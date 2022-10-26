Володин заявил о потере Украиной государственности
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Экономика Украины рухнула, страной управляют США и НАТО. Об этом пишет 26 октября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин. По его словам, страна потеряла самостоятельность, а экономика рухнула. Спикер Госдумы объясняет крах экономики тем, что Киев не может самостоятельно выплачивать зарплаты и пенсии гражданам.
"Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются", - пишет Володин.
Украинской армией управляет министерство обороны США, киевские власти получают приказы из Вашингтона. Страна оккупирована НАТО и стала колонией Соединенных Штатов, сделал вывод Володин.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Евросоюза 9 млрд евро на выплаты зарплат и пенсий. По подсчетам Еврокомиссии, украинский бюджет нуждается в 3-5 млрд евро ежемесячно только для стабилизации.
22 октября, 12:05Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплатыУкраинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль