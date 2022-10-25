"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц - 25.10.2022 Украина.ру
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"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц
"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц - 25.10.2022 Украина.ру
"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц
Власти Евросоюза потребовали платить ежемесячно Киеву по полтора миллиарда евро. Деньги планируют тратить якобы на восстановление инфраструктуры Украины. Решение озвучила президент Еврокомиссии(ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 октября на конференции в Берлине по вопросам восстановления Украины
2022-10-25T17:36
2022-10-25T17:36
новости
германия
украина
ес
киев
выплаты
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Ремонт больниц и школ, объектов энергетики и строительство временных жилищ должны начаться немедленно, заявила глава ЕК. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал идею. По его словам, Германия и другие страны Запада и ЕС должны внести равный вклад. На стабилизацию украинского бюджета Киеву требуется от трех до пяти миллиардов евро ежемесячно. Треть этих средств готовы собирать власти Евросоюза, и передавать Киеву 1,5 млрд евро. Недостающую треть будут просить у международных финансовых учреждений - МВФ и Всемирного банка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб инфраструктуре страны в 750 млрд евро. Он попросил у представителей Евросоюза выделить срочно 17 млрд евро на ремонт инфраструктуры, необходимой для запуска и прохождения отопительного сезона. Если этого не сделать, Европу может наводнить волна украинских беженцев. Вместе с этим немецкую экономику ждет трудная зима, пишут журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Экономика находится на грани рецессии, высокая инфляция портит потребительские настроения, а домохозяйства вынуждены экономить электричество из-за высоких счетов. Около 9 тысяч представителей немецких компаний оценили свое положение худшим, чем в прошлом месяце, и с тревогой смотрят на ближайшие пару месяцев. В сфере строительства показатель деловой конъюнктуры упал до самого низкого с января 2016 года уровня, сокращается количество заказов. Временная стабилизация связана с принятым решением о снижении цен на энергоносители, считает главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб, однако "в ближайшем будущем назревает все больше невзгод"."Компании остаются в режиме депрессии, энергетический кризис душит экономическую жизнь", заявил главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер. В Бундесбанке прогнозируют снижение ВВП в зимние месяцы. В прошлом квартале ВВП ФРГ не смог расти и стагнировал. Значительное влияние на экономику страны оказывают высокая инфляция и энергетическая неопределенность.
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новости, германия, украина, ес, киев, выплаты
Новости, Германия, Украина, ЕС, Киев, выплаты

"Немецкую экономику ждет трудная зима": власти ЕС потребовали платить Киеву по 1,5 млрд евро в месяц

17:36 25.10.2022
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Власти Евросоюза потребовали платить ежемесячно Киеву по полтора миллиарда евро. Деньги планируют тратить якобы на восстановление инфраструктуры Украины. Решение озвучила президент Еврокомиссии(ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 октября на конференции в Берлине по вопросам восстановления Украины
Ремонт больниц и школ, объектов энергетики и строительство временных жилищ должны начаться немедленно, заявила глава ЕК. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал идею. По его словам, Германия и другие страны Запада и ЕС должны внести равный вклад.
На стабилизацию украинского бюджета Киеву требуется от трех до пяти миллиардов евро ежемесячно. Треть этих средств готовы собирать власти Евросоюза, и передавать Киеву 1,5 млрд евро. Недостающую треть будут просить у международных финансовых учреждений - МВФ и Всемирного банка.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб инфраструктуре страны в 750 млрд евро. Он попросил у представителей Евросоюза выделить срочно 17 млрд евро на ремонт инфраструктуры, необходимой для запуска и прохождения отопительного сезона. Если этого не сделать, Европу может наводнить волна украинских беженцев.
Вместе с этим немецкую экономику ждет трудная зима, пишут журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Экономика находится на грани рецессии, высокая инфляция портит потребительские настроения, а домохозяйства вынуждены экономить электричество из-за высоких счетов.
Около 9 тысяч представителей немецких компаний оценили свое положение худшим, чем в прошлом месяце, и с тревогой смотрят на ближайшие пару месяцев. В сфере строительства показатель деловой конъюнктуры упал до самого низкого с января 2016 года уровня, сокращается количество заказов.
Временная стабилизация связана с принятым решением о снижении цен на энергоносители, считает главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб, однако "в ближайшем будущем назревает все больше невзгод".
"Компании остаются в режиме депрессии, энергетический кризис душит экономическую жизнь", заявил главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер.
В Бундесбанке прогнозируют снижение ВВП в зимние месяцы. В прошлом квартале ВВП ФРГ не смог расти и стагнировал. Значительное влияние на экономику страны оказывают высокая инфляция и энергетическая неопределенность.
Встреча президента Украины с главами МИД Германии и Франции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
16:20
Президента ФРГ Штайнмайера целый час удерживали в бункере под ЧерниговомУкраинские власти 25 октября объявили в Черниговской области воздушную тревогу, из-за чего находившийся там с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был в течение часа пребывать в бомбоубежище. Соответствующие фото распространили местные СМИ
 
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