Володин заявил о потере Украиной государственности - 26.10.2022 Украина.ру
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Володин заявил о потере Украиной государственности
Володин заявил о потере Украиной государственности - 26.10.2022 Украина.ру
Володин заявил о потере Украиной государственности
Экономика Украины рухнула, страной управляют США и НАТО. Об этом пишет 26 октября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-10-26T10:08
2022-10-26T10:08
новости
вячеслав володин
государственность
украина
сша
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Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин. По его словам, страна потеряла самостоятельность, а экономика рухнула. Спикер Госдумы объясняет крах экономики тем, что Киев не может самостоятельно выплачивать зарплаты и пенсии гражданам. Украинской армией управляет министерство обороны США, киевские власти получают приказы из Вашингтона. Страна оккупирована НАТО и стала колонией Соединенных Штатов, сделал вывод Володин.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Евросоюза 9 млрд евро на выплаты зарплат и пенсий. По подсчетам Еврокомиссии, украинский бюджет нуждается в 3-5 млрд евро ежемесячно только для стабилизации.
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новости, вячеслав володин, государственность, украина, сша
Новости, Вячеслав Володин, государственность, Украина, США

Володин заявил о потере Украиной государственности

10:08 26.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Экономика Украины рухнула, страной управляют США и НАТО. Об этом пишет 26 октября председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин. По его словам, страна потеряла самостоятельность, а экономика рухнула. Спикер Госдумы объясняет крах экономики тем, что Киев не может самостоятельно выплачивать зарплаты и пенсии гражданам.
"Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются", - пишет Володин.
Украинской армией управляет министерство обороны США, киевские власти получают приказы из Вашингтона. Страна оккупирована НАТО и стала колонией Соединенных Штатов, сделал вывод Володин.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Евросоюза 9 млрд евро на выплаты зарплат и пенсий. По подсчетам Еврокомиссии, украинский бюджет нуждается в 3-5 млрд евро ежемесячно только для стабилизации.
Шмыгаль аудит
22 октября, 12:05
Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплатыУкраинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро. Об этом 22 октября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
 
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