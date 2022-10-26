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Володин заявил о потере Украиной государственности

Володин заявил о потере Украиной государственности - 26.10.2022 Украина.ру

Володин заявил о потере Украиной государственности

Экономика Украины рухнула, страной управляют США и НАТО. Об этом пишет 26 октября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

2022-10-26T10:08

2022-10-26T10:08

2022-10-26T10:08

новости

вячеслав володин

государственность

украина

сша

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Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин. По его словам, страна потеряла самостоятельность, а экономика рухнула. Спикер Госдумы объясняет крах экономики тем, что Киев не может самостоятельно выплачивать зарплаты и пенсии гражданам. Украинской армией управляет министерство обороны США, киевские власти получают приказы из Вашингтона. Страна оккупирована НАТО и стала колонией Соединенных Штатов, сделал вывод Володин.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Евросоюза 9 млрд евро на выплаты зарплат и пенсий. По подсчетам Еврокомиссии, украинский бюджет нуждается в 3-5 млрд евро ежемесячно только для стабилизации.

https://ukraina.ru/20221022/1040032812.html

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2022

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новости, вячеслав володин, государственность, украина, сша