения Украины, но их в любом случае несколько миллионов.Тем не менее, поднимается вопрос снижения мобилизационного возраста (сейчас он 25 лет) и о мобилизации женщин. Обычно первое объясняется тем, что более молодые солдаты лучше по физическим и интеллектуальным (более подвержены пропаганде) характеристикам, а мобилизация женщин позволит высвободить мужчин для штурмовых действий. Но подтекст очевиден – война планируется долгая, и даже после её завершения Украина должна остаться предельно военизированным государством (впору вспомнить утопию Хайнлайна, где права гражданства получали только отслужившие в армии).Это тем более правильно, если учесть, что именно сейчас возможности мобилизации упираются в организационные возможности ВСУ – не хватает младших командиров (это, впрочем, проблема любой воюющей армии – убыль младшего командного состава всегда велика), да и на более высоком уровне есть проблемы – в Курскую область украинское командование направило не слаженные бригады, а набор батальонов.При этом мобилизация остаётся крайне непопулярной в украинском обществе, даже несмотря на то, что масштабы сопротивления ей сильно преувеличены СМИ.Частным случаем мобилизационного кризиса является массовое направление инженерно-технического и даже медицинского (!) персонала в штурмовые подразделения.Отметим, что такие инциденты бывают и в российской армии, один из которых с гибелью расчёта БПЛА стал предметом расследования на уровне министра обороны, но это именно случаи самоуправства на местах, а не централизованная практика.Очевидно, что такая практика представляет собой забивание гвоздей микроскопом, причём сразу с двух точек зрения.С одной стороны, даже украинские расчёты западных ЗРК, которые, как мы понимаем, допускаются только до мытья колёс этим самым ЗРК, всё же прошли какое-то обучение и в перспективе могут быть использованы по основной специальности.С другой стороны, сами штурмовики – высокопрофессиональные специалисты, и их глупо подменять солдатами, которые специалистами не являются.Шум вокруг перевода специалистов в пехоту явно должен воздействовать и на союзников, и на население, причём на последнее – скорее негативно. Теперь понятно, что, даже получив дефицитную военно-учётную специальность, ты всё равно можешь оказаться пехотинцем.Мало набрать новых рекрутов – их надо оснастить и вооружить.Собственно "План победы" Зеленского в значительной степени посвящён именно решению этого вопроса, равно как и истерика, которую он закатил полякам – прогресс украинского государства всё же ещё не дошёл до уровня, когда бы солдатам выдавали обожженные на костре колья в качестве оружия (хотя один великий российский режиссёр пытался нас убедить, что в Великую Отечественную именно так и воевали – без особого, кажется, успеха).Как мы знаем, "план победы" был воспринят на Западе без особого восторга, как минимум потому, что в нём не было ни плана, ни победы – ресурсы всё же даются под решение определённых задач, которые в плане не ставятся.Как оказалось, отсутствуют эти задачи и в секретных приложениях к плану. Это, правда, было изначально понятно – приложения и декларировались как служебные. Там, однако, оказалось нечто более интересное.Мы предполагали, конечно, что Зеленский запросит у США доступ к стратегическому арсеналу (декларируя безъядерный статус – в чём ему верят только очень наивные люди), но это выглядело всё же как анекдот. Предсказуемо оказалось, что в цирке анекдот – документ. Зеленский действительно просил у США крылатые ракеты Tomahawk, которые относятся к стратегическим вооружениям и являются потенциальными носителями ядерного оружия (впрочем, F-16 и Су-24 тоже ими являются). Бывший украинский президент публично обиделся на американских чиновников, через которых эта информация попала в СМИ, хотя совершенно непонятно за что – если бы США такое оружие дали, об этом всё равно стало бы известно.С точки зрения здравого смысла и сама просьба, и обида объясняются с трудом. Ну, например, исходя из логики "будьте реалистами – требуйте невозможно", можно было попросить не только ракеты, но и их носители. Например – атомную подводную лодку типа Los Angeles. Почему нет? Можно было бы по корейским войскам в Приморском крае шарахнуть…Кстати, истерика вокруг корейцев тоже явно имеет какое-то медийное, а не военное содержание.Взять, например, последний вопль Зеленского (4 ноября): "в Курской области уже 11 тысяч северокорейских военных – реакции партнёров нет".С точки зрения численности армий противостоящих сторон 11 тысяч – ни о чём. Украина, напомним, сейчас занята мобилизацией 150 тысяч.С точки зрения всего остального… В самой КНДР примерно миллион северокорейских военных. Реакции партнёров по-прежнему нет и вообще непонятно почему – это ведь прямая и явная угроза Украине. Или нет?Ещё один важный момент – подготовка "плана победы – 2", в котором предусмотрены шаги, которые должны быть осуществлены внутри страны.Вообще, по логике, "план победы" должен был включать следующие элементы: задачи – способы решения – внутренние ресурсы – внешние ресурсы.Зеленский, как мы знаем, поступил ровно наоборот – запросил внешние ресурсы под непонятные задачи, потом занялся поиском внешних ресурсов… Понятно, что информация по первым двум пунктам никак не могла быть публичной и не обязательно был публичным сам факт предоставления их для рассмотрения союзникам. Но из обсуждения в СМИ следует, что ничего такого союзники не получили.Кстати, а что за внутренние ресурсы собирается привлекать Зеленский? Там очень интересно – первым пунктом числиться борьба с дезинформацией. Причём как именно предполагают бороться, уже известно – украинским военным в интервью запретили использовать слово "отступление". Только наступление. Даже если в сторону Тисы – всё равно наступление. Хитро…Итак, мы видим очень странную медийную кампанию (это именно кампания, явно координируемая ОП, поскольку медийная сфера на Украине контролируема).Версия о том, что кампания направлена на мобилизацию украинцев и союзников, критики не выдерживает. На что мы уже обращали внимание выше.Ну понятно ведь, что просьба предоставить Tomahawk скорее убедит союзников в том, что их партнёры просто неадекватны, и никакого оружия им давать нельзя (допустим, раньше они этого не понимали).Точно так же предложения о расширении мобилизационной базы должны, по идее, вызывать упаднические настроения (украинская социология фиксирует только тенденцию к их появлению).Так что же делает Офис президента?Думается, он действует в соответствии с народной мудростью: знал бы где упаду – соломки бы подложил.Где придётся упасть, в ОП знают – закончить войну на условиях Украины невозможно, придётся идти на переговоры и договариваться на основаниях, далёких от "формулы мира" и всего того, чем пичкают граждан уже скоро три года подряд. Причем увернуться от этой неприятной обязанности вряд ли удастся – Запад будет настаивать, а он может быть очень убедительным. Вплоть до летального исхода.Естественно, это вызовет массовое недовольство и особенно – среди ветеранов. Им же обещают "перемогу", а получится натуральная "зрада". Это ставит под вопрос не только политическое будущее, но и физическое выживание представителей действующей власти (не зря стоит очередь на выход депутатов из фракции "Слуга народа", а наиболее талантливым даже удаётся бежать).Один из путей спасения – объяснить, что во всём приключившемся виноват вовсе не Зеленский. Виноваты, с одной стороны, западные союзники, которые отказались предоставлять достаточно мощные вооружения в достаточном количестве (под раздачу, как видим, попали не только США, но и очень лояльная к украинским хотелкам Польша), а с другой стороны – украинцы, которые упорно не хотят мобилизоваться, не смотря на трагическую ситуацию на фронте (ну раз уж военных врачей в пехоту отправляют…)Спасёт ли Зеленского попытка перевалить ответственность на других, мы, разумеется, не знаем, но, по крайней мере, эта попытка сделана.P.S.: Если целью войны было восстановление территориальной целостности и получение гарантий безопасности, то Украина их достигла в 2014-15 годах – то и другое она получала по итогам реализации Минских соглашений. А раз Украина пользоваться плодами победы не захотела, остаётся предполагать, что цели были и остаются другими – не декларируемыми.Подробней о "плане победы" можно прочитать в статье Василия Стоякина "План победы": что привёз Байдену Зеленский"

https://ukraina.ru/20241031/1058513602.html

https://ukraina.ru/20241018/1058160292.html

https://ukraina.ru/20240521/1055197548.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, сша, владимир зеленский, офис президента, вооруженные силы украины, слуга народа, война, информационная война, пропаганда, переговоры, кндр, "формула мира", план